Не ешьте их: от каких продуктов выпадают волосы

Не секрет, что здоровье и красота взаимосвязаны, а то, как мы питаемся, отражается не только на нашем самочувствии, но и на красоте кожи и волос.

Многие люди рассматривают истончение и облысение как проблемы, которые затрагивают скорее мужчин, но, по оценкам, 50% женщин испытывают заметное выпадение волос в течение своей жизни. Всех нас интересует вопрос, почему это происходит.

Большинство из нас уже знакомы с понятием полезных и вредных жиров. Полезные жиры содержатся в авокадо, оливковом масле и лососе, и они действительно полезны для здоровья. Нездоровые жиры, в том числе жир из красного мяса и жареной пищи, связаны с повышенным риском сердечных заболеваний и некоторых видов рака. Кроме того, по информации Womans wWrld, исследования показывают, что диета с высоким содержанием вредных жиров может быть связана с выпадением волос.

Почему лысели мыши

В недавнем исследовании группа ученых из Токийского медицинского университета решила изучить влияние диеты с высоким содержанием жиров на организм. Они использовали взрослых мышей для проведения эксперимента и кормили некоторых из них пищей с высоким содержанием жиров. Другие мыши получали стандартную диету. Поскольку предыдущие исследования показывают, что люди с избыточным весом чаще имеют истонченные волосы и проплешины, команда предположила, что мыши на диете с высоким содержанием жиров будут страдать от выпадения волос.

Исследователи были правы. Всего за четыре дня у мышей на диете с высоким содержанием жиров появились залысины. Больше всего от этого эффекта страдали пожилые мыши, а это означает, что пожилые люди на диете с высоким содержанием жиров чаще всего страдают от выпадения волос.

Жирная пища и рост волос

По мнению авторов исследования, жирная пища может истощать стволовые клетки волосяных фолликулов или долгоживущие клетки в волосяных фолликулах. Во время нормального цикла роста волос стволовые клетки волосяных фолликулов активируются, создавая здоровый корень, что приводит к росту волос. В ненормальном цикле эти стволовые клетки не активируются. Исследователи пришли к выводу, что диета с высоким содержанием жиров может способствовать аномальному циклу, вводя воспалительные молекулы в организм. Эти молекулы вызывают окислительный стресс и блокируют регенерацию волосяных фолликулов, что приводит к уменьшению фолликулов и более быстрому выпадению волос.

От каких продуктов выпадают волосы / Фото: Credits

Как предотвратить выпадение волос

К счастью, выпадение волос, вызванное диетой с высоким содержанием жиров, можно предотвратить. Исследование показало, что средиземноморская диета может снизить риск андрогенетической алопеции. Андрогенная алопеция — это тип выпадения волос, который обычно начинается над висками, вызывая отступание линии роста волос. Хотя это состояние необратимо, употребление большого количества свежей зелени и свежих овощей может замедлить процесс.

Дефицит питательных веществ может повлиять и на структуру и рост волос. Чтобы замедлить выпадение волос, вы можете начать с сокращения потребления выпечки, колбасных изделий, сыра, жареной пищи и других продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров.

Потребление цельных продуктов, богатых витаминами и минералами, может предотвратить развитие дефицита витаминов или минералов, который может способствовать выпадению волос. Кроме того, устранение стрессовых факторов в вашей жизни может помочь вам увидеть рост новых волос.

Важно понимать, что истончение волос является сложным процессом и включает в себя множество различных факторов. Но, исключив один фактор — жирную пищу, — вы можете замедлить скорость выпадения волос.

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