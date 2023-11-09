Не ешьте это: 8 худших продуктов для здоровья кишечника

Диетологи назвали самые вредные продукты для здоровья кишечника, и некоторые из них вы, возможно, не ожидаете увидеть в этом списке.

Плохо функционирующий кишечник может привести к тяжелым побочным эффектам, таким как усталость, проблемы с кожей, нежелательная потеря или набор веса, проблемы со сном и пищевая непереносимость. К сожалению, многие из худших для здоровья кишечника продуктов являются часто можно встретить повседневном рационе. Поэтому если вы хотите изменить свой образ жизни для улучшения здоровья кишечника, то стоит начать с анализа своих ежедневных пищевых предпочтений.

Диетологи Джози Портер и Дженна Хоуп назвали Woman&Home 8 худших продуктов для здоровья кишечника.

Жареная пища

8 худших продуктов для здоровья кишечника / Фото: Credits

Жареная пища входит в число самых вредных продуктов для здоровья кишечника. Хотя важно включать в свой рацион в умеренных количествах продукты, которые вам нравятся, но при этом необязательно считаются полезными, нельзя отрицать, что жаренные продукты вредны для здоровья кишечника.

Они, как правило, содержат очень много насыщенных жиров, что может негативно повлиять на целостность слизистой оболочки кишечника. Если слизистая оболочка кишечника повреждена, это может создать риск проникновения нежелательных патогенов через кишечник в кровоток. Это влияет практически на все в организме, от пищеварения до иммунитета, а это означает, что вы с большей вероятностью подхватите простуду или грипп.

Ультраобработанные протеиновые батончики

Протеиновый порошок для женщин имеет много преимуществ, но чрезмерно обработанные протеиновые батончики никому не приносят никакой пользы. Многие протеиновые батончики, содержат целый ряд искусственных добавок и консервантов, а также искусственных подсластителей. Искусственные подсластители могут вызывать рост патогенных бактерий (плохих бактерий) в кишечнике, и, следовательно, чрезмерное употребление этих батончиков может нарушить баланс организма.

Кроме того, слишком много белка в любом виде тоже нехорошо. Хотя белок жизненно важен для нашего здоровья, и его не следует недооценивать, потребление слишком большого количества без достаточного потребления клетчатки потенциально может быть проблематичным для здоровья кишечника. Когда мы потребляем избыток белка без достаточного количества клетчатки, некоторые кишечные микробы могут прибегнуть к ферментации этих белков. В процессе ферментации образуются определенные побочные продукты и метаболиты, такие как аммиак, амины и сульфиды. Эти вещества могут оказывать вредное воздействие на кишечник.

Поэтому обязательно сочетайте белок с растениями, богатыми клетчаткой. Например, добавьте в протеиновые коктейли немного фруктов и овса.

Красное мясо

8 худших продуктов для здоровья кишечника / Фото: Credits

Немного бекона или колбасы время от времени не причинит большого вреда, а нежирные источники красного мяса (такие как нежирный говяжий фарш, стейк или телятина) могут быть частью здорового питания, но Джози Портер говорит, что чрезмерное потребление красного мяса мясо — настоящая проблема для общего здоровья кишечника.

Это мясо богато насыщенными жирами, а также может содержать соединения, которые способствуют воспалению кишечника, что потенциально может привести к расстройствам кишечника. Если вы потребляете эти продукты в большом количестве, попробуйте заменить несколько порций на чечевицу, фасоль, курицу или рыбу, богатую омега-3, такую как форель и скумбрия.

Сироп агавы

Возможно, это один из самых экзотических продуктов в списке. Этот веганский натуральный подсластитель в полтора раза слаще сахара, поэтому для того же эффекта его нужно меньше, поэтому его часто предлагают в качестве замены. Однако это еще не все, что нужно знать, когда дело касается здоровья нашего кишечника.

Агаву часто называют более здоровым сахаром, но она преимущественно представляет собой изолированную фруктозу, которая может быть проблематичной для слизистой оболочки кишечника, — говорит Дженна Хоуп.

