Микропенис: что это за болезнь и когда ее следует лечить

Каждый мужчина хотя бы раз в жизни задавал себе вопрос, отвечает ли его половой орган средним показателям. Однако большинство исследований размера члена в мире показывают, что средний размер не так уж и велик, как мужчины его себе представляют. Например, результаты исследования опубликованы в медицинском журнале BJU International, в котором приняли участие более 15 000 мужчин, относительно их среднего размера полового члена показали, что длина неэрегированного полового члена равна в среднем 9,16 сантиметрам. А длина пениса в эрекции приближается к 13,10 сантиметров.

Почему же тогда размер так важен и кому действительно нужно увеличение полового органа, рассказал член Европейской, Украинской и Международной ассоциации урологии, врач-уролог Grace Clinic Антон Глебов.

Какой размер полового органа считается нормальным

Согласно международным научным исследованиям, проблема, известная как микропенис, - довольно редкое заболевание. И от него страдает всего 0,6% мужчин во всем мире. Проблема скрыта в гормональном фоне, а именно, в усвоении тестостерона во время внутриутробной фазы, то есть еще до рождения.

Это происходит в результате недостаточной выработки тестостерона во втором и третьем триместрах беременности или в результате того, что нерожденный ребенок не реагирует на производимый тестостерон. Дополнительные исследования говорят о том, что пороки развития наружных половых органов у новорожденных мальчиков, такие как микропенис, могут быть частично вызваны химическими веществами окружающей среды, такими как пестициды.

Поэтому микропенис следует лечить еще в детстве, когда организм еще растет и формируется, а уровень гормонов можно откорректировать, ведь именно до половой зрелости гормональный фон может повлиять на рост полового члена. Позже пациенты с диагнозом микропениса ограничены в возможностях лечения.

Когда размер полового органа считается микро

Микропенис можно диагностировать сразу после рождения. Однако большинство мужчин считают, что микропенис – это мужской орган, размер которого немного меньше того, который они привыкли видеть в порнофильмах. Поэтому, чтобы поставить диагноз микропенис у пациента, прежде всего необходимо диагностировать нарушения в строении Х и В хромосом ДНК. Но даже при наличии таких нарушений половой орган может быть правильно построен и не иметь врожденных дефектов.

И все же какой размер полового органа принято считать микропенисом? Это орган взрослого мужчины, длина которого менее 4 см в безжизненном (не эрегированном) состоянии или 7,5-8 см в напряженном состоянии, то есть состоянии возбуждения.

Какие проблемы могут возникнуть из-за микропениса

Существует мнение, что микропенис может вызвать проблемы с интимной жизнью. Среди мужчин распространено стойкое мнение, что из-за небольшого размера полового члена они не смогут доставить удовольствие своей партнерше. С физиологической точки зрения это не так. Ведь эрогенные рецепторы у женщины расположены на глубине всего 8 см от входа во влагалище. Поэтому даже микропениса достаточно, чтобы женщина смогла насладиться интимной близостью. Главное, чтобы охват полового органа мужчины влагалищем был достаточным. Однако около 45% всех мужчин все же считают, что у них маленький пенис.

Почему лечение микропениса следует начинать еще в детстве

Микропенис лечится. И поскольку проблема заболевания лежит в гормональной корректировке, то примерно до 19 или 20 лет гормональный фон можно исправить, ведь тестостерон увеличивает половой орган только в определенной возрастной группе. Кроме того, и сама дозировка гормона должна соответствовать возрастным особенностям. Обычно своевременно проведенная гормональная терапия эффективна.

Часто мужчины, не имеющие такой проблемы, как микропенис, решаются на оперативное вмешательство, например, имплантаты полового члена. Нередко для увеличения размера вводятся инъекции филеров.

В любом случае, если у вас возникли сомнения относительно размера, верным будет решение обратиться к урологу, андрологу. Ведь только специалист сможет поставить правильный диагноз и порекомендовать необходимое лечение, которое поможет улучшить качество половой жизни.

Антон Глебов – врач-уролог Grace Clinic / Фото: Grace Clinic

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