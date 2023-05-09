Можно ли натощак, от чего лечит и кому противопоказан: диетолог рассказал все, что нужно знать о кофе

Время от времени читаешь, что кто-то отказался от кофе, потому что проводит "детокс". Другие советуют отказаться, потому что он "вымывает" кальций и обезвоживает организм, третьи говорят, что натощак пить его нельзя, потому что раздражает желудок и кишечник, четвертые — что провоцирует рак. Однако, несмотря на ужастики, люди продолжают пить этот напиток.

Про кофе я писала много. Но сегодня хотела бы рассказать о том, как он бодрит и как использовать это его свойство с максимальной пользой.

Кофе – это тонизирующий напиток, в нескольких глотках которого содержатся тысячи биологически активных веществ. Среди этих веществ и кофеин, благодаря которому кофе и дает ощущение бодрости, энергии, общительности, хорошего самочувствия.

Через 45 минут после того, как мы выпили чашку кофе, почти 90% кофеина попадает в кровь, и это ощущение бодрости и энергии продолжается еще 2,5-4,5 часа, затем кофеин выводится из организма и на смену ему приходит легкая усталость, особенно если уже послеобеденное время и особенно под вечер. Это происходит потому, что кофеин действует на нейроны (клетки головного мозга) определенным образом: он прикрепляется к рецепторам на их поверхности, их называют аденозиновыми.

Для чего нужны аденозиновые рецепторы

В течение дня в клетках вырабатывается вещество под названием аденозин. Производится она из молекулы АТФ (аденозинтрифосфата), которая является энергетической валютой организма. Утром, когда мы бодры (или относительно бодры), АТФ у нас много, потому что мы выспались и отдохнули за ночь (чем больше АТФ, тем мы бодрее). Но день идет, мы работаем, работает наш мозг и незаметно приходит усталость. Это происходит потому, что от находящихся в нейронах молекул АТФ постепенно отрываются три молекулы фосфата и остаются молекулы аденозина. Каждая оторванная молекула фосфата – это порция энергии для белков, выполняющих разную работу. Чем больше становится аденозин, тем больше мы чувствуем усталость и сонливость.

Увеличение аденозина – это сигнал организма об истощении запасов энергии. Учитывая, что аденозиновые рецепторы находятся не только в нервной системе, но и в сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и в желудочно-кишечном тракте, мы чувствуем меньше энергии и во всем теле: миокард (сердечная мышца) работает слабее, сосуды расслабляются. Эта усталость — сигнал организма, что пора отдохнуть. Но вместо того, чтобы хотя бы 10-15 мин поспать и обновить запасы АТФ, набраться настоящей энергии, мы готовим себе чашку крепкого кофе, и она действительно нас активирует. Точнее, молекулы кофеина блокируют аденозин и вытесняют его из рецепторов примерно уже через 5 минут после того, как они попали в кровь, и отдохнуть нейронам не удается. В результате нейроны активируются и выделяют нейромедиторы, мы снова можем воспринимать информацию, принимать решения, мышцы снова готовы к работе.

Все, что нужно знать о кофе / Фото: Credits

Не только кофеин

Кофеин относится к слабым психостимуляторам. Примером сильнодействующего конкурента аденозиновых рецепторов является амфетамин, самого слабого – теофиллин (в черном шоколаде ).

Если мы употребляем кофе каждый день и много, со временем может развиться нечувствительность к кофеину. Это состояние, когда на поверхности клеток начинают образовываться новые аденозиновые рецепторы и на них садятся молекулы аденозина несмотря на кофеин.

Так организм стремится оградить себя от чрезмерной стимуляции и отдохнуть. Проявляется это в том, что человек пьет и пьет кофе, но ощущения бодрости нет, напротив, усталость наступает раньше, и, чтобы прийти в тонус, нужно все больше и больше кофе, а на восстановление организма больше времени. Это приводит к тому, что уменьшаются запасы АТФ и страдают другие органы, которым нужна энергия.

Поэтому максимально разумной дозой кофеина считается 300 мг в день. Переходя этот предел, вы заходите в зону риска переутомления и сердечно-сосудистых проблем. Чтобы избавиться от кофеиновой зависимости (когда нужно много кофе ежедневно), количество чашек кофе уменьшают постепенно.

Все, что нужно знать о кофе / Фото: Credits

Но есть нюансы:

Кофе на разных людей действует по-разному. Это потому, что мы унаследовали разные гены, управляющие аденозиновыми рецепторами: одни более чувствительны, другие - менее; и способность метаболизировать кофеин.

Кофе полезен или нет

Полезен, но все зависит от дозы. Есть данные, что пьющие умеренно кофе живут дольше.

