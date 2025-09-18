Модная еда: диетологи рассказали о пользе сардин и почему они стали такими популярными

Сардины / © Associated Press

Сардины, некогда недооцененный основной продукт питания жителей Средиземноморского региона, теперь считается экологически чистым вариантом морепродуктов, богатым полезными для сердца омега-3 жирными кислотами.

GoodHousekeeping проконсультировались с диетологами, чтобы узнать правду о пищевой ценности сардин.

Пищевая ценность сардин

Оказывается, сардины являются удобным и недорогим источником качественного белка. Одна банка сардин объемом 100 г, упакованных в масло, содержит:

191 калория

22,6 г белка

10,5 г жира

0 г сахара

282 мг натрия

351 мг кальция (27% от суточной нормы — больше, чем стакан молока)

4,4 мг витамина D (22% от суточной нормы)

Сардины / © Associated Press

Полезны ли сардины

Сардины — это небольшая жирная рыба, которая плавает ближе к поверхности океана, а это означает, что они менее склонны переносить вредные загрязнители, такие как ртуть — распространенная проблема при употреблении донной рыбы.

Что действительно делает сардины блестящими, так это их польза для здоровья. Они богаты омега-3 жирными кислотами, которые прекрасно влияют на ваше сердце и мозг, говорит Маккензи Берджесс, диетолог-нутрициолог, эксперт по питанию. И это еще не все. Сардины — один из немногих продуктов, которые естественно богаты витамином D.

Но, поскольку жирная рыба быстро портится, сардины обычно консервируют, чтобы сохранить их свежесть. Часто их упаковывают в оливковое масло, рассол или томатный соус.

Как выбрать сардины

Если вы хотите насладиться сардинами, богатыми омега-3, и хотите уменьшить количество калорий, ищите консервированные сардины, упакованные в собственном соку, говорит Тоби Амидор, магистр наук, диетолог-нутрициолог, эксперт по питанию. Если вы следите за потреблением натрия, вы также можете найти сардины без добавления соли.

Поскольку томатный соус может увеличить содержание натрия, те, кому нужно уменьшить потребление соли, могут рассмотреть возможность добавления дома бессолевого томатного соуса с низким содержанием натрия. В противном случае, если у вас нет других проблем со здоровьем, сардины могут быть здоровым выбором, независимо от того, упакованы ли они в масло, рассол или томатный соус.

Сардины / © Associated Press

Лучшие способы употребления сардин

Конечно, вы можете есть их прямо из банки, но вам также могут понравиться эти вкусные варианты, рекомендованные диетологами:

Берджесс рекомендует положить сардины на хумус и жареные помидоры поверх цельнозернового тоста. Она также предлагает попробовать их растертыми на поджаренном хлебе на закваске с лимоном и хлопьями чили.

Их можно добавлять в салат из своих любимых зерновых, например, фарро, коричневого риса и зелени, выкладывать сверху консервированные вместе с маслом, соком половины лимона и несколькими каплями острого соуса.

Вы можете выкладывать сардины сверху рыхлого риса, предлагает Берджесс.

Разомните с крекерами сардины, упакованные в масло, добавьте нарезанный перец чили, острый соус и 1 столовую ложку нарезанной кинзы или петрушки. Разомните все тыльной стороной вилки и выложите сверху цельнозерновые крекеры.

Сардины — модная еда, которая действительно является также полезной. Сардины, когда-то недооцененная консервированная рыба, теперь набирают популярность как удобный вариант белка для людей, которые хотят попробовать новые блюда.