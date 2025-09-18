Непереносимость лактозы: диетолог опроверг 4 распространенных мифа

Молоко / © Credits

Да, непереносимость лактозы реальна и поражает многих. Однако понимание этой общей характеристики человеческой генетики, правильное лечение и обеспечение надлежащего питания, когда у вас непереносимость лактозы, является ключом к защите здоровьяnи благополучия вас и вашей семьи.

Тоби Амидор, магистр наук, диетолог-нутрициолог, эксперт по питанию, приводит 4 распространенных мифа о непереносимости лактозы, которые легко опровергаются.

Миф №1: Непереносимость лактозы — это то же самое, что аллергия на молочный белок

Факт: Непереносимость лактозы — это чувствительность, тогда как аллергия на молочный белок — это аллергия.

Лактоза — это двойной сахар (так называемый дисахарид), состоящий из отдельных сахарных компонентов глюкозы и галактозы, и является основным углеводом в молоке. Лактоза содержится естественным образом в различных количествах в молоке и молочных продуктах, таких как сыр, мороженое, сухое молоко, йогурт, кефир, творог и масло. Лактоза также может быть найдена в выпечке, хлопьях для завтрака, заправках для салатов, конфетах и мясных блюдах для обеда.

Непереносимость лактозы — это чувствительность, тогда как аллергия на молочный белок — это аллергия. Непереносимость лактозы — это когда вы потребляете больше лактозы, чем ваш организм может переварить за один раз, и это может привести к неприятным симптомам, таким как боль в желудке, вздутие живота, газы или диарея. Это проблема желудочно-кишечного тракта; однако существуют решения, которые можно адаптировать, чтобы люди с диагнозом непереносимости лактозы могли уверенно наслаждаться молоком и молочными продуктами. Она также редко встречается у маленьких детей.

Аллергия на молочный белок — это иммунный ответ на белок в молоке и молочных продуктах, изготовленных из молока (обычно казеин), который вызывается иммунной системой. Симптомы могут включать одышку, крапивницу, хрипы, рвоту или отек губ и горла. Те, у кого диагностирована аллергия на молочный белок, должны избегать молока и молочных продуктов. Обычно это случается у маленьких детей, но большинство перерастает это в детстве (врач может провести тест на это).

Миф №2: Если вы подозреваете непереносимость молока и молочных продуктов, вам не следует обращаться к врачу

Факт: Единственный способ определить, есть ли у вас непереносимость лактозы, — это пройти тест.

Другие проблемы со здоровьем могут проявляться некоторыми из тех же симптомов непереносимости лактозы, такими как боль в животе и вздутие живота, метеоризм, диарея и тошнота. Однако эти симптомы также могут быть следствием непереносимости глютена, синдрома раздраженного кишечника или других желудочно-кишечных заболеваний. Врач может помочь исключить заболевания, которых у вас нет, и, возможно, сможет определить, какое именно у вас заболевание. Каждая форма лечения заболевания отличается.

Среди специфических тестов, которые может провести ваш врач, есть тест на содержание водорода в дыхании, который является золотым стандартом. Вы пьете жидкость, содержащую высокий уровень лактозы, и измеряете количество водорода, выделяемого с вашим дыханием. Выдыхание слишком большого количества водорода указывает на то, что лактоза не полностью переваривается и усваивается. Анализ на уровень глюкозы в крови — это еще один тест, который можно пройти, где измеряется уровень глюкозы (или сахара) в крови до и после употребления напитка с лактозой. Если уровень сахара в крови не повышается, это означает, что лактоза

Миф №3: Вы должны избегать молока и молочных продуктов, если у вас непереносимость лактозы

Факт: Вы можете наслаждаться молоком и молочными продуктами, если у вас непереносимость лактозы, понимая доступные варианты.

Существуют решения, включая безлактозное молоко и ферментированные продукты, которые легко доступны. Диетологи рекомендуют включать 3 ежедневные порции молочных продуктов как часть общего здорового рациона. Благодаря разнообразию молочных продуктов без лактозы и с низким содержанием лактозы, а также индивидуальным решениям для лечения непереносимости лактозы, в отделе молочных продуктов есть варианты для большинства людей.

Исследования показывают, что взрослые могут переносить до 12 граммов лактозы за один раз. Значит ли это, что каждый человек сможет это сделать? Не обязательно, поскольку непереносимость лактозы индивидуальна для каждого человека. Однако молоко и молочные продукты содержат разное количество лактозы — от нуля до 12 граммов на порцию — поэтому вы можете выбрать продукты, которые лучше всего подходят именно вам.

Ниже вы найдете информацию о содержании лактозы в молочных продуктах:

Молочные продукты без лактозы (1 стакан) = 0 граммов

Натуральный сыр, такой как швейцарский, чеддер и моцарелла 30 г = <0,1 грамма

Сливочное масло (1 столовая ложка) = 0,1 грамма

Американский сыр, пастеризованный и плавленый (1 унция) = 1 грамм

Творог кисломолочный (½ стакана) = 3 грамма

Греческий йогурт 170 г = 4 грамма

Мороженое (½ стакана) = 4 грамма

Цельное, 2%, 1%, обезжиренное молоко (1 стакан) = 12 граммов

Йогурт 170г = 13 граммов

Миф №4: После того как вам диагностируют непереносимость лактозы, вы больше никогда не сможете переносить молочные продукты

Факт: Люди с диагнозом непереносимости лактозы способны переносить различные уровни продуктов с лактозой. Кроме того, ниже приведены 6 стратегий, которые помогают в соблюдении диеты с продуктами, содержащими лактозу, что облегчает переносимость молока и молочных продуктов.

Попробуйте: Выбирайте молочные продукты без лактозы, поскольку они содержат те же необходимые питательные вещества, но без лактозы.

Не спешите: Начните с небольшого количества молока или других молочных продуктов и медленно увеличивайте его в течение нескольких дней или недель. Это может помочь вам лучше переносить их со временем.

Перемешайте: Смешайте молоко и молочные продукты с другой пищей, что поможет замедлить пищеварение и даст организму больше времени для переваривания лактозы.

Нарежьте: Кладите на бутерброды/крекеры натуральные сыры, такие как чеддер, швейцарский сыр и моцарелла, которые содержат минимальное количество лактозы.

Измельчите: Измельчите натуральные сыры на овощи, пасту, салаты и супы. Сыры обычно содержат меньшее количество лактозы, а смешивание сыра с продуктами помогает замедлить пищеварение и дает организму больше времени для переваривания лактозы.

Потребляйте ложкой: Молочные продукты, такие как традиционный йогурт, греческий йогурт содержат живые и активные культуры в йогурте, которые облегчают его переваривание.

Также есть таблетки или капли с лактозой, которые можно принимать перед употреблением пищи, содержащей лактозу. Прочитайте инструкции, чтобы узнать точное время, когда следует их принимать.

Прежде чем выбрать любую стратегию или изменить систему