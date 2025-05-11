Можно ли пить кофе натощак: правда и мифы / © Credits

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Издание Real Simple предоставило практические советы и полезную информацию, чтобы дать ответ на все вопросы относительно кофе натощак, который ежедневно волнует тысячи людей.

Потенциальная польза кофе

Улучшение фокусировки . Кофеин провоцирует центральную нервную систему. Он повышает внимание, помогает бороться с усталостью и даже улучшает когнитивную функцию.

Улучшение настроения. Доза 200-250 мг кофеина (1,5-2 чашки кофе) может поднять настроение и уменьшить чувство усталости, особенно после плохого сна.

Стимуляция пищеварения. Кофе активирует желудочную кислоту, поджелудочную секрецию, желчевыделение и перистальтику толстого кишечника — поэтому он может способствовать утреннему испражнению.

Снижение риска некоторых болезней. Регулярное употребление кофе связано с понижением риска диабета II типа, болезни Паркинсона, Альцгеймера и даже некоторых видов рака.

Что будет, если пить кофе натощак

Несмотря на преимущества, употребление кофе в пустой желудок — не всегда хорошая идея.

Изжога и дискомфорт. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если в нем нет пищи, кислотность может вызвать раздражение слизистой, кислотный рефлюкс или боль в желудке. Особенно это важно для людей с гастритом или язвой.

Стрессовый гормон кортизол. Кофеин повышает уровень кортизола — гормона стресса. Если он и так повышен утром, дополнительное стимулирование может вызвать тревожность, учащенное сердцебиение, скачка давления.

Нервозность и дрожь. Если вы чувствительны к кофеину или употребляете его много и без пищи, может появиться дрожь рук, раздражительность или даже панические симптомы.

Гипогликемия после подсластителей. Питье сладкого кофе без еды может повлечь за собой резкий подъем сахара в крови, а впоследствии — резкий спад и усталость.

Что делать

Идеальный сценарий — легкий перекус перед кофе.

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Не пейте кофе на пустой желудок, а добавьте перед ним хотя бы небольшой перекус. Например:

Тост с арахисовой пастой или авокадо

Натуральный йогурт с гранолой или фруктами

Вареное яйцо

Орехи

Яблочное пюре или банан

Это помогает погасить кислоту и поддержать стабильный уровень глюкозы в крови.

Если есть не хочется — выберите альтернативу

Кофе с низкой кислотностью

Бескофеиновый кофе

Чай (зеленый или травяной)

Кофе с добавлением растительного молока

Когда лучше пить кофе

Идеальное время — с 9:30 до 11:30 утра, когда уровень кортизола естественно снижается после пика утром. Это снижает риск стрессового эффекта кофе.

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Если вы хорошо чувствуете себя после кофе натощак — это нормально. Но если у вас болит желудок, появляется нервозность или проблемы со сном — измените утреннюю привычку:

Добавьте что-нибудь питательное к кофе.

Ждите полчаса после пробуждения.

Выберите менее кислый кофе или добавьте немного молока.

Избегайте избытка подсластителей.

Слушайте свое тело — оно подскажет, что ему подходит лучше всего.