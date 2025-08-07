Найдите для них другое время: 4 витамина, которые никогда не следует смешивать с кофе

Витамины / © Associated Press

Реклама

Вы принимаете витамины с завтраком и кофе? Если да, возможно, пришло время изменить свой режим. Это потому, что некоторые витамины, особенно если у вас их дефицит, могут плохо усваиваться, если они взаимодействуют с некоторыми компонентами кофе.

О том, какие витамины нельзя принимать вместе с кофе, рассказывает GoodHousekeeping

Исследования показывают, что потребление кофе может снижать уровень цинка, кальция и витамина B. И хотя кофе содержит ценные полифенольные антиоксиданты, такие как хлорогеновая кислота, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний, эти же соединения могут негативно повлиять на усвоение определенных витаминов и минералов.

Реклама

Эксперты предлагают ограничить ежедневное потребление кофеина до 200 мг (около 2 чашек заваренного кофе), чтобы получить максимальную пользу для здоровья. И независимо от ежедневного потребления кофеина, избегайте приема перечисленных ниже витаминов и минералов в течение часа после употребления кофе.

Витамины и минералы, которые не следует принимать с кофе.

Железо

Употребление кофе одновременно с приемом железосодержащих добавок может значительно снизить усвоение железа. Фактически, исследование показало, что когда женщины с дефицитом железа принимали железосодержащие добавки с кофе, усвоение железа уменьшалось на 54% по сравнению с приемом его с водой. Нарушение усвоения железа связано с его взаимодействием с полифенольными и таниновыми антиоксидантами, содержащимися в кофе. Хорошая новость заключается в том, что другое исследование показывает, что не наблюдалось снижения усвоения железа, когда кофе употребляли за один-два часа до еды.

Витамин D

Исследование показывает, что повышенное потребление кофеина связано с более низким уровнем 25-гидроксивитамина D в сыворотке крови — того, что чаще называют витамином D. Предполагается, что кофеин, как и тот, что содержится в кофе, может препятствовать усвоению витамина D, уменьшая экспрессию рецепторов витамина D.

Реклама

Витамины группы В

Кофеин в кофе обладает мочегонным эффектом, что может привести к усилению выведения водорастворимых витаминов, включая большинство витаминов группы В, а также витамин С, до их полного усвоения. Кроме того, полифенолы в кофе также могут влиять на усвоение витаминов группы В.

Кальций

Поскольку витамин D важен для усвоения и использования кальция для строительства костей, употребление кофе может косвенно несколько снизить усвоение кальция, если употреблять напиток одновременно с добавкой. Это особенно актуально для тех, кто уже имеет низкий уровень кальция или витамина D, или тех, кто имеет риск остеопороза, например, пожилые люди.

Как употреблять кофе и витамины

Если вы принимаете любые витамины или добавки из списка выше, обязательно отделите потребление кофе от вашей ежедневной дозы витаминов по крайней мере на час. Но вы можете оставить свой утренний кофе неизменным и вместо этого изменить время приема добавок на позже в течение дня.

Если возможно, лучше всего сначала позавтракать или выпить кофе во время завтрака, чтобы не употреблять кофе натощак, что может раздражать слизистую оболочку желудка, говорит Шелли Боллс, дипломированный диетолог. Затем подождите час-два, прежде чем принимать добавки. Ограничение потребления кофе до двух чашек в день также может помочь уменьшить препятствия для усвоения питательных веществ, добавляет она.

Реклама

Другой вариант — приобрести органайзер для витаминов и поместить добавки, которые не взаимодействуют с кофе, в дневные отделения, а взаимодействующие — в вечерние, когда вы менее склонны к употреблению кофе.

А как насчет чая

Как и кофе, многие виды чая также содержат антиоксиданты и подобные соединения, содержащиеся в кофе, которые могут препятствовать усвоению определенных витаминов и минералов. Чай, особенно черный и зеленый, также содержит танины и кофеин, которые могут влиять на усвоение питательных веществ, говорит Шерил Муссатто, магистр наук, дипломированный диетолог. Хотя влияние может быть несколько меньшим, чем у кофе, в зависимости от вида и количества, все же разумно избегать сочетания чая с добавками, такими как железо или кальций.

Другие способы помочь усвоению витаминов

Кроме изменения графика потребления кофе, есть и другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы оптимизировать усвоение витаминов и минералов.

Употребляйте больше блюд и перекусов, богатых питательными веществами. Обеспечьте достаточное потребление витаминов и минералов, увеличивая потребление питательных веществ, таких как кальций и железо, через блюда и перекусы. Кальций содержится в молоке и продуктах на молочной основе, таких как йогурт и сыр, а также в обогащенном растительном молоке и соке, тогда как хорошими источниками железа являются мясо, птица, рыба, морепродукты, а также растительные продукты, такие как фасоль, чечевица, орехи и семена. Употребление витамина С с богатыми железом блюдами может помочь улучшить его усвоение.

Реклама

Поддерживайте водный баланс. Поскольку кофе содержит кофеин, который является мочегонным средством, он может способствовать потере жидкости и минералов особенно к водорастворимым витаминам, таким как витамины группы В и витамин С. Поэтому убедитесь, что вы употребляете много воды и других низкокалорийных напитков без кофеина с каждым приемом пищи и перекусом.

Посетите своего врача. Если вы волнуетесь, что ваш уровень витаминов и минералов может быть низким, обязательно проверяйте их уровень по крайней мере раз в год. Если у вас дефицит каких-либо витаминов и минералов, вы можете получить рецепт на необходимые питательные вещества.

Чтобы максимально использовать свой витаминный режим, не пропуская утренний кофе, все зависит от времени. Проверьте этикетки ваших добавок на наличие тех питательных веществ, на которые компоненты кофе вероятнее всего влияют, и принимайте эти витамины по крайней мере через час после чашки кофе. А если вы все еще волнуетесь, что не усваиваете достаточно питательных веществ, просто добавьте больше продуктов, богатых питательными веществами, во время приема пищи и перекусов и посещайте своего врача каждый год, чтобы проверить уровень витаминов и минералов.