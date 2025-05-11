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Можно ли пить кофе натощак: правда и мифы
Для многих из нас кофе — это не просто напиток, а утренний ритуал, способ проснуться или тишина перед началом дня. Но стоит ли его пить еще до первого приема пищи, и безопасно ли это, попытаемся разобраться.
Издание Real Simple предоставило практические советы и полезную информацию, чтобы дать ответ на все вопросы относительно кофе натощак, который ежедневно волнует тысячи людей.
Потенциальная польза кофе
Улучшение фокусировки. Кофеин провоцирует центральную нервную систему. Он повышает внимание, помогает бороться с усталостью и даже улучшает когнитивную функцию.
Улучшение настроения. Доза 200-250 мг кофеина (1,5-2 чашки кофе) может поднять настроение и уменьшить чувство усталости, особенно после плохого сна.
Стимуляция пищеварения. Кофе активирует желудочную кислоту, поджелудочную секрецию, желчевыделение и перистальтику толстого кишечника — поэтому он может способствовать утреннему испражнению.
Снижение риска некоторых болезней. Регулярное употребление кофе связано с понижением риска диабета II типа, болезни Паркинсона, Альцгеймера и даже некоторых видов рака.
Что будет, если пить кофе натощак
Несмотря на преимущества, употребление кофе в пустой желудок — не всегда хорошая идея.
Изжога и дискомфорт. Кофе стимулирует выработку соляной кислоты в желудке. Если в нем нет пищи, кислотность может вызвать раздражение слизистой, кислотный рефлюкс или боль в желудке. Особенно это важно для людей с гастритом или язвой.
Стрессовый гормон кортизол. Кофеин повышает уровень кортизола — гормона стресса. Если он и так повышен утром, дополнительное стимулирование может вызвать тревожность, учащенное сердцебиение, скачка давления.
Нервозность и дрожь. Если вы чувствительны к кофеину или употребляете его много и без пищи, может появиться дрожь рук, раздражительность или даже панические симптомы.
Гипогликемия после подсластителей. Питье сладкого кофе без еды может повлечь за собой резкий подъем сахара в крови, а впоследствии — резкий спад и усталость.
Что делать
Идеальный сценарий — легкий перекус перед кофе.
Не пейте кофе на пустой желудок, а добавьте перед ним хотя бы небольшой перекус. Например:
Тост с арахисовой пастой или авокадо
Натуральный йогурт с гранолой или фруктами
Вареное яйцо
Орехи
Яблочное пюре или банан
Это помогает погасить кислоту и поддержать стабильный уровень глюкозы в крови.
Если есть не хочется — выберите альтернативу
Кофе с низкой кислотностью
Бескофеиновый кофе
Чай (зеленый или травяной)
Кофе с добавлением растительного молока
Когда лучше пить кофе
Идеальное время — с 9:30 до 11:30 утра, когда уровень кортизола естественно снижается после пика утром. Это снижает риск стрессового эффекта кофе.
Если вы хорошо чувствуете себя после кофе натощак — это нормально. Но если у вас болит желудок, появляется нервозность или проблемы со сном — измените утреннюю привычку:
Добавьте что-нибудь питательное к кофе.
Ждите полчаса после пробуждения.
Выберите менее кислый кофе или добавьте немного молока.
Избегайте избытка подсластителей.
Слушайте свое тело — оно подскажет, что ему подходит лучше всего.