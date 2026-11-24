Гречневая каша / © Credits

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Даже квалифицированные специалисты в сфере здравоохранения, в частности врачи и диетологи, могут распространять ложную информацию о питании.

Healthline опроверг 20 самых распространённых мифов, связанных с питанием.

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Для похудения важен только баланс «потребленные калории — потраченные калории»

Создание дефицита калорий (когда вы тратите больше энергии, чем получаете) является важнейшим фактором для похудения. Однако это не единственный важный аспект.

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Если ориентироваться исключительно на количество потребленных калорий, то не учитываются многочисленные факторы, которые могут мешать человеку похудеть — даже при соблюдении низкокалорийной диеты.

Среди причин, по которым некоторым людям сложнее похудеть (даже на строгой диете), можно выделить:

гормональные нарушения;

заболевания, например, гипотиреоз;

прием определенных лекарственных препаратов;

генетические особенности.

Кроме того, такой подход не учитывает важность устойчивости (возможности соблюдать режим в течение длительного времени) и качества рациона. Выбор низкокалорийных, но бедных питательными веществами продуктов (например, рисовых хлебцев) вместо более калорийных, но богатых полезными веществами продуктов (таких как авокадо или яйца) не является лучшим решением для здоровья. Со временем это может привести к дефициту питательных веществ.

Продукты с высоким содержанием жиров — вредны

Пищевые жиры необходимы для поддержания здоровья.

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Диеты с низким содержанием жиров связывают с повышенным риском возникновения проблем со здоровьем, в частности метаболического синдрома. Они также могут способствовать усилению инсулинорезистентности и повышению уровня триглицеридов — известных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Рацион с более высоким содержанием жиров может быть столь же эффективным (или даже более эффективным) для похудения, чем диета с низким содержанием жиров.

Любые крайности — будь то чрезмерно низкое или чрезмерно высокое содержание жиров в рационе — могут нанести вред здоровью, особенно если качество питания в целом оставляет желать лучшего.

Завтрак — самый важный прием пищи в течение дня

Завтрак / © Credits

Некоторые исследования показывают, что отказ от завтрака может привести к снижению общего количества потребляемых калорий, тогда как наличие завтрака в рационе — наоборот, к его увеличению. Кроме того, применение интервального голодания — режима, при котором завтрак пропускают или переносят на более позднее время, — связывают с рядом преимуществ, в частности:

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лучшим контролем уровня сахара в крови;

снижением индекса массы тела (ИМТ);

уменьшением факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как повышенное артериальное давление.

Впрочем, интервальное голодание можно соблюдать и по-другому: завтракать как обычно, но заканчивать последний прием пищи пораньше вечером, чтобы обеспечить период без еды продолжительностью 14–16 часов.

Важно помнить, что это не касается детей и подростков, которые находятся в период роста, а также людей с повышенной потребностью в питательных веществах (например, беременных женщин или лиц с определенными заболеваниями). Для этих групп населения пропуск приёмов пищи может иметь негативные последствия для здоровья.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что прием завтрака и потребление большей части суточной нормы калорий в первой половине дня (а не вечером или ночью) в сочетании с уменьшением количества приемов пищи может быть полезно для здоровья: это способствует уменьшению воспалительных процессов и снижению массы тела.

Если вы любите завтракать — завтракайте. Если же вы не привыкли есть по утрам, включать завтрак в свой распорядок дня вовсе не обязательно.

Для поддержания оптимального здоровья нужно есть часто, но небольшими порциями

Если вы здоровы, частота приемов пищи не имеет решающего значения — главное, чтобы вы получали достаточное количество энергии в соответствии со своими потребностями.

В то же время людям с определенными заболеваниями (например, сахарным диабетом, ишемической болезнью сердца или синдромом раздраженного кишечника), а также беременным женщинам может быть полезнее питаться чаще.

Заменители сахара (подсластители) полезны для здоровья

Хотя доказано, что рацион с высоким содержанием добавленного сахара значительно повышает риск развития заболеваний, употребление заменителей сахара (подсластителей) также может привести к негативным последствиям для здоровья.

Например, употребление таких веществ может повысить риск развития сахарного диабета 2-го типа, поскольку они могут вызвать неблагоприятные изменения в микрофлоре кишечника и нарушить регуляцию уровня сахара в крови.

Следует учитывать, что исследования в этой области продолжаются, и для подтверждения этих потенциальных связей необходимы дальнейшие качественные научные работы.

