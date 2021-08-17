Морковь или черника: какие продукты действительно поддерживают здоровье глаз

Многим из нас с детства знакомо, что морковь и черника полезны для глаз. Но так ли это на самом деле и какой он - перечень витаминов для зрения?

Какие витамины влияют на зрение? Существует много препаратов и пищевых добавок, которые влияют на зрение и здоровье глаз. Но очень немногие исследования подтверждают заявленные свойства таких средств. Исключением является исследование Американского национального института глаз по катаракте и возрастной дегенерации желтого пятна.

Дегенерация желтого пятна - это возрастное заболевание заднего отрезка глаза. Дистрофические процессы в центральной зоне сетчатки и сосудистой оболочке глаза прогрессируют и приводят к слепоте.

Исследователи взялись за изучение эффектов для глаз от применения высоких доз комплекса антиоксидантов, чтобы помочь предотвратить такие процессы. Они разработали комплекс витаминов - полезную добавку для глаз, которую в течение пяти лет принимали испытуемые.

Экспериментальный комлекс содержал:

витамин Е 400 МЕ

витамин C 500 мг

зеаксантин 2 мг

лютеин 10 мг

медь 2 мг.

Результаты исследования показали, что эти вещества на 25% снизили риск потери зрения.

Пройдемся по списку продуктов, следует включить в рацион питания, чтобы получить необходимые витамины для здоровья глаз.

Какие продукты содержат витамины для зрения

Витамин Е для здоровья глаз

Заболевания глаз — причина дисбаланса между свободными радикалами и антиоксидантами в организме человека. Витамин Е — сильный антиоксидант. Он способствует защите клеток глаза от повреждений свободными радикалами.

Рацион питания с высоким включением витамина Е способствует предотвращению возрастной катаракты и благоприятно действует на поддержание здоровья глаз.

Продукты, богатые витамином Е:

растительные масла;

авокадо;

листовые зеленые овощи;

семечки;

арахис,

лосось,

осетр,

белые грибы,

яйца.

Витамин C и польза для зрения

Витамин С также мощный антиоксидант, защищает глаза от вредного воздействия свободных радикалов. Витамин С способствует выработке коллагена — строительного белка, необходимого для восстановления тканей глаза в области роговицы. При ежедневном употреблении высоких доз некоторым помогает снизить риск развития катаракты.

Продукты, богатые витамином С:

цитрусовые и тропические фрукты;

сладкий перец;

брокколи и белокочанная капуста;

ягоды: черная смородина и земляника;

шиповник и облепиха;

укроп и петрушка;

шпинат.

Лютеин и зеаксантин: что это за вещества и как они улучшают зрение

Лютеин и зеаксантин — полезные соединения, синтезированные растениями, которые касаются каротиноидной группы. Эти элементы являются строительными компонентами желтого пятна и сетчатки глаз. Здесь они помогают фильтровать потенциально опасный синий цвет, защищая глаза от повреждений.

Для этих соединений не установлены рекомендованные суточные дозы и безопасные дополнительные дозы. Всего лишь 6-20 мг лютеина и зеаксантина могут принести пользу.

Продукты, богатые лютеином и зеаксантином:

шпинат;

капуста: пекинская, белокочанная.

Цинк и его польза для зрения

Цинк также относится к мощным антиоксидантам, защищающим глаза от повреждения клеток. Цинк является основным минералом, необходимым для здоровья глаз. Но есть нюанс — при приеме цинка всасывание меди уменьшается, поэтому рекомендуется сочетать цинк с добавками меди.

Продукты, богатые цинком:

пшеничные отруби;

кедровый орех;

семена подсолнечника;

твердый сыр;

мясо;

фасоль,

нут.

Витамин А для улучшения зрения

Продукты, богатые витамином А оранжевого цвета. Итак, что там с морковью?..

Витамин А действительно поддерживает чистоту роговицы глаза. Ешьте морковь для здоровья глаз. Но не только ее.

Продукты, богатые витамином А:

рыбий жир;

говяжья печень;

красная рябина;

угорь;

зелень петрушки.

Это крупнейшие поставщики витамина А в организм. Сельдерей, шиповник, шпинат, укроп, так же как и листовые зеленые овощи, тыква и сладкий перец, тоже хороши.

Чтобы закрепить гид по здоровью глаз и полезных продуктов для них, включите витамины группы В.

Витамины группы В влияют на качество зрения

Потребление витаминов В6, В9 и В12 снижает уровень гомоцистеина — белка в организме, который может провоцировать воспаление и повышенный риск развития дегенерации желтого пятна.

Продукты, богатые витаминами группы В:

кисломолочные продукты;

яйца;

субпродукты;

жирные сорта рыбы (источники Омега жиров)

темно-зеленые овощи;

бобовые;

семечки;

овощи (картофель, свекла, капуста, шпинат)

цитрусовые и бананы.

Как видим, не только морковь и ягоды полезны для здоровья глаз. Составьте свой рацион для поддержания зрения.

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