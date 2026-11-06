Не только витамины и мытье рук: привычки, которые помогут укрепить иммунитет в сезон простуд

привычки, которые помогут укрепить иммунитет в сезон простуд / © Credits

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С наступлением холодов наши привычные ритуалы меняются, мы достаем теплые шарфы, чаще завариваем чай, покупаем цитрусовые и вспоминаем о витаминах. Всё это может быть частью заботы о себе, однако крепкий иммунитет не создаётся за один день и не зависит от одной волшебной таблетки.

Как пишет издание Real Simple, стоит обратить внимание на менее очевидные факторы, такие как регулярность сна, контроль стресса, физическая активность и состояние десен. Не менее важно не увлекаться добавками без необходимости, а сначала убедиться, что организм получает достаточно питательных веществ из пищи.

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Не покупайте сразу все витамины

Когда все вокруг начинают кашлять и чихать, рука сама тянется к витаминам С, D и другим популярным добавкам, но больше — не всегда значит лучше. Для нормальной работы иммунной системы важны, в частности, витамин D и такие минералы, как цинк. Однако дополнительные дозы не обязательно принесут пользу, если организм уже получает достаточное количество этих веществ.

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Вместо этого стоит обратить внимание на свой рацион. Есть ли в нем овощи, фрукты, бобовые, цельнозерновые продукты, источники белка и полезных жиров, и не питаетесь ли вы преимущественно перекусами из-за постоянной занятости. Именно такие детали помогают понять, где могут возникать пробелы.

Регулярный сон

Можно покупать самые модные добавки, тщательно планировать меню и обещать себе больше отдыхать, однако если режим сна постоянно меняется, организму будет сложнее восстанавливаться.

Регулярный полноценный сон поддерживает естественные защитные механизмы организма, поэтому важно не только то, сколько часов вы проводите в постели, но и то, насколько стабилен ваш режим сна.

Стоит обратить внимание на время пробуждения. Если сегодня вы встаете в семь, завтра в одиннадцать, а на выходных пытаетесь выспаться за всю неделю, организму приходится приспосабливаться к постоянным изменениям.

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Постарайтесь каждый день просыпаться примерно в одно и то же время, в том числе и в выходные. Также помогут спокойный вечерний ритуал, меньшее количество яркого света перед сном и комфортная температура в спальне. Это не гарантирует, что вы не заболеете, но регулярный сон — одна из основных привычек, способствующих поддержанию здоровья.

Стресс под контролем

Осень и зима нередко превращаются в марафон дедлайнов, рабочих встреч, праздничных приготовлений и бесконечных списков дел. В таком ритме легко отложить отдых на потом и незаметно истощиться.

Обратите внимание на типичную реакцию в напряженные периоды: мы меньше спим, пьем больше кофе или алкоголя, чаще выбираем калорийные перекусы, реже двигаемся и почти не оставляем времени на восстановление. Все это может негативно сказываться на здоровье и работе иммунной системы.

Стресс сам по себе не означает, что человек обязательно заболеет. Однако длительное напряжение в сочетании с недосыпанием и пренебрежением основными потребностями организма точно не способствует улучшению самочувствия.

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И главное, не превращайте заботу о здоровье в ещё один пункт в списке дел, из-за которого приходится нервничать.

Ежедневный маршрут

Для поддержания иммунитета не обязательно каждый день ходить в спортзал или изнурять себя интенсивными тренировками. Иногда лучшее решение — просто выйти на прогулку.

Здесь важную роль играет лимфатическая система. Она способствует перемещению лимфы, поддерживает баланс жидкости в тканях и участвует в иммунной защите организма. На движение лимфы влияют, в частности, сокращения мышц и дыхание.

Именно поэтому физическая активность важна не только для фигуры или выносливости. Она поддерживает работу многих систем организма, в частности тех, которые участвуют в иммунном ответе.

Йога, плавание, танцы, велосипед или обычная ходьба — выбирайте то, что вам по душе. Лучшая физическая активность — не обязательно самая сложная, а та, которую можно вписать в свою жизнь и регулярно заниматься ею.

Уход за зубами и деснами

Зубная щетка, нить и регулярные посещения стоматолога обычно ассоциируются со свежим дыханием и здоровой улыбкой. Однако надлежащая гигиена полости рта важна и для общего состояния здоровья.

Ротовая полость является одним из первых барьеров между организмом и внешней средой. Если десны воспалены, а заболевания десен остаются без лечения, в тканях может сохраняться хроническое воспаление. Это создает дополнительную нагрузку на организм.

Конечно, чистка зубов не является прямым способом предотвратить простуду или грипп. Однако здоровье полости рта — важная часть комплексного ухода за собой, которую не стоит откладывать до появления боли.

Подготовка к сезону простуд — это не погоня за самыми дорогими витаминами и не попытки создать вокруг себя стерильную оболочку. Гораздо важнее регулярно поддерживать организм, а именно, полноценно питаться, соблюдать режим сна, находить способы снижать стресс, двигаться и не забывать о здоровье зубов и десен.

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