Начните день с растяжки: фитнес-тренер поделилась комплексом упражнений

Растяжка – важная часть нашего утреннего ритуала пробуждения. Она активизирует деятельность организма и помогает проснуться.

Главная цель – начать свой день с зарядки, которая заставит вас чувствовать себя на десять лет моложе.

Онлайн фитнес-тренер Zehra Allibhai показала на своей странице приятные и легкие утренние упражнения, которые помогут вам проснуться, хорошо размять тело, без больших нагрузок и кардио. Вы можете выполнять каждое движение по 10–15 повторений или установить таймер и выполнять каждую растяжку в течение 30–40 секунд!

Повороты шеи – удобно сядьте и выполните круговые повороты шеи, для того, чтобы ее разогреть.

– удобно сядьте и выполните круговые повороты шеи, для того, чтобы ее разогреть. Корпусные выпады – станьте на колени, руками упритесь в пол и двигайте тело вперед-назад

– станьте на колени, руками упритесь в пол и двигайте тело вперед-назад Кошка – стоя на коленях, упершись руками в пол, плавно прогибайте спину вверх-вниз

– стоя на коленях, упершись руками в пол, плавно прогибайте спину вверх-вниз Боковой выпад (с обеих сторон) – стоя на коленях, упершись руками в пол, делайте выпад рукой слева направо и наоборот, выбрасывая руку между ногой и рукой, хорошо прогибая спину и заводя «внутрь» плечо и обратно, потягивая руку вверх

(с обеих сторон) – стоя на коленях, упершись руками в пол, делайте выпад рукой слева направо и наоборот, выбрасывая руку между ногой и рукой, хорошо прогибая спину и заводя «внутрь» плечо и обратно, потягивая руку вверх Бедра (поочередно) – сядьте на попу, расставьте ноги, немного согните и коленях, начинайте повороты с наклоном всего туловища, работая бедрами, вправо-влево

(поочередно) – сядьте на попу, расставьте ноги, немного согните и коленях, начинайте повороты с наклоном всего туловища, работая бедрами, вправо-влево Повороты с наклоном вперед – сядьте на попу, разведите и протяните ноги, руки за голову и начинайте делать наклоны вперед

– сядьте на попу, разведите и протяните ноги, руки за голову и начинайте делать наклоны вперед Повороты колен (с каждой стороны) – лягте на спину, подогните правое колено к туловищу, возьмите его левой рукой и потяните влево, растягивая мышцы. Повторите эти же движения на другую ногу

(с каждой стороны) – лягте на спину, подогните правое колено к туловищу, возьмите его левой рукой и потяните влево, растягивая мышцы. Повторите эти же движения на другую ногу Поворот плеча – встаньте на колени, выровняйте спину, возьмите в руки шарф (может быть веревка, специальная гимнастическая палка), разведите немного руки над головой и начните их опускать и поднимать, забрасывая максимально назад, за голову.

– встаньте на колени, выровняйте спину, возьмите в руки шарф (может быть веревка, специальная гимнастическая палка), разведите немного руки над головой и начните их опускать и поднимать, забрасывая максимально назад, за голову. Глубокое приседание – ноги расставьте шире ширины плеч, присядьте так, чтобы ваши ягодицы были ниже колен, а колени на уровне груди, руки держите спереди, в замке

После такой растяжки можете тихонько посидеть пару минут, чтобы выровнять дыхание или помедитировать.

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