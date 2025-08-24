- Дата публикации
-
- Категория
- Здоровый образ жизни
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
Можно ли есть морские водоросли во время беременности
Морские водоросли уже давно считаются суперфудом, они содержат много минералов, антиоксидантов и витаминов, которые полезны для организма. Однако в период беременности женщины особенно тщательно следят за питанием и часто возникает вопрос, безопасно ли употреблять водоросли, когда ждешь ребенка.
Издание Health Line отмечает, что большинство видов морских водорослей можно безопасно включать в рацион беременной:
йод, необходимый для нормального развития щитовидной железы у мамы и малыша,
фолиевую кислоту, которая играет ключевую роль в формировании нервной системы ребенка,
кальций, железо и магний, которые поддерживают здоровье костей и кровеносной системы,
клетчатку, которая улучшает пищеварение и помогает избежать запоров, распространенных у беременных.
Однако важно помнить, что избыток йода может быть вредным. Именно поэтому медики советуют ограничить употребление бурых водорослей, в частности ламинарии (морской капусты). В них слишком высокая концентрация йода, а его избыток может нарушить работу щитовидной железы.
Сколько можно есть водорослей
Безопаснее всего — потреблять морские водоросли в умеренном количестве, 1-2 раза в неделю, небольшими порциями. Беременным лучше отдавать предпочтение зеленым и красным водорослям (например, нори, которые используют для суши), поскольку в них значительно ниже содержание йода.
Перед тем как регулярно добавлять водоросли в рацион, обязательно стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается женщин, которые уже принимают поливитамины с йодом или имеют проблемы со щитовидной железой.
Какие продукты лучше избегать во время беременности
Рекомендуется исключить из меню продукты, которые могут представлять опасность:
сырое или недожаренное мясо,
немытые овощи и фрукты,
пророщенные зерна в сыром виде,
непастеризованное молоко и сыры из него,
сырые яйца или блюда с ними (например, тесто),
рыбу с высоким содержанием ртути (тунец, меч-рыба, акула),
охлажденные копченые морепродукты.
Такие продукты могут содержать бактерии или токсины, опасные для здоровья мамы и малыша.
Какой рацион будет полезным
Во время беременности особенно важно иметь сбалансированное питание, которое включает в себя:
белки (курятина, индейка, бобовые, тофу),
рыбу с низким содержанием ртути (лосось, сардины, анчоусы, треска),
овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами,
продукты с железом (красное мясо, шпинат, фасоль),
цельнозерновые продукты для энергии и нормальной работы пищеварительной системы.
Не забывай пить достаточно воды и прислушиваться к советам врача, ведь каждая беременность индивидуальна.
Морские водоросли могут быть полезной частью рациона беременной женщины, но только в умеренных количествах и под контролем врача. Небольшие порции нори или других зеленых и красных водорослей принесут пользу, а вот с ламинарией стоит быть осторожными.