Нарушение дыхания во время сна может вдвое увеличить риск внезапной смерти

Нарушение дыхания во время сна может вдвое увеличить риск внезапной смерти

Ученые доказали связь между апноэ сна и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Ученые доказали, что апноэ сна может почти вдвое увеличить риск внезапной смерти. В новой работе они исследовали связь между апноэ сна и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

Обструктивное апноэ сна стало проблемой здравоохранения во всем мире. Это состояние связано с повышенным риском внезапной и сердечно-сосудистой смерти. Обструктивное апноэ сна стало глобальной проблемой здоровья, говорят исследователи. По последним данным, более 1 млрд человек переживают это хроническое расстройство сна.

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Исследование, которое провел Медицинский колледж штата Пенсильвания в Херши, опубликовали в BMJ Open Respiratory Research. Оно показало, что люди, у которых диагностировали обструктивное апноэ сна, имеют значительно больший риск внезапной смерти, чем те, кто не имеет этого заболевания.

Слово апноэ означает "без дыхания". Во время обструктивного апноэ сна наблюдается уменьшение или полная блокада воздушного потока. Это нарушение сна проявляется по-разному, включая чрезмерную дневную сонливость, усталость, сильный храп и плохой сон.

Симптомы апноэ сна

К ночным симптомам апноэ относятся:

громкий храп,

прерывистое дыхание,

кашель,

дыхание ртом,

беспокойство во время сна,

сон в необычных позах,

потливость,

энурез,

хождение во сне или кошмары

Дневные симптомы апноэ сна:

утренние головные боли,

дыхание ртом,

повышенная утомляемость или сонливость в дневное время (толшько взрослые - маленькие дети могут не проявлять признаков сонливости),

изменение настроения, раздражительность,

проблемы с мышлением, вниманием или памятью,

проблемы в школе или на работе,

гиперактивность

Серьезные последствия апноэ сна

Хотя эти симптомы могут повлиять на качество жизни человека, они также имеют и более серьезные последствия.

Исследователи из Пенсильвании сделали обзор литературы и обнаружили 22 работы, посвященные обструктивному апноэ сна и внезапной смерти. Команда проанализировала объединенные данные этих исследований с помощью метаанализа.

Количественный анализ включал более 42 000 человек во всем мире. Средний возраст участников — 62 года, 64% — мужчины.

Метаанализ показал, что люди с обструктивным апноэ сна примерно вдвое чаще страдали от внезапной смерти, чем те, у кого не было сна. Исследование также выявило, что обструктивное апноэ во сне приводит к почти двойному риску смерти от сердечно-сосудистого заболевания, который увеличивается с возрастом.

По словам исследователей, многие пациенты не осознают серьезности диагноза апноэ.

"Обструктивное апноэ сна — распространенное заболевание, которое может иметь фатальные последствия", — подчеркивают ученые.

Своевременная диагностика и лечение апноэ

"Мы давно знаем, что у пациентов, которые не лечат апноэ, чаще развивается высокое кровяное давление, болезни сердца и ряд других состояний здоровья. Но риск внезапной смерти, о котором сообщается в этом исследовании, открывает глаза и делает своевременную диагностику, а также лечение еще более актуальной ", — сказал в интервью Медицинским новости директор отдела сна UPMC доктор Райан Суз.

Влияние нервной системы на цикл сна человека может объяснить связь между апноэ сна и увеличением скорости внезапной смерти.

Через периодическую нехватку кислорода, с которой сталкиваются люди с апноэ сна, центральная нервная система может быть возбуждена, чтобы увеличить поток воздуха. В свою очередь, это вызывает повышение как систолического, так и диастолического артериального давления у человека.

Кроме того, человек с апноэ сна чувствует окислительный стресс, который может способствовать дисбалансу антиоксидантов в организме. Этот дисбаланс вредит клеткам и ускоряет процесс старения, вызывая со временем многочисленные проблемы со здоровьем.

Доктор медицинских наук, из больницы легочной медицины и сна Голландской больницы в штате Мичиган Дэйл Коллер прокомментировал серьезные стрессовые факторы, возникающие вследствие обструктивного апноэ сна.

Лечение апноэ сна

Лечение апноэ зависит от причины и тяжести состояния, а также возраста. Некоторым может быть проведена хирургическая операция по удалению увеличенных миндалин. Это позволяет расширить просвет глотки и обеспечить более свободное прохождение воздуха.

Постоянное положительное давление в дыхательных путях (CPAP) является распространенным методом лечения обструктивного апноэ сна.

Система для CPAP обеспечивает постоянный поток комнатного воздуха через маску или носовой адаптер, подключенный к аппарату. Давление воздуха позволяет поддерживать дыхательные пути в открытом состоянии во время сна.

Существуют приборы, которые автоматически корректируют давление воздуха во время сна. Такие системы называются саморегулирующаяся CPAP, авто-CPAP или APAP.

Дополнительные способы лечения апноэ сна:

изменение позы,

отказ от приема успокоительных препаратов и алкоголя,

уменьшение массы тела,

использование стоматологического устройства,

дополнительная подача кислорода во время сна (чаще используется при центральном апноэ сна),

препараты для стимуляции дыхания (центральное апноэ сна) или уменьшение отека носовых ходов (обструктивное апноэ сна),

нервная стимуляция с помощью хирургически имплантированного устройства (только для взрослых).

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