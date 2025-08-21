Много белка: какое количество считают нормой потребления и может ли быть вредным избыток

Куриные котлеты / © Credits

Реклама

Белок- один из трех макронутриентов вместе с углеводами и жирами - необходим для здоровья человека.

В организме существует много видов белка. Они участвуют в критически важных процессах организма, включая транспортировку кислорода, иммунную функцию, передачу нервных импульсов и рост.

Вы можете задаться вопросом, нельзя ли получить слишком много полезной вещи. НеаІтһІіпе сделал обзор исследований по белку в рационе и рассказал, стоит ли вам беспокоиться о его чрезмерном потреблении.

Реклама

Требования к белку

Количество белка, которое требуется вашему организму, зависит от многих факторов, включая ваш вес, возраст, цели по составу тела, уровень физической активности и общее состояние здоровья.

Рекомендуемая суточная норма для белка составляет 0,8 грамма на кг веса тела. Некоторые эксперты утверждают, что физически активным людям требуется гораздо большее количество белка, чем рекомендуемая суточная норма. Многие профессиональные организации рекомендуют 1,2-2 грамма на кг в день.

Для спортсменов потребности могут быть еще выше. Кроме того, беременные и кормящие женщины, пожилые люди и люди с определенными заболеваниями имеют более высокую потребность в белке, чем население в целом. Например, рекомендуемая суточная норма белка для беременных составляет 1,1 грамма на кг.

Вредны ли диеты с высоким содержанием белка

Существуют определенные опасения относительно безопасности диет с высоким содержанием белка, включая их влияние на здоровье почек, сердца и костей. Однако большинство этих опасений не подтверждаются научными исследованиями.

Реклама

Заболевания сердца

Некоторые люди опасаются, что диета с высоким содержанием белка может увеличить риск сердечных заболеваний. Однако исследования показывают, что диеты с высоким содержанием белка обычно не вредят здоровью сердца.

Например, исследование, охватившее 12 066 взрослых, не выявило связи между потреблением животного или растительного белка и повышенным риском сердечных заболеваний.

Кроме того, обзор 2020 года не выявил связи между более высоким общим потреблением белка и риском смерти от сердечных заболеваний.

Обзор и метаанализ 2023 года также не выявили связи между диетой с высоким содержанием белка и риском инсульта, смерти от сердечно-сосудистых заболеваний и других сердечно-сосудистых последствий.

Реклама

Здоровье костей

Более старые исследования выражали беспокойство, что диеты с высоким содержанием белка могут привести к низкой минеральной плотности костей. Однако более новые исследования показали, что диеты с высоким содержанием белка могут быть полезными для здоровья костей.

Обзор 13 исследований 2019 года показал, что более высокое потребление белка сверх текущей рекомендуемой суточной нормы было значительно связано со снижением риска перелома бедра и повышением минеральной плотности костей.

Белок необходим для здоровья костей, вместе с другими питательными веществами, включая кальций и витамин D. Фактически, более трети костной массы состоит из белка.

Если вы думаете об увеличении потребления белка или придерживаетесь диеты с высоким содержанием белка, подумайте о сотрудничестве с квалифицированным медицинским работником, таким как зарегистрированный диетолог или посоветуйтесь со своим семейным врачом.

Реклама

Они могут помочь обеспечить полноценный рацион и соответствие вашим потребностям.