Неизлечимая болезнь кронпринцессы Метте-Марит: врач объяснил, что такое легочный фиброз

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

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Почему возникает легочный фиброз и как его распознать, рассказал пульмонолог, терапевт Клиники МЕДИКО Пионова Елена Николаевна.

Ежедневно человек в состоянии покоя делает в среднем от 12 до 20 вдохов и выдохов в минуту. За сутки — около 17-28 тыс. раз. Мы почти не замечаем этого процесса, ведь дыхание — врожденный рефлекс, то есть является чем-то привычным и автоматическим. Но с каждым вдохом легкие выполняют сложную и важную работу: всякий раз, когда мы вдыхаем кислород, легочная ткань расширяется, а когда выдыхаем углекислый газ — сжимается.

Ткань легких — эластичная, чувствительна к раздражителям и тонкая. Благодаря тому что альвеолы, крохотные воздушные мешочки в легких, имеют очень тонкие стенки, на вдохе кислород легко проникает в кровь, а углекислый газ на выдохе без труда выводится наружу.

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Что происходит в легких из-за фиброза?

Структура легочной ткани меняется. Альвеолы начинают покрываться рубцовой тканью, которая не участвует в газообмене. Легкие теряют эластичность, им трудно расширяться. Как следствие — кислород менее эффективно проникает в капилляры, а кровь недостаточно им насыщается, из-за чего нарушается клеточное дыхание всех внутренних органов. В первую очередь это сказывается на работе сердца, головного мозга и почек.

Почему легочный фиброз неизлечим?

Эпидермис (верхний слой кожи), печень, слизистая желудка и кишечника способны к регенерации, то есть даже после серьезного повреждения они могут самостоятельно восстанавливаться. Легкие, к сожалению, обладают ограниченной способностью к регенерации — медленно восстанавливаются, а после значительного повреждения не могут «вырастить» новую здоровую ткань, как, например, печень. Рубцовая ткань не исчезает со временем и не превращается обратно в здоровую легочную ткань.

Процесс рубцевания происходит, так как организм пытается «отремонтировать» повреждения. Но соединительная ткань не имеет функций альвеол, обеспечивающих газообмен.

Среди причин, способствующих развитию легочного фиброза, выделяют:

вирусные и бактериальные инфекции, например COVID-19 (постковидный легочный фиброз);

аутоиммунные болезни — ревматоидный артрит, дерматомиозит, системная красная волчанка;

воздействие вредных веществ, как угольная пыль, испарения красок или растворителей, пыль птичьих перьев, грибки;

курение;

прием некоторых лекарств.

Для диагностики этого заболевания обычно используют компьютерную томографию (КТ легких), а для оценки нарушения функции дыхания — спирографию.

Нередко у пациентов диагностируют идиопатический фиброз, когда не удается установить точную причину, вызывающую заболевание. В этом случае лечение направлено на замедление прогрессирования болезни и облегчение симптомов.

После стабилизации состояния, независимо от причины, на протяжении всей жизни пациенту необходима поддерживающая терапия, поскольку легочный фиброз — хроническая болезнь.

О ее развитии обычно сигнализирует:

одышка — сначала возникает во время физических нагрузок, а затем даже в состоянии покоя;

хроническая усталость, которая не проходит после сна;

продолжительный сухой кашель;

поверхностное, частое дыхание;

потеря веса;

утолщение концевых фаланг пальцев (симптом «барабанных палочек»).

Несмотря на то, что фиброз представляет собой серьезное заболевание, ранняя диагностика, эффективное лечение и поддерживающая терапия позволяют пациенту оставаться активными, работать, путешествовать и заниматься любимыми делами.

Пионовая Елена Николаевна