Неоваскуляризация роговицы: офтальмолог объяснил, почему образуются патологические сосуды и что делать

Неоваскуляризация роговицы / © Credits

Почему в роговице не должно быть сосудов, что провоцирует развитие неоваскуляризации и почему важно своевременно обратиться к врачу, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Оптическая система глаза состоит из роговицы, водянистой влаги, хрусталика и стекловидного тела.

Роговица — это часть глазного яблока, которая имеет вид прозрачной «линзы» и выполняет структурную, защитную и оптическую функцию. Вместе со слезной пленкой она обеспечивает две трети преломляющей способности глаза, или почти 67%.

В роговице нет кровеносных сосудов, она полностью прозрачна, благодаря чему пропускает и преломляет свет без помех. Состояние, при котором в роговицу из окружающих тканей, чаще всего из лимба — узкой зоны на границе между роговицей и склерой, прорастают новые сосуды, называется неоваскуляризацией. Постепенно прозрачность роговицы нарушается, изображение становится размытым, будто человек смотрит наружу через туман или грязное стекло.

Этот процесс может сопровождаться кератитом, то есть воспалением роговицы, но не обязательно. Иногда острый или хронический кератит провоцирует неоваскуляризацию.

Среди других причин, которые обусловливают неоваскуляризацию роговицы, выделяют:

аутоиммунные болезни — ревматоидный артрит, системная красная волчанка, синдром Шегрена.

При аутоиммунном воспалении нарушается нормальное состояние тканей глаза, в частности поверхности роговицы. В ответ на хроническое воспаление организм запускает рост новых кровеносных сосудов из лимба. Также вместе с кровью в роговицу попадают иммунные клетки, белки и пигменты, которые дополнительно нарушают ее прозрачность;

инфекции — герпетический кератит, трахома.

Рассмотрим на примере трахомы — хронического инфекционного заболевания, спровоцированного бактерией Chlamydia trachomatis.

Сперва поражается конъюнктива — слизистая оболочка, покрывающая внутреннюю поверхность век и частично глазное яблоко. Из-за длительного или повторного воспаления она постепенно рубцуется.

Рубцы меняют форму век, ресницы начинают врастать внутрь глаза, травмируя роговицу во время моргания. В ответ на хроническое воспаление, повреждение эпителия и гипоксию организм запускает рост новых кровеносных сосудов, которые прорастают в роговицу из лимба, нарушая ее прозрачность.

травмы, ожоги — новые сосуды разрастаются в ответ на повреждение ткани роговицы, чтобы доставить клетки, необходимые для ее заживления;

гипоксию роговицы — при недостатке кислорода организм формирует новые сосуды, чтобы компенсировать кислородное голодание. Чаще всего гипоксия возникает из-за неправильного использования контактных линз, длительного ношения или их низкой кислородопроницаемости.

Лечение неоваскуляризации зависит от причины ее возникновения.

Если нарушение обусловила гипоксия, например, необходимо сменить контактные линзы на те, что лучше пропускают кислород. Если — инфекция, провести противовирусную или антибактериальную терапию, в зависимости от возбудителя.

Также могут применяться кортикостероидные капли. Они уменьшают воспаление и подавляют рост новых сосудов, но повышают внутриглазное давление, поэтому подходят не всем пациентам.

Когда консервативные методы неэффективны или противопоказаны, сосуды «прижигают» лазером во время лазерной коагуляции: энергия лазера нагревает стенки новообразованных сосудов. Они сворачиваются, закупориваются, кровоснабжение прекращается. Без поступления крови сосуды постепенно исчезают.

В сложных случаях — например, значительная потеря прозрачности, вследствие активного рубцевания, — роговицу пересаживают. Но в любом случае лечение индивидуальное: офтальмолог учитывает не только причину неоваскуляризации, но и стадию процесса, общее состояние глаза и здоровье пациента.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!