Не ешьте этого: 8 худших продуктов для вашего мозга, по мнению экспертов

Вы занимаетесь спортом, пытаетесь управлять стрессом и употребляете продукты, богатые антиоксидантами, потому что знаете, что все эти привычки полезны для вашего мозга. Однако также разумно подумать о том, какие продукты и напитки могут негативно влиять на здоровье мозга, чтобы вы могли ограничить их количество.

То, что мы едим и пьем, может влиять на структуру и функции мозга, поскольку некоторые продукты питания и ингредиенты вызывают такие проблемы, как воспаление, оксидативный стресс и нейрохимические изменения, которые могут привести к затуманиванию мозга, изменениям настроения и когнитивному спаду, говорит Вонетта Дотсон, нейропсихолог. Эти изменения влияют на здоровье мозга многими способами. Например, трансжиры связаны с повышенным риском болезни Альцгеймера и депрессии, а ультраобработанные продукты — со снижением когнитивных функций и проблемами с памятью, каж

Некоторые продукты могут быть полезными в умеренных количествах, но чрезмерное их потребление может повлиять на здоровье мозга или сердца. Кроме того, проблемы с сердцем в конечном итоге приводят к проблемам со здоровьем мозга, поскольку вам нужно здоровое сердце, которое перекачивает насыщенную кислородом кровь и питательные вещества к вашему мозгу, чтобы поддерживать здоровье мозга, замечает нейропсихолог.

Пустые калории также никогда не полезны для здоровья мозга. Это упущенная возможность улучшить здоровье мозга, обеспечивая его необходимыми питательными веществами, говорит Дотсон. «Например, белый хлеб и рафинированные макаронные изделия лишены клетчатки, витаминов группы В и минералов, поэтому они могут вызвать резкое повышение уровня глюкозы без таких преимуществ, как длительная энергия, получаемая из цельного зерна.

Это не означает, что вам нужно использовать подход «все или ничего». В общем, ключ к здоровью мозга заключается в минимизации продуктов, напитков и ингредиентов, которые негативно влияют на мозг, и максимизации полезных для мозга продуктов, таких как свежие продукты, цельное зерно, постные источники белка и полезные жиры, такие как оливковое масло.

Алкоголь

вино / © Associated Press

Вероятно, неудивительно, что алкоголь вреден для вашего мозга. Длительное употребление алкоголя способствует структурным изменениям мозга, особенно в участках, ответственных за принятие решений и контроль импульсов, таких как префронтальная кора, говорит Стефани Джонсон, диетолог. Хроническое употребление больших количеств алкоголя связано с прогрессирующим когнитивным снижением, повышенным риском деменции, включая болезнь Альцгеймера с ранним началом, и эмоциональной дисрегуляцией.

Продукты с трансжирами и насыщенными жирами

Это продукты, которые, как вы уже знаете, не являются полезными, такие как жареная пища, маргарин и обработанные закуски. Трансжиры и насыщенные жиры могут повышать уровень холестерина ЛПНП, воспаление и окислительный стресс. Эти жиры также связаны с ухудшением памяти, а также повышенным риском болезни Альцгеймера и депрессии, говорит Дотсон.

Чрезмерный кофеин

Кофе / © Credits

Большинство здоровых взрослых могут выпивать до 400 мг кофеина в день (чашка кофе объемом 225 мл содержит около 90 мг кофеина). Но хотя умеренное потребление кофеина улучшает когнитивные способности в таких сферах, как бдительность, концентрация и время реакции, чрезмерное потребление кофеина (обычно более шести чашек объемом 225 мл в день) связано с повышенным риском деменции. Эта, казалось бы, противоречивая связь подчеркивает принцип, что больше не всегда лучше, и подчеркивает важность умеренности для поддержания оптимального здоровья, говорит Джонсон.

Продукты с высоким содержанием натрия

Слишком много натрия может повысить кровяное давление и ограничить кровоток к мозгу. Эти эффекты связаны с нарушением внимания и повышенным риском деменции, говорит Дотсон. Во время покупок обращайте внимание на содержание натрия на этикетках, особенно на готовых супах, бульонах, приправах, заправках для салатов, а также консервированных овощах и фасоли.

Переработанное мясо

Переработанное мясо часто содержит много натрия, насыщенных жиров и нитратов — компонентов, которые способствуют системному воспалению и связаны с повышенным риском хронических заболеваний, включая деменцию и другие нейрокогнитивные расстройства. Одно исследованиепоказало, что взрослые, которые потребляли более четверти порции обработанного красного мяса в день, имели на 13% более высокий риск развития деменции по сравнению с теми, кто потреблял меньше. Уменьшение потребления обработанного мяса до одного или двух раз в неделю и замена его необработанным постным мясом, рыбой или

Продукты с высоким содержанием добавленного сахара

Десерт Павлова / © Getty Images

Чрезмерное потребление сахара из таких продуктов, как газированные напитки, конфеты и десерты, связано с многочисленными метаболическими, структурными и нейрохимическими изменениями в мозге, которые могут ухудшить память, обучение и настроение и в конечном итоге способствуют когнитивному снижению. Потребление сладкой пищи вызывает реакцию, подобную зависимости, в путях вознаграждения мозга, усиливая тягу к дополнительному сахару и способствуя циклу, который негативно влияет как на неврологическое, так и на общее здоровье, говорит Джонсон. Кроме того, исследования обнаружили сильную связь между высоким

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители, которые часто содержатся в таких продуктах, как диетические газированные напитки, могут показаться идеальным решением, если вы хотите избежать добавленного сахара. Однако они могут изменить кишечный микробиом и нарушить баланс нейромедиаторов. Они также могут обмануть систему вознаграждения мозга и повлиять на метаболизм глюкозы, что может ухудшить обучение, память и регулирование настроения, говорит Дотсон.

Ультраобработанные продукты

Чипсы, замороженные блюда и сладкие хлопья часто содержат много добавок, натрия и нездоровых жиров, но при этом мало питательных веществ. Эти продукты связаны с воспалением, оксидативным стрессом, проблемами регуляции глюкозы и нарушением кишечного микробиома (что влияет на здоровье мозга). Все это физиологические изменения, связанные со снижением памяти и когнитивных функций, депрессией и повышенным риском деменции, говорит Дотсон.