По ее словам, агава действительно происходит из фруктов, и когда дело касается здоровья кишечника, употребление фруктов и экстракта агавы — это две разные вещи. Когда фруктоза потребляется вместе с фруктами, она потребляется вместе с клетчаткой, которая помогает усваивать фруктозу. Без клетчатки изолированная фруктоза не очень хорошо метаболизируется и может нанести ущерб слизистой оболочке кишечника.

Сладости

8 худших продуктов для здоровья кишечника / Фото: Credits

Учитывая, что искусственные сладости почти полностью состоят из чистого сахара, они, безусловно, являются одним из худших продуктов для здоровья кишечника. Сладости содержат много сахара, который может питать патогенные бактерии в кишечнике, а также обычно содержат искусственные ароматизаторы и красители, что также может способствовать ухудшению здоровья кишечника. По возможности старайтесь выбирать сухофрукты как более здоровую альтернативу.

Ультраобработанные злаки

Аналогичным образом, по возможности следует избегать злаков с высоким содержанием сахара. Ультрапереработанные крупы часто содержат много сахара и рафинированных ингредиентов, но при этом содержат меньше клетчатки.

Это также важно, поскольку получение достаточного количества клетчатки и диета с высоким содержанием клетчатки считаются одним из самых простых способов улучшить здоровье кишечника.

Рафинированное зерно

8 худших продуктов для здоровья кишечника / Фото: Credits

То же самое касается всех видов очищенного зерна, говорит Портер. Они не вредны для здоровья нашего кишечника в умеренных количествах, но если мы часто используем их вместо цельнозерновых альтернатив, мы можем ухудшить здоровье нашего кишечника, лишив его ценной клетчатки. Недостаток клетчатки может привести к дисбалансу микробиоты кишечника, а это может привести к проблемам с пищеварением.

Как и в случае с красным мясом, время от времени можно отдавать предпочтение белому рису вместо неочищенного, но хорошей идеей будет отдать предпочтение зерновым, богатым клетчаткой, в своем ежедневном рационе. Старайтесь есть рафинированные зерновые, такие как белый хлеб, белый рис и хлебобулочные изделия, в умеренных количествах и всегда добавляйте большое количество растительных продуктов с высоким содержанием клетчатки.

Алкоголь

8 худших продуктов для здоровья кишечника / Фото: Credits

Связь между алкоголем и здоровьем кишечника, безусловно самая прямая. Проще говоря, алкоголь нарушает переваривание сахара и баланс важнейших «хороших» и «плохих» кишечных бактерий. Любой, кто просыпался с мучительным похмельем, знает это.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести и к более долгосрочным проблемам, объясняет Портер. Новое исследование показало, что употребление алкоголя может нарушить связь между кишечником и печенью, известную как ось кишечник-печень.

Вот почему, хотя красное вино (и даже пиво!) содержит полезные полифенолы, лучше умерить потребление алкоголя и вместо этого заменить алкоголь газированной водой или чайным грибом.

Какие продукты исцеляют кишечник

Если вы хотите внести изменения в свой рацион, чтобы улучшить здоровье кишечника, то вам может помочь переход на преимущественно растительную диету, включающую фрукты, овощи, цельнозерновые и бобовые. Эти продукты богаты клетчаткой, в том числе определенными типами клетчатки, такими как резистентный крахмал и пребиотики, которыми любят питаться наши кишечные бактерии. Взамен они выделяют полезные метаболиты, называемые короткоцепочечными жирными кислотами. Они могут перемещаться по всему нашему телу. и даже в наш мозг, где они могут принести огромную пользу для здоровья, утверждает Джози Портер.

По ее словам, помимо подпитки существующих бактерий, добавление новых полезных бактерий через ферментированные продукты и другие пробиотические продукты может помочь восстановить работоспособность кишечника.

Если у вас есть какие-либо опасения по поводу своего здоровья, будь то здоровье кишечника или общее состояние здоровья, проконсультируйтесь с врачом. Также, прежде чем менять привычный рацион или систему питания, обсудите это со своим врачом.

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