"Мушки" перед глазами: врач-офтальмолог объяснил, когда нужно волноваться

Бытует мнение, что появление "мушек" перед глазами свидетельствует о зрительном переутомлении. И это действительно так, однако истощение глаз, обусловленное многочасовой работой без должного отдыха, – не самая частая причина.
Почему в поле зрения появляются "мушки" и почему в любом случае необходимо обратиться к врачу, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Причины появления "мушек" перед глазами
"Мушки" перед глазами – это небольшие подвижные пятнышки, нити или точки, которые люди видят в своем поле зрения, особенно на ярком фоне, например, небе или белом экране. Они возникают по разным причинам, среди офтальмологических:
- возрастные изменения стекловидного тела – с возрастом стекловидное тело, желеобразная, белковая жидкость внутри глаза, постепенно разжижается и разрушается. Микроскопические белковые (коллагеновые) волокна слипаются, отбрасывают тень на сетчатку, создавая эффект "мушек";
- острая отслойка стекловидного тела;
- разрыв или отслоение сетчатки – "мушки" появляются резко и сопровождаются яркими вспышками;
- воспаление средней сосудистой оболочки глаза, которая называется увеитом, или другие воспалительные болезни глаз;
- кровоизлияние в стекловидное тело на фоне диабетической ретинопатии (осложнение, вызванное сахарным диабетом);
- механические травмы глаза, например удар тупым предметом, попадание песчинки, стружки, мелких насекомых в глаз;
- близорукость – состояние, при котором человек хорошо видит на близких расстояниях и плохо на дальних;
- скачки артериального давления – резкое повышение или снижение;
- зрительное переутомление, причиной которого является многочасовая работа за компьютером без перерыва на отдых или выполнение другой однотипной работы, как вышивание, вязание, чтение;
- дефицит витамина А;
- мигрень.
Важность офтальмологического осмотра
"Мушки" возникают по очень разным причинам. Иногда за этим симптомом стоит цепочка нарушений. Например, сахарный диабет провоцирует развитие диабетической ретинопатии, которая в свою очередь создает условия для кровоизлияния в стекловидное тело или отслоение сетчатки.
Поэтому очень важно выяснить причину или причины появления "мушек", проведя комплексную диагностику зрения и, при необходимости, организма.
Чаще "мушки" сигнализируют о деструкции стекловидного тела, обусловленной возрастными изменениями после 40-50 лет. С одной стороны, это не слишком серьезное нарушение, устраняемое с помощью консервативного лечения – помутнения рассасываются, "мушки" исчезают. Но, с другой стороны, деструкция может привести не только к дискомфорту, но и существенному снижению зрения или отслоению сетчатки. В таком случае выполняется:
- витректомия – замена стекловидного тела, когда в полость глаза помещается пузырь специального газа, который фиксирует сетчатку в нужном положении, а затем рассасывается;
- витреолизис – очищение стекловидного тела от "мушек" с помощью лазерного луча, благодаря чему видение становится чистым.
Крайне важно прийти с "мушками" к офтальмологу, чтобы диагностировать нарушения вроде близорукости или зрительного истощения. Это позволит своевременно приступить к лечению – скорректировать зрение с помощью мягких контактных линз, очков, лазерной коррекции, аппаратного лечения (лазеростимуляция, электростимуляция, магнитотерапия, вакуумный массаж и т.п.).
Немедленно нужно обратиться к офтальмологу, если кроме "мушек" есть боль в глазах или головная боль, сузилось или "выпало" боковое зрение. Присутствуют яркие вспышки света или мерцания. "Мушки" появляются, а затем исчезают, и так по кругу.
Берегите себя и свое зрение!
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