Не ешьте на ночь: поздние ужины могут увеличить риск развития рака на 25%

Традиция садиться за стол ближе к ночи существует во многих семьях. Собраться всей семьей за ужином раньше часто не получается. Но, к сожалению, здоровой эту привычку не назовешь.

Прием пищи после 9 вечера может иметь катастрофические последствия для нашего здоровья. Как сообщает The Sun, эксперты из Барселонского института глобального здравоохранения выяснили, что это происходит потому, что наш метаболизм начинает замедляться к вечеру, но еда снова заставит его ускориться.

Как время ужина влияет на организм

Это влияет на внутренние часы организма, известные как циркадный ритм, нарушения же этого ритма увеличивает вероятность развития рака простаты и молочной железы.

Предыдущие исследования показали, что прием пищи, несинхронизированный с циркадным ритмом, может увеличить риск сердечных заболеваний, диабета и избыточного веса.

Испанские исследователи изучили диету и образ жизни 621 пациента с раком простаты, 1205 человек с раком молочной железы и 2193 человек, у которых не было рака.

Обнаружилось, что те, кто ложился спать через два или более часа после ужина, снижали риск развития рака на 20 процентов.

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И наоборот, у тех, кто ложился спать в течение двух часов после еды, риск заболеть раком увеличивался на 25 процентов.

Большинство исследований в области диеты и рака посвящено тому, как продукты питания могут увеличить или уменьшить ваши шансы на развитие смертельной болезни.

Профессор Манолис Когевинас, руководивший исследованием, сказал: "Если эти результаты подтвердятся, они будут иметь серьезные последствия для рекомендаций относительно времени последнего приема пищи".

Результаты опубликованы в Международном журнале рака.

Как привести свое питание в соответствие с диетой циркадных ритмов

Некоторые эксперты считают, что, согласовывая свое питание с вашим циркадным ритмом, вы можете помочь максимизировать потерю веса, энергии и общего состояния здоровья.

Ешьте с солнцем . Эксперты говорят, что вы должны есть только тогда, когда солнце светит. Это потому, что некоторые ученые считают, что солнце задает наш циркадный ритм. Наш ритм предполагает, что мы едим днем, когда светит солнце, и не едим ночью. Это связано с тем, что в течение долгих периодов истории у нас не было электричества и лампочек. В идеале это означает, что между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день должно пройти 12 часов, что очень похоже на интервальное голодание, которое доказало свою эффективность в борьбе с лишним весом.

. Эксперты говорят, что вы должны есть только тогда, когда солнце светит. Это потому, что некоторые ученые считают, что солнце задает наш циркадный ритм. Наш ритм предполагает, что мы едим днем, когда светит солнце, и не едим ночью. Это связано с тем, что в течение долгих периодов истории у нас не было электричества и лампочек. В идеале это означает, что между последним приемом пищи в течение дня и первым приемом пищи на следующий день должно пройти 12 часов, что очень похоже на интервальное голодание, которое доказало свою эффективность в борьбе с лишним весом. Ешьте больше раньше и меньше позже. Сделайте завтрак и обед самым большим приемом пищи за день, а ужин — самым маленьким. Вы должны получить около 75 процентов своего питания до 15:00.

Сделайте завтрак и обед самым большим приемом пищи за день, а ужин — самым маленьким. Вы должны получить около 75 процентов своего питания до 15:00. Ешьте свой ужин на завтрак или обед. Попробуйте есть продукты для ужина на завтрак или обед, например, тарелку макарон или курицу с овощами. Это связано с тем, что, съедая больше на завтрак, вы будете более сыты в течение дня, а это означает, что вы, вероятно, будете меньше перекусывать.

Пример дневного рациона с учетом этих рекомендаций:

На завтрак цельнозерновые макароны с овощами, такими как брокколи или капуста.

На обед лосось с овощными гарнирами, такими как морковь.

На ужин большой салат с овощным ассорти, грецкими орехами и тыквенными семечками.

Однако существуют исследования, опровергающие идею о том, что ваш метаболизм контролируется циркадным ритмом. Шотландские исследователи обнаружили, что время приема пищи не влияет на потерю веса. Они обнаружили, что метаболизм сжигает столько же калорий вечером, сколько и утром.

Исследователи говорят, что единственное преимущество употребления большего количества пищи утром заключается в том, что вы меньше голодны в течение дня, а значит, вы меньше перекусываете. Но, если съедая по утрам больше, вам удастся избавиться от тяги к перекусам, то это уже будет значительным достижением.

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