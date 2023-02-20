Могут ли витамины улучшить ваше зрение: отвечает врач-офтальмолог

Здоровье глаз зависит от многих факторов – генетики, образа жизни, общего состояния здоровья и, конечно, от питания. Ведь продукты, которые мы ежедневно употребляем в пищу, призваны не только утолять голод, но и обогащать организм полезными микроэлементами и витаминами. Ряд из них необходим для обеспечения здоровья глаз.

Наше зрение может ухудшаться из-за развития офтальмологических заболеваний, а также на фоне дефицита определенных витаминов. При этом дефициты способны ускорять развитие определенных болезней. Какие витамины и как влияют на здоровье глаз, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Функции витаминов для зрения

Среди витаминов, которые помогают поддерживать наше зрение в норме, я выделяю три наиболее значимых витамина – это витамин А, Е и С.

Витамин А – это антиоксидант и жирорастворимый витамин, обеспечивающий выработку родопсина. Родопсин – зрительный пигмент, благодаря которому мы хорошо видим в условиях слабого освещения и с наступлением темноты (сумерное зрение). Часть молекул родопсин разрушается, когда наши глаза контактируют со светом. Это происходит контролируемо, но постоянно. В случае серьезного дефицита витамина А сумеречное зрение ухудшается – в народе такое состояние называют куриной слепотой. Также из-за недостатка витамина А может возникнуть ксерофтальмия, или "синдром сухого глаза", вызванный сухостью роговицы и конъюнктивы из-за нарушений слезоотделения.

Некоторые научные исследования показывают, что рацион с высоким содержанием витамина А снижает риск развития ядерной и кортикальной катаракты. Катаракта – это частичное или полное помутнение хрусталика, выполняющего роль анатомической линзы. Одной из причин возникновения катаракты является авитаминоз. Источниками витамина А среди пищевых продуктов являются молоко, яйца, говяжья печень, сельдь, сладкий картофель, морковь, шпинат, тыква, сладкий красный перец, манго.

Витамин Е – это антиоксидант и жирорастворимый витамин, защищающий клетки организма и глаз от повреждения свободными радикалами. Свободные радикалы – оксиданты, запускающие окислительный стресс. При повреждении клеток глаза витамин Е способствует их быстрому восстановлению.

Согласно отдельным научным исследованиям, витамин Е уменьшает риск развития возрастной макулярной дегенерации (ухудшение центрального зрения) и катаракты.

Источниками витамина Е среди пищевых продуктов являются масло зародышей пшеницы, подсолнечное масло, семена подсолнечника, миндаль, лесные орехи, арахис, арахисовое масло, лосось, авокадо.

Витамин С – это антиоксидант и водорастворимый витамин. Как и витамин Е, он защищает клетки глаза от воздействия свободных радикалов. Укрепляет сосуды и капилляры, снижает развитие катаракты. И обеспечивает выработку коллагена первого типа, являющегося основным белком роговицы глаза.

При дефиците витамина С зрение ухудшается, глаза быстро устают, повышается внутриглазное давление.

Источниками витамина С среди пищевых продуктов являются цитрусовые (свежие фрукты и сок), киви, сладкий зеленый перец, брокколи, брюссельская капуста, квашеная капуста, помидоры, смородина, облепиха, клубника.

Кроме витаминов А, Е, С, для обеспечения нормальной работы глаз требуются Омега-3 жирные кислоты. Они оказывают противовоспалительный эффект и профилактируют развитие диабетической ретинопатии. Каротиноиды, лютеин и зеаксантин, фильтрующие потенциально опасный свет и защищающие сетчатку от повреждения. А также микроэлементы – цинк, фосфор, селен, флавоноиды и т.д.

Витаминные добавки

Если ваш рацион сбалансирован и разнообразен, организм получает витамины А, Е, С и микроэлементы в нужном количестве. Витаминные пищевые добавки можно и следует принимать только тогда, когда вам назначил врач-офтальмолог, опираясь на результаты анализов. Почему нельзя принимать витаминные добавки без назначения врача?

Жирорастворимые витамины, такие как А и Е, накапливаются во внутренних органах и жировой ткани. Потому организм всегда имеет определенный витаминный запас. Принимая БАДы по своему усмотрению, вы не знаете, нужен ли вам именно этот витамин, и подходит ли вам универсальная профилактическая дозировка. Например, избыток, или гипердозирование, витамина А приводит к помутнению и размытости зрения. Это тот случай, когда вместо улучшения происходит ухудшение, которого можно было избежать.

Также нужно понимать, что витаминные добавки – это не волшебные пилюли. Они устраняют дефициты и, как и сбалансированное питание, помогают сохранить и улучшить здоровье глаз. Это значит, если у вас обнаружена катаракта, витаминные пищевые добавки не помогут вам ее вылечить.

В некоторых случаях мы назначаем пациентам приём не конкретного витамина, а витаминных комплексов. Например, в случае недостаточного питания сетчатки, которое наблюдается как в молодом, так и в более взрослом возрасте, показаны витамины с лютеином, зеаксантином и ресвератролом. Деструктивные процессы в сетчатке проявляются непосредственно во время офтальмологического осмотра без проведения дополнительных обследований – безболезненно и быстро.

Следовательно, принимать витамины и витаминные комплексы можно, если это необходимо. Во всех остальных случаях я советую сбалансированно питаться и минимум раз в год проверять зрение. Это самое лучшее, что вы можете сделать для здоровья ваших глаз.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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