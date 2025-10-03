Может ли сладкая вода увлажнять и уменьшать тягу к сахару: эксперты прокомментировали новый ТикТок-тренд

Вода с фруктами / © Credits

Реклама

Рецепты нового вирусного напитка содержат такие ингредиенты, как электролиты, фрукты и пребиотики, которые могут способствовать здоровому увлажнению. Сторонники утверждают, что вирусный напиток может помочь повысить энергию, поддерживать электролитный баланс и даже уменьшить тягу к сахару, предлагая альтернативу сладким напиткам.

Однако некоторые рецепты с водой с высоким содержанием сахара содержат добавленный сахар или калории, что может быть нежелательным для некоторых людей.

Эксперты говорят, что простой воды обычно достаточно для увлажнения, но вода с высоким содержанием сахара может быть практичным и вкусным способом помочь вам поддерживать водный баланс.

Реклама

Плюсы и минусы вирусного тренда здорового образа жизни исследовал НеаІtһІіпе

Если вы не пьете достаточно воды в течение дня, новый тренд в социальных сетях обещает сделать увлажнение более увлекательным и потенциально полезным.

Потенциальные преимущества воды с высоким содержанием сахара

Для некоторых людей употребление достаточного количества воды в течение дня может быть проблемой по разным причинам.

Обычная вода может быть скучной для многих людей, поэтому добавление красочных ингредиентов — это эффективный способ сделать гидратацию интереснее, говорит Кезия Джой, диетолог-нутрициолог.

Реклама

С точки зрения изменения поведения, если это заставляет людей пить больше жидкости, то это уже победа, сказала она. Джой отметила, что хотя простой воды обычно достаточно для большинства людей, чтобы удовлетворить свои потребности в гидратации, привлекательность воды с высоким содержанием сахара заключается в ее способности приносить конкретные преимущества.

Люди могут хотеть больше, чем просто напиток; они также хотят специфических составов, которые обеспечивают энергию, улучшают вкус или улучшают здоровье кишечника, сказала она.

Что касается пользы для здоровья, все зависит от ингредиентов.

Хелен Тьеу, диетолог, сказала, что кокосовая вода является популярным дополнением к насыщенной воде, поскольку она добавляет сладости, вкуса и калия.

Реклама

Это может быть полезным для людей, которые занимаются спортом в течение длительного времени или в жаркую погоду, для пополнения запасов энергии и калия, потерянных из-за пота, пояснила она.

Тьеу объяснила, что добавление порошков электролитов к вашей насыщенной воде может помочь восполнить часть натрия, калия и магния, потерянных во время физической активности.

Пополнение этих электролитов помогает поддерживать надлежащий баланс жидкости и нервно-мышечную функцию, что поддерживает устойчивую энергию во время и после физических упражнений.

Когда эти минералы восстанавливаются, регуляция уровня сахара в крови и уровень энергии более стабильные, что может помочь уменьшить тягу к сладкому, которая часто возникает из-за спада энергии или гидратации. Между тем фрукты добавляют натурального вкуса, могут быть более привлекательными для потребления и обеспечивают небольшое количество микроэлементов и антиоксидантов, пояснила Тьеу.

Реклама

Тьеу отметила, что добавление пребиотиков к насыщенной воде, таких как инулин или клетчатка корня цикория, может помочь здоровью кишечника. Здоровый кишечник может улучшить пищеварение и усвоение питательных веществ, поддерживая стабильный уровень энергии.

Есть ли какие-то недостатки у сахарной воды

Самым большим недостатком такой воды является то, что некоторые ингредиенты могут добавлять ненужный сахар и калории.

Несколько ломтиков свежих фруктов добавят минимальное количество. Однако фруктовые соки, фруктовые сиропы и некоторые коммерческие ароматизаторы могут добавлять большее количество сахара и калорий к воде, сказала Тьеу.

Добавление электролитов также не всегда необходимо для некоторых людей.

Реклама

Чрезмерное потребление некоторых электролитов, таких как натрий и калий, может быть рискованным для некоторых людей, например, для тех, кто имеет высокое кровяное давление или заболевания почек, отметила Тьеу. Потребности в электролитах часто можно удовлетворить с помощью цельных продуктов в сбалансированном рационе, добавила она.

Тем не менее, многие люди получают пользу от добавления электролитов, например, те, кто занимается любым видом физической активности, особенно в жару, будь то физические упражнения или физический труд.

Хотя пребиотические газированные напитки могут быть полезными для некоторых людей, Джой предостерегает, что у других они могут вызвать вздутие живота и газы. Стоит отметить, что несмотря на весь ажиотаж вокруг модных оздоровительных напитков, таких как пребиотические газированные напитки, они могут по-разному влиять на людей, сказала она.

Вода с высоким содержанием сахара против обычной воды

Вода с высоким содержанием сахара может быть полезной для людей, которым не нравится вкус обычной воды или трудно пить ее достаточно в течение дня.

Реклама

Обычная вода обеспечивает достаточную гидратацию для большинства людей, за исключением тех, кто сильно потеет от физических упражнений или других форм физической активности, которым может потребоваться дополнение электролитов.

Некоторым людям с определенными проблемами со здоровьем также может потребоваться больше электролитов, чем другим.

Итак, вода с добавлением электролитов отнюдь не является необходимостью, но она может быть практичным способом побудить потребителей к лучшим практикам гидратации, сказала Джой.

Советы по здоровой гидратации

Если вы думаете о том, чтобы попробовать этот тренд с добавлением электролитов, есть способы сделать это здоровым способом.

Реклама

Старайтесь использовать целые ломтики фруктов вместо фруктовых соков, сиропов или порошков как менее обработанный вариант с меньшим содержанием сахара, посоветовала Тью.

Вам также следует ограничить соки и сиропы. Если вы их используете, разбавьте их, используя соотношение сока или сиропа к воде 1:5-10.

Если вы используете пребиотические газированные напитки, начните с меньшего количества пребиотиков, чтобы помочь вашему организму адаптироваться к ним и избежать любых побочных эффектов от пищеварения, добавила она.

Если у вас есть сопутствующее заболевание, такое как заболевание почек или печени, поговорите с врачом, прежде чем добавлять электролиты к воде. Для некоторых людей чрезмерное содержание электролитов может привести к нездоровому дисбалансу и осложнениям.

Реклама

Тем, кто желает придерживаться обычной воды, стоит отслеживать ее потребление. Стремитесь к 9-13 стаканам в день.

Держите с собой наполненную бутылку с водой везде, куда бы вы ни пошли, чтобы вам было легко и удобно гидратироваться, посоветовала Тьеу.

Также помните, что употребление слишком большого количества обычной воды может привести к электролитному дисбалансу.

Другие здоровые привычки гидратации включают:

Реклама

замену газировки водой водой

установка повторяющегося будильника, который будет напоминать вам пить воду каждый час

употребление воды до и после еды

Независимо от того, выбираете ли вы обычную воду или добавляете к ней несколько фруктовых или газированных напитков, помните, что самое важное — это оставаться гидратированным.