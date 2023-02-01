Монофокальные или мультифокальные линзы: какие выбрать

Обычно ухудшение зрения происходит медленно, без характерных симптомов. Поэтому люди не сразу идут к офтальмологу. А некоторые считают, что приобретенная близорукость, дальнозоркость или эффект "тумана" перед глазами после 50 лет является вариантом нормы. Однако это не так.

Качество зрения зависит от возраста, состояния здоровья, вида деятельности, поэтому на протяжении жизни его качество может изменяться. Как с помощью монофокальных и мультифокальных интраокулярных линз можно улучшить качество зрения в любом возрасте, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Преимущества и недостатки монофокальных и мультифокальных интраокулярных линз

90% всей информации мы получаем благодаря зрению. Именно поэтому, когда зрение ухудшается, возникает желание его улучшить. При таком заболевании, как, например, катаракта, и при отсутствии необратимых изменений в глазу, применяют интраокулярные линзы или искусственные хрусталики. Интраокулярная линза – это специальная линза-имплант, которая устанавливается на место помутневшего природного хрусталика.

По механизму коррекции зрения существует два основных вида интраокулярных линз, применяемых в современной офтальмологии, – монофокальные и мультифокальные.

Монофокальные, или однофокусные интраокулярные линзы, обеспечивают максимальное качество зрения исключительно на коротком или далеком расстоянии. Поэтому подходят при лечении катаракты, корректировке высоких степеней близорукости, дальнозоркости или астигматизма. Но, если вам установили искусственный монофокальный искусственный хрусталик, для чтения придется пользоваться очками.

Мультифокальные, или многофокусные интраокулярные линзы, обеспечивают ясное зрение на любом расстоянии без очков. Однако могут создавать так называемые "оптические феномены", связанные с особенностями строения искусственного хрусталика. Это эффекты ослепления, гало и звезд вокруг источников света, которые становятся заметнее в ночное время.

Но существуют современные мультифокальные интраокулярные линзы, которые имеют плавный переход фокуса без оптических феноменов. Благодаря этому изображения четкие и яркие и очки носить не нужно. Они впитали в себя положительные характеристики однофокусных и многофокусных интраокулярных линз.

Выбор интраокулярных линз

Несмотря на очевидные преимущества и недостатки обоих видов интраокулярных линз, выбор искусственного хрусталика зависит от индивидуальных особенностей каждого пациента. А именно от:

строения роговицы глаза;

степени ухудшения зрения на одном глазе или на обоих одновременно;

зрительной нагрузки в течение дня;

пожеланий по качеству зрения, например, улучшение зрения без необходимости пользоваться очками;

стиля жизни;

профессии;

возрасте пациента.

Выбирает искусственный хрусталик врач-офтальмолог после комплексного обследования на профессиональном оборудовании.

Но в любом случае перспектива установки то ли монофокальной интраокулярной линзы, то ли мультифокальной не должна вас пугать. Операция длится от 5 до 20 минут. Не требуется пребывания в клинике или длительного реабилитационного периода, требующего ношения повязок, ограничения двигательной активности, "выпадения" из привычного ритма жизни. Зрение улучшается почти сразу после замены хрусталика.

Итак, если вы стали плохо видеть вдаль, читаете книги с увеличительным стеклом, страдаете от эффекта "запотевшего стекла" или снижения цветовой чувствительности, запишитесь на консультацию к офтальмологу. Не спешите покупать увлажняющие капли по рекомендации подруги, витаминные комплексы или очки. Не зная точную причину ухудшения качества зрения, вы либо никак не повлияете на ситуацию, либо навредите себе, усложнив дальнейшее лечение. Например, перезрелая катаракта повышает риск развития глаукомы или возникновения осложнений при хирургической замене хрусталика.

Возьмите за правило проверять зрение раз в год, не игнорировать симптомы ухудшения зрения и доверять врачам. Лучше своевременно пройти диагностику, получить ответы на все беспокоящие вас вопросы и спокойно жить дальше, чем проигнорировать развитие болезни.

Главный врач клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите свое зрение и будьте здоровы!

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