Чем полезен кофе:

Положительное влияние на работу печени и иммунную систему.

Уменьшает риск болезней сердца (снижает уровень провоспалительного белка интерлейкина-1-бета) и воспаление вообще, улучшает состояние и работу сосудов.

Уменьшает вероятность диабета 2 типа , рака печени, простаты, некоторых видов рака молочной железы.

, рака печени, простаты, некоторых видов рака молочной железы. Может снижать риск нейродегенеративных заболеваний, в частности, болезни Альцгеймера (кофеин блокирует бета-амилоидные бляшки и тау-белок, которые образуются при болезни Альцгеймера).

Потому кофе не только тонизирует мозг, но и защищает его, уменьшает воспаление также за счет полифенолов и оксикорической кислоты из обжаренного кофе.

Все, что нужно знать о кофе / Фото: Credits

Какой полезнее: заваренный или эспрессо

Кроме кофеина и полифенолов в кофе содержатся два вещества — кафестол и кахвеол, но преимущественно в фильтрованном, "заварном" кофе, кофе по-турецки. Эти вещества, особенно кафестол, действуя на определенные рецепторы, нарушает регуляцию синтеза холестерина. Если такой "турецкий" заварной кофе пить часто, то это может существенно нарушить холестериновый обмен. Но тот же кафестол снижает риск диабета и обладает противораковыми свойствами. Поэтому иногда можно и "по-турецки".

Отдельно или с чем-то

В кофе, как и в чае, содержатся танины, особенно в слабо обжаренном кофе. Они тормозят усвоение железа, поэтому, если есть железодефицитная анемия, после блюд, содержащих железо (мясо, рыба), лучше избегать кофе или выбирать кофе сильного обжаривания.

Все, что нужно знать о кофе / Фото: Freepik

Так пить или не пить

Если любите кофе, то пейте, но 2-3 раза в день и желательно в первой половине дня, во второй половине дня, если хотите взбодриться, можете выпить стакан некрепкого зеленого чая.

Если есть возможность поспать, сделайте это, до 15 часов. Вы значительно продлите период активной работы, как будто вам прибавится еще несколько утренних часов.

Не пейте на ночь и примите во внимание слова Бернарда Шоу, который на запрет своего врача пить кофе - мол, это яд - ответил ему: "Если это яд, то очень медленный, потому что я пью его уже 70 лет".

Содержание кофеина:

Фильтрованный кофе – 150 мл – 60-180 мг; в среднем – 115 мг

Эспрессо – 30 мл – 30-60 мг

Капучино – 70-80 мг

В чашке черного чая – до 80 мг

В чашке зеленого чая – 40 мг

Можно ли пить кофе натощак

Наш желудок – это орган, который может выдерживать присутствие многих различных веществ, в частности, вредных. Слизистая покрыта слоем защитной слизи, который защищает ее от соляной кислоты, необходимой для переваривания пищи. Вы ведь не переживаете, что соляная кислота разъедает пустой желудок?

Оказалось, что даже суперкрепкий кофе никак не связан ни с гастритами, ни с язвами. Кофе стимулирует образование соляной кислоты, но это никоим образом не влияет на слизистую желудка. Однако для людей, у которых есть рефлюксная болезнь (когда часть кислого желудочного содержимого возвращается к пищеводу), это может вызвать изжогу. Однако этому также можно помочь: кофе соединить с молоком.

Хочу добавить, что изжогу у людей, у которых не смыкается сфинктер между пищеводом и желудком (кардиальный сфинктер), может вызвать не только возвращенная в пищевод пища, но и любые кислые продукты, минеральная вода и просто наклон туловища.

Все, что нужно знать о кофе / Фото: Credits

А что с кишечником и другими пищеварительными органами?

Кофе ускоряет перистальтику, поэтому полезен для тех, у кого запоры. Также он стимулирует образование желчи (обладает легким желчегонным эффектом) и секрецию поджелудочной железы. Эти его свойства означают, что он улучшает пищеварение.

Кофе и сахарный диабет

В исследованиях людей, живущих с диабетом, было показано, что кофе способствует снижению уровня глюкозы и мочевой кислоты, уменьшает инсулинорезистентность. Параллельно с этим снижается уровень системного воспаления.

Кофе, стеатоз печени, фиброз и цирроз

Употребление кофе оказывает положительное влияние на работу печени, уменьшает отложение жира в клетках печени, которое происходит в случае стеатоза (в народе говорят "ожирение печени"), замедляет образование фиброза и прогрессирование цирроза.