Соотношение макронутриентов важнее качества рациона

Хотя корректировка соотношения белков, жиров и углеводов может быть полезна для здоровья, важнейшим фактором в любой диете остаётся качество продуктов, которые вы употребляете. Хотя похудеть, употребляя только протеиновые коктейли, возможно, сосредоточение внимания исключительно на макронутриентах игнорирует то, как употребление определенных продуктов может как улучшить, так и ухудшить метаболическое здоровье, риск заболеваний, продолжительность жизни и жизненную силу.

Белый картофель вреден для здоровья

Картофель с яйцами / © Credits

Хотя чрезмерное употребление любой пищи, в том числе белого картофеля, может привести к увеличению веса, эти крахмалистые клубни очень питательны и могут быть включены в здоровый рацион.

Белый картофель является прекрасным источником многих питательных веществ, в том числе:

калий

витамин С

клетку

Кроме того, она очень сытная, особенно в сочетании с источником белка. Только помните, что картофель следует употреблять запеченным или вареным, а не жареным, чтобы снизить количество насыщенных жиров и калорий.

Нежирные и диетические продукты являются здоровыми альтернативами

Исследования показали, что многие продукты с низким содержанием жира или диетические продукты содержат значительно больше добавленного сахара и соли, чем их обычные аналоги.

Важно изучать информацию о пищевой ценности на этикетках, чтобы видеть содержание отдельных питательных веществ, а не предполагать, что продукт с низким содержанием жира или «диетический» продукт автоматически является лучшим выбором. Вы вполне можете употреблять в умеренных количествах йогурт, творог или ореховые пасты с полной жирностью, если они доставляют вам больше удовольствия, чем диетические варианты.

Пищевые добавки — это пустая трата денег

Хотя сбалансированный рацион, богатый питательными веществами, является важнейшей составляющей здоровья, пищевые добавки — при условии их правильного выбора и применения — могут быть полезны во многих аспектах.

Например, доказано, что прием магния может быть полезен людям с сахарным диабетом 2-го типа, поскольку он способствует снижению уровня сахара в крови и уменьшению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

К группам, которым может быть полезен прием определенных добавок, относятся также люди, соблюдающие ограничительные диеты, лица старше 50 лет, а также беременные и кормящие женщины.

Выбирая пищевую добавку, обращайте внимание на то, прошла ли она независимое тестирование. Кроме того, перед началом приема любых пищевых добавок — даже тех, которые отпускаются без рецепта, — следует проконсультироваться с врачом.

Соблюдение очень низкокалорийной диеты — лучший способ похудеть

Хотя очень низкокалорийная диета, вероятно, будет способствовать быстрому снижению веса в краткосрочной перспективе, длительное соблюдение такого режима питания приводит к:

замедление обмена веществ;

повышенный риск развития остеопороза;

повышенного риска образования камней в желчном пузыре.

Это серьезные долгосрочные побочные эффекты, которые могут существенно навредить вашему здоровью и причинить физическую боль. Важно поддерживать умеренный и стабильный дефицит калорий — примерно на 300–500 калорий меньше, чем требуется для поддержания текущего веса.

Чтобы быть здоровым, нужно быть худым

Ожирение связано со многими проблемами со здоровьем, в частности:

сахарным диабетом 2-го типа;

сердечно-сосудистыми заболеваниями;

депрессией;

определенными видами рака;

преждевременной смертью.

В то же время, чтобы снизить риск развития заболеваний, вовсе не обязательно быть худым. Главное — придерживаться полноценного рациона и вести активный образ жизни, поскольку такие привычки часто помогают улучшить массу тела и его состав.

Добавки кальция необходимы для здоровья костей

Исследования показывают, что они не снижают риск переломов или остеопороза у людей, которые и так не относятся к группе повышенного риска.

Если вас беспокоит вопрос о достаточном потреблении кальция, лучше сосредоточиться на пищевых источниках этого элемента, таких как йогурт, сардины, фасоль и семена.

Всегда консультируйтесь с врачом, прежде чем начинать принимать какие-либо пищевые добавки, даже если они продаются без рецепта.

Добавки с клетчаткой — хорошая замена продуктам, богатым клетчаткой

Многим людям сложно потреблять достаточное количество пищевых волокон, именно поэтому добавки с клетчаткой так популярны. Хотя такие добавки могут быть полезны для здоровья — например, улучшать работу кишечника и помогать контролировать уровень сахара в крови, — они не должны заменять настоящую пищу.

Цельные продукты, богатые клетчаткой (овощи, бобовые, фрукты), содержат питательные вещества и растительные соединения, которые действуют комплексно, укрепляя ваше здоровье; добавки с клетчаткой не могут их заменить.

Все фрукты и соки полезны для здоровья

Некоторые соки и смузи действительно очень питательны. Например, богатый полезными веществами смузи или свежевыжатый сок, приготовленный преимущественно из некрахмалистых овощей, — отличный способ увеличить потребление витаминов, минералов и антиоксидантов.

Однако важно знать, что большинство соков и смузи, продающихся в магазинах, содержат много добавленного сахара и калорий. Чрезмерное их употребление может способствовать набору веса и развитию сахарного диабета 2-го типа.

Пробиотики полезны для всех

Пищеварительная система некоторых людей не только устойчива к «заселению» пробиотиками, но и прием таких добавок может привести к нежелательным изменениям в составе кишечной микрофлоры.

Кроме того, чрезмерный рост бактерий в тонкой кишке, связанный с приемом пробиотиков, может вызывать вздутие живота, повышенное газообразование и другие побочные эффекты.

Кроме того, некоторые исследования показывают, что прием пробиотиков после курса антибиотиков не всегда способен восстановить кишечный микробиом до того состояния, в котором он находился до лечения антибиотиками.

Похудеть — легко

Похудеть — нелегко. Это требует последовательности, любви к себе, упорного труда и терпения. К тому же из-за генетики и других факторов для некоторых процесс похудения оказывается гораздо сложнее, чем для других.

Если вам трудно похудеть — вы не одиноки. Лучшее, что можно сделать, — это оградиться от постоянного информационного шума вокруг темы похудения, с которым вы сталкиваетесь каждый день, и найти такой режим питания и физической активности, который будет для вас комфортным, полноценным и устойчивым в долгосрочной перспективе.

Для похудения обязательно нужно следить за калориями и макронутриентами

Чтобы похудеть, вовсе не обязательно одержимо считать калории и фиксировать каждый кусочек еды, который вы съели.

Хотя отслеживание потребления пищи может быть полезным инструментом в борьбе с лишним весом, такой подход подходит далеко не всем.

Более того, чрезмерная сосредоточенность на еде, вызванная подсчетом калорий, связана с повышенным риском расстройств пищевого поведения.

Продукты с высоким содержанием холестерина вредны для здоровья

Продукты с высоким содержанием холестерина напрямую не повышают уровень холестерина в крови у большинства здоровых взрослых.

Богатые холестерином питательные продукты, такие как яйца, имеют своё место в сбалансированном питании и могут улучшить здоровье, усиливая чувство сытости.

Расстройства пищевого поведения встречаются только у женщин

Многие люди считают, что расстройства пищевого поведения затрагивают только женщин. На самом деле, подростки и взрослые мужчины также находятся в группе риска, особенно мужчины, которые идентифицируют себя как геи или бисексуалы.

Важно отметить, что расстройства пищевого поведения у мужчин проявляются иначе, чем у женщин, и они чаще встречаются у подростков и молодых мужчин, являющихся геями или бисексуалами, что подчеркивает необходимость лечения расстройств пищевого поведения, адаптированного к мужской популяции.

Углеводы приводят к набору веса

Употребление умеренного количества питательных углеводов с высоким содержанием клетчатки, витаминов и минералов, таких как крахмалистые корнеплоды, древние зерновые и бобовые, вероятно, принесет пользу вашему здоровью, а не навредит ему.

Пищевые модели, включающие сбалансированное сочетание углеводов с высоким содержанием клетчатки, преимущественно из полезных продуктов, а также полезных жиров и белков, такие как средиземноморская диета, связаны со снижением риска:

ожирение

диабета

сердечных заболеваний

Однако, употребление высокообработанных продуктов, богатых углеводами, таких как торты, печенье, подслащенные напитки и белый хлеб, следует ограничивать, поскольку эти продукты могут способствовать увеличению веса и повышению риска заболеваний при чрезмерном употреблении.

Заключение

Мир питания изобилует дезинформацией, что приводит к путанице среди населения, недоверию к медицинским работникам и неправильному выбору продуктов питания.

Учитывая, что наука о питании постоянно развивается, неудивительно, что у большинства людей сложилось искажённое представление о том, что такое здоровое питание.

Хотя эти мифы о питании, вероятно, останутся с нами, обучение себя, отделение фактов от вымысла, когда речь идет о питании, может помочь вам чувствовать себя более уверенно при разработке полноценной и сбалансированной диеты, соответствующей вашим индивидуальным потребностям.

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