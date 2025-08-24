ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
18
Время на прочтение
2 мин

Можно ли есть морские водоросли во время беременности

Морские водоросли уже давно считаются суперфудом, они содержат много минералов, антиоксидантов и витаминов, которые полезны для организма. Однако в период беременности женщины особенно тщательно следят за питанием и часто возникает вопрос, безопасно ли употреблять водоросли, когда ждешь ребенка.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Можно ли есть морские водоросли во время беременности

Можно ли есть морские водоросли во время беременности / © Credits

Издание Health Line отмечает, что большинство видов морских водорослей можно безопасно включать в рацион беременной:

  • йод, необходимый для нормального развития щитовидной железы у мамы и малыша,

  • фолиевую кислоту, которая играет ключевую роль в формировании нервной системы ребенка,

  • кальций, железо и магний, которые поддерживают здоровье костей и кровеносной системы,

  • клетчатку, которая улучшает пищеварение и помогает избежать запоров, распространенных у беременных.

Однако важно помнить, что избыток йода может быть вредным. Именно поэтому медики советуют ограничить употребление бурых водорослей, в частности ламинарии (морской капусты). В них слишком высокая концентрация йода, а его избыток может нарушить работу щитовидной железы.

Сколько можно есть водорослей

Безопаснее всего — потреблять морские водоросли в умеренном количестве, 1-2 раза в неделю, небольшими порциями. Беременным лучше отдавать предпочтение зеленым и красным водорослям (например, нори, которые используют для суши), поскольку в них значительно ниже содержание йода.

Перед тем как регулярно добавлять водоросли в рацион, обязательно стоит проконсультироваться с врачом. Особенно это касается женщин, которые уже принимают поливитамины с йодом или имеют проблемы со щитовидной железой.

Какие продукты лучше избегать во время беременности

Рекомендуется исключить из меню продукты, которые могут представлять опасность:

  • сырое или недожаренное мясо,

  • немытые овощи и фрукты,

  • пророщенные зерна в сыром виде,

  • непастеризованное молоко и сыры из него,

  • сырые яйца или блюда с ними (например, тесто),

  • рыбу с высоким содержанием ртути (тунец, меч-рыба, акула),

  • охлажденные копченые морепродукты.

Такие продукты могут содержать бактерии или токсины, опасные для здоровья мамы и малыша.

Какой рацион будет полезным

Во время беременности особенно важно иметь сбалансированное питание, которое включает в себя:

  • белки (курятина, индейка, бобовые, тофу),

  • рыбу с низким содержанием ртути (лосось, сардины, анчоусы, треска),

  • овощи и фрукты, богатые витаминами и антиоксидантами,

  • продукты с железом (красное мясо, шпинат, фасоль),

  • цельнозерновые продукты для энергии и нормальной работы пищеварительной системы.

Не забывай пить достаточно воды и прислушиваться к советам врача, ведь каждая беременность индивидуальна.

Морские водоросли могут быть полезной частью рациона беременной женщины, но только в умеренных количествах и под контролем врача. Небольшие порции нори или других зеленых и красных водорослей принесут пользу, а вот с ламинарией стоит быть осторожными.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie