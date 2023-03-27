Народные средства и современная медицина: что говорят исследования

Народные средства — это лечебные мази, припарки и настойки, рецепты которых передаются через поколения. От куриного супа от простуды до горячего чая от боли в горле — являются ли эти средства реальной естественной альтернативой лекарствам или это просто плацебо?

Хотя некоторые бабушкины средства действительно облегчают дискомфорт при легких недомоганиях, исследования их способности излечивать часто не подтверждают лечебный эффект, на который мы рассчитываем.

Womans World решил оценить популярные домашние средства от распространенных заболеваний, включая боль в спине, кашель и гипертонию, опираясь на научные исследования, сравнивающие их преимущества с преимуществами традиционных лекарств. Вот что получилось.

Тепло помогает успокоить боль в спине

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Правда. В Древнем Египте и Греции тепловая терапия использовалась для лечения болей. Теперь исследования, опубликованные в журнале Value in Health, показывают, что это по-прежнему лучшее лекарство от хронической боли в спине. Исследование пришло к выводу, что, по сравнению с обезболивающими препаратами. тепловое обертывание было более дешевым способом облегчить боль в пояснице для участников, потому что тепловая терапия помогает уменьшить дискомфорт и увеличивает приток крови к проблемной области, ускоряя заживление.

Шоколад может излечить постоянный кашель

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Заблуждение. Утверждение, что шоколад помогает облегчить кашель лучше, чем лекарства от кашля, вводит в заблуждение. Это утверждение возникло после того, как новостные агентства ошибочно процитировали исследование 2016 года как поддерживающее потребление всех шоколадных продуктов для облегчения кашля, тогда как исследование касалось только сиропа от кашля со вкусом шоколада. С научной точки зрения нет никаких доказательств того, что шоколад помогает при кашле, объясняет Healthline соавтор исследования, доктор медицинских наук Алин Морис.

Кокосовая вода может снизить кровяное давление

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Правда. Кокосовая вода снижает высокое кровяное давление, и исследование 2013 года подтверждает это утверждение. Шестинедельное исследование показало, что у участников с гипертонией, которые ежедневно употребляли кокосовую воду, уровень артериального давления был значительно ниже, чем у участников, которые этого не делали. Исследователи связывают это преимущество с содержанием в кокосовой воде калия, расслабляющего стенки кровеносных сосудов.

Бабушкины средства бывают полезными, бесполезными, но иногда они могут нанести здоровью ощутимый вред. Поэтому, если у вас есть проблемы со здоровьем, прежде всего поговорите об этом со своим врачом.

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