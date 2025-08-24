Можно ли есть морские водоросли во время беременности / © Credits

Издание Health Line отмечает, что большинство видов морских водорослей можно безопасно включать в рацион беременной:

йод , необходимый для нормального развития щитовидной железы у мамы и малыша,

фолиевую кислоту , которая играет ключевую роль в формировании нервной системы ребенка,

кальций, железо и магний , которые поддерживают здоровье костей и кровеносной системы,

клетчатку, которая улучшает пищеварение и помогает избежать запоров, распространенных у беременных.

Однако важно помнить, что избыток йода может быть вредным. Именно поэтому медики советуют ограничить употребление бурых водорослей, в частности ламинарии (морской капусты). В них слишком высокая концентрация йода, а его избыток может нарушить работу щитовидной железы.

Сколько можно есть водорослей

Безопаснее всего — потреблять морские водоросли в умеренном количестве, 1-2 раза в неделю, небольшими порциями. Беременным лучше отдавать предпочтение зеленым и красным водорослям (например, нори, которые используют для суши), поскольку в них значительно ниже содержание йода.

Перед тем как регулярно добавлять водоросли в рацион, обязательно стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается женщин, которые уже принимают поливитамины с йодом или имеют проблемы со щитовидной железой.

Какие продукты лучше избегать во время беременности

Рекомендуется исключить из меню продукты, которые могут представлять опасность:

сырое или недожаренное мясо,

немытые овощи и фрукты,

пророщенные зерна в сыром виде,

непастеризованное молоко и сыры из него,

сырые яйца или блюда с ними (например, тесто),

рыбу с высоким содержанием ртути (тунец, меч-рыба, акула),

охлажденные копченые морепродукты.

Такие продукты могут содержать бактерии или токсины, опасные для здоровья мамы и малыша.

Какой рацион будет полезным

Во время беременности особенно важно иметь сбалансированное питание, которое включает в себя:

белки (курятина, индейка, бобовые, тофу),

рыбу с низким содержанием ртути (лосось, сардины, анчоусы, треска),

овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами,

продукты с железом (красное мясо, шпинат, фасоль),

цельнозерновые продукты для энергии и нормальной работы пищеварительной системы.

Не забывай пить достаточно воды и прислушиваться к советам врача, ведь каждая беременность индивидуальна.

Морские водоросли могут быть полезной частью рациона беременной женщины, но только в умеренных количествах и под контролем врача. Небольшие порции нори или других зеленых и красных водорослей принесут пользу, а вот с ламинарией стоит быть осторожными.