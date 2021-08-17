Морковь или черника: какие продукты действительно поддерживают здоровье глаз

Многим из нас с детства знакомо, что морковь и черника полезны для глаз. Но так ли это на самом деле и какой он - перечень витаминов для зрения?
Какие витамины влияют на зрение? Существует много препаратов и пищевых добавок, которые влияют на зрение и здоровье глаз. Но очень немногие исследования подтверждают заявленные свойства таких средств. Исключением является исследование Американского национального института глаз по катаракте и возрастной дегенерации желтого пятна.
Дегенерация желтого пятна - это возрастное заболевание заднего отрезка глаза. Дистрофические процессы в центральной зоне сетчатки и сосудистой оболочке глаза прогрессируют и приводят к слепоте.
Исследователи взялись за изучение эффектов для глаз от применения высоких доз комплекса антиоксидантов, чтобы помочь предотвратить такие процессы. Они разработали комплекс витаминов - полезную добавку для глаз, которую в течение пяти лет принимали испытуемые.
Экспериментальный комлекс содержал:
- витамин Е 400 МЕ
- витамин C 500 мг
- зеаксантин 2 мг
- лютеин 10 мг
- медь 2 мг.
Результаты исследования показали, что эти вещества на 25% снизили риск потери зрения.
Пройдемся по списку продуктов, следует включить в рацион питания, чтобы получить необходимые витамины для здоровья глаз.
Какие продукты содержат витамины для зрения
Витамин Е для здоровья глаз
Заболевания глаз — причина дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами в организме человека. Витамин Е — сильный антиоксидант. Он способствует защите клеток глаза от повреждений свободными радикалами.
Рацион питания с высоким включением витамина Е способствует предотвращению возрастной катаракты и благоприятно действует на поддержание здоровья глаз.
Продукты, богатые витамином Е:
- растительные масла;
- авокадо;
- листовые зеленые овощи;
- семечки;
- арахис,
- лосось,
- осетр,
- белые грибы,
- яйца.
Витамин C и польза для зрения
Витамин С также мощный антиоксидант, защищает глаза от вредного воздействия свободных радикалов. Витамин С способствует выработке коллагена — строительного белка, необходимого для восстановления тканей глаза в области роговицы. При ежедневном употреблении высоких доз некоторым помогает снизить риск развития катаракты.
Продукты, богатые витамином С:
- цитрусовые и тропические фрукты;
- сладкий перец;
- брокколи и белокочанная капуста;
- ягоды: черная смородина и земляника;
- шиповник и облепиха;
- укроп и петрушка;
- шпинат.
Лютеин и зеаксантин: что это за вещества и как они улучшают зрение
Лютеин и зеаксантин — полезные соединения, синтезированные растениями, которые касаются каротиноидной группы. Эти элементы являются строительными компонентами желтого пятна и сетчатки глаз. Здесь они помогают фильтровать потенциально опасный синий цвет, защищая глаза от повреждений.
Для этих соединений не установлены рекомендованные суточные дозы и безопасные дополнительные дозы. Всего лишь 6-20 мг лютеина и зеаксантина могут принести пользу.
Продукты, богатые лютеином и зеаксантином:
- шпинат;
- капуста: пекинская, белокочанная.
Цинк и его польза для зрения
Цинк также относится к мощным антиоксидантам, защищающим глаза от повреждения клеток. Цинк является основным минералом, необходимым для здоровья глаз. Но есть нюанс — при приеме цинка всасывание меди уменьшается, поэтому рекомендуется сочетать цинк с добавками меди.
Продукты, богатые цинком:
- пшеничные отруби;
- кедровый орех;
- семена подсолнечника;
- твердый сыр;
- мясо;
- фасоль,
- нут.
Витамин А для улучшения зрения
Продукты, богатые витамином А оранжевого цвета. Итак, что там с морковью?..
Витамин А действительно поддерживает чистоту роговицы глаза. Ешьте морковь для здоровья глаз. Но не только ее.
Продукты, богатые витамином А:
- рыбий жир;
- говяжья печень;
- красная рябина;
- угорь;
- зелень петрушки.
Это крупнейшие поставщики витамина А в организм. Сельдерей, шиповник, шпинат, укроп, так же как и листовые зеленые овощи, тыква и сладкий перец, тоже хороши.
Чтобы закрепить гид по здоровью глаз и полезных продуктов для них, включите витамины группы В.
Витамины группы В влияют на качество зрения
Потребление витаминов В6, В9 и В12 снижает уровень гомоцистеина — белка в организме, который может провоцировать воспаление и повышенный риск развития дегенерации желтого пятна.
Продукты, богатые витаминами группы В:
- кисломолочные продукты;
- яйца;
- субпродукты;
- жирные сорта рыбы (источники Омега жиров)
- темно-зеленые овощи;
- бобовые;
- семечки;
- овощи (картофель, свекла, капуста, шпинат)
- цитрусовые и бананы.
Как видим, не только морковь и ягоды полезны для здоровья глаз. Составьте свой рацион для поддержания зрения.