Кофе и рак

Снижает риск рака полости рта, гортани, толстого кишечника (2 чашки с кофеином). Американское Онкологическое общество (ACS) в рекомендациях пишет о снижении риска нескольких видов рака, включая рак печени, эндометрия, ротовой полости, глотки и гортани, а также рак кожи (меланомы). Это происходит, как я уже писала, из-за присутствия биологически активных соединений, включая алкалоиды кофеин и тригонеллин, полифенолы, хлорогеновую кислоту. Эти вещества замедляют повреждение клеток, активируют гены, участвующие в репарации ДНК, ингибируют метастазирование. Кофе также сокращает время на транзит канцерогенов через кишечник.

Кофе и остеопороз

Кофеин может очень слабо снизить усвоение кальция (примерно на 4 мг кальция на чашку кофе), но это можно полностью компенсировать, добавив 1-2 столовые ложки молока к кофе.

Все, что нужно знать о кофе / Фото: Credits

Кофе, сердечно-сосудистые заболевания и гипертензия (высокое давление)

Потребление кофе ассоциируется с более низким риском смертности от всех причин сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта. Умеренное употребление кофе для людей, не имеющих гипертонической болезни, не повышает, а может даже снижать риск развития артериальной гипертензии.

Умеренное потребление кофе (1-3 чашки в день) не влияет негативно на артериальное давление у большинства людей, в том числе и у больных артериальной гипертензией.

Увеличение потребления выше трех чашек в день не связано с вредом, но полезный эффект был менее выраженным.

Кофе и стресс

Мы знаем, что кофе стимулирует тело и мозг. После чашечки выпитого кофе организм готов к бою. Не важно, какому: физическому или умственному. В частности, и потому, что кофе стимулирует образование и выделение в кровь адреналина. А он, в свою очередь, стимулирует прилив крови к сердцу и мозгу, чтобы лучше принимались решения и бежалось в случае необходимости.

Адреналин растет не один, а в паре с кортизолом, гормоном надпочечников. Их обоих называют гормонами стресса, однако именно они повышают стрессоустойчивость и помогают адаптироваться к ситуации.

Кстати, уровень кортизола самый высокий утром, начиная с 6 до 8 часов, когда мы полны сил и энергии, а ближе к обеду уровень его падает, как и внимание, и уровень активности.

Потому чашечка кофе в первой половине дня поможет повысить и кортизол. И на этом нужно остановиться и не стимулировать повышение кортизола вечером – слишком много кофеина может повлечь за собой усиление тревоги, нервозность, нарушение сна, головные боли, ускорение сердцебиения, повышение кровяного давления, нарушение сердечного ритма.

Кофе и тестостерон

Прочитав тестостерон, женщины захотят пропустить этот абзац, однако не торопитесь: этот гормон есть и у мужчин, и у женщин, однако с разницей в количестве. Так вот, кофе в сочетании с физическими нагрузками увеличивает уровень тестостерона, а это означает, что увеличивает уровень физической выносливости во время выполнения силовых и аэробных упражнений. Поэтому и советуют употреблять кофе незадолго до занятий.

Кофе и эпилепсия

Умеренные дозы кофеина (1 чашка) могут принести пользу пациентам с эпилепсией, в то время как высокие дозы (четыре чашки кофе в день или более) могут увеличить восприимчивость к приступам. Более того, в метаанализе было указано, что: "употребление кофе/чая не наносит вреда, если потреблять их на уровне 200 мг (кофеин) за один раз (примерно 2½ чашки кофе) или 400 мг в день (приблизительно пять чашек кофе )".

Кофе и диарея

Напитки, содержащие кофеин, оказывают слабительный эффект. Более двух-трех чашек кофе или чая в день часто могут вызвать диарею у людей, имеющих к ней склонность. Кстати, черный чай содержит танины, вещества, замедляющие перистальтику кишечника, поэтому черный чай может быть хорошей альтернативой кофе.

Кофе после удаления желчного пузыря

Кофе легко стимулирует образование и выделение желчи, поэтому полезен после удаления желчного пузыря, так как предотвращает застой желчи в желчных протоках. Уже через неделю после операции можно начать употреблять слабый кофе.

Выводы

Есть много исследований, которые демонстрируют положительные и отрицательные эффекты кофеина. Известно, что 300 мг кофеина – это максимальная допустимая доза, а если еще точнее, то 4 мг на килограмм веса. Но количество кофеина, оказывающего полезное и вредное влияние, может быть разным для разных людей. Некоторые люди могут метаболизировать кофеин гораздо быстрее или медленнее.

Кофе может принести много пользы, если относиться к нему не только как к терпкому напитку, но и как к лекарству. Пусть это будет 1-2 чашечки, но качественного напитка, и тогда он точно принесет только пользу.

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