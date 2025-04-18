ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
Количество просмотров
36
Время на прочтение
3 мин

Неизлечимая болезнь кронпринцессы Метте-Марит: врач объяснил, что такое легочный фиброз

Недавно норвежская кронпринцесса Метте-Марит рассказала о том, что у нее диагностирован фиброз легких. Несмотря на своевременное обращение к врачам, болезнь останется с ней навсегда, влияя на ее самочувствие и образ жизни.

Кронпринцесса Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Почему возникает легочный фиброз и как его распознать, рассказал пульмонолог, терапевт Клиники МЕДИКО Пионова Елена Николаевна.

Ежедневно человек в состоянии покоя делает в среднем от 12 до 20 вдохов и выдохов в минуту. За сутки — около 17-28 тыс. раз. Мы почти не замечаем этого процесса, ведь дыхание — врожденный рефлекс, то есть является чем-то привычным и автоматическим. Но с каждым вдохом легкие выполняют сложную и важную работу: всякий раз, когда мы вдыхаем кислород, легочная ткань расширяется, а когда выдыхаем углекислый газ — сжимается.

Ткань легких — эластичная, чувствительна к раздражителям и тонкая. Благодаря тому что альвеолы, крохотные воздушные мешочки в легких, имеют очень тонкие стенки, на вдохе кислород легко проникает в кровь, а углекислый газ на выдохе без труда выводится наружу.

Что происходит в легких из-за фиброза?

Структура легочной ткани меняется. Альвеолы начинают покрываться рубцовой тканью, которая не участвует в газообмене. Легкие теряют эластичность, им трудно расширяться. Как следствие — кислород менее эффективно проникает в капилляры, а кровь недостаточно им насыщается, из-за чего нарушается клеточное дыхание всех внутренних органов. В первую очередь это сказывается на работе сердца, головного мозга и почек.

Почему легочный фиброз неизлечим?

Эпидермис (верхний слой кожи), печень, слизистая желудка и кишечника способны к регенерации, то есть даже после серьезного повреждения они могут самостоятельно восстанавливаться. Легкие, к сожалению, обладают ограниченной способностью к регенерации — медленно восстанавливаются, а после значительного повреждения не могут «вырастить» новую здоровую ткань, как, например, печень. Рубцовая ткань не исчезает со временем и не превращается обратно в здоровую легочную ткань.

Процесс рубцевания происходит, так как организм пытается «отремонтировать» повреждения. Но соединительная ткань не имеет функций альвеол, обеспечивающих газообмен.

Среди причин, способствующих развитию легочного фиброза, выделяют:

  • вирусные и бактериальные инфекции, например COVID-19 (постковидный легочный фиброз);

  • аутоиммунные болезни — ревматоидный артрит, дерматомиозит, системная красная волчанка;

  • воздействие вредных веществ, как угольная пыль, испарения красок или растворителей, пыль птичьих перьев, грибки;

  • курение;

  • прием некоторых лекарств.

Для диагностики этого заболевания обычно используют компьютерную томографию (КТ легких), а для оценки нарушения функции дыхания — спирографию.

Нередко у пациентов диагностируют идиопатический фиброз, когда не удается установить точную причину, вызывающую заболевание. В этом случае лечение направлено на замедление прогрессирования болезни и облегчение симптомов.

После стабилизации состояния, независимо от причины, на протяжении всей жизни пациенту необходима поддерживающая терапия, поскольку легочный фиброз — хроническая болезнь.

О ее развитии обычно сигнализирует:

  • одышка — сначала возникает во время физических нагрузок, а затем даже в состоянии покоя;

  • хроническая усталость, которая не проходит после сна;

  • продолжительный сухой кашель;

  • поверхностное, частое дыхание;

  • потеря веса;

  • утолщение концевых фаланг пальцев (симптом «барабанных палочек»).

Несмотря на то, что фиброз представляет собой серьезное заболевание, ранняя диагностика, эффективное лечение и поддерживающая терапия позволяют пациенту оставаться активными, работать, путешествовать и заниматься любимыми делами.

Пионовая Елена Николаевна

Пионовая Елена Николаевна

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
36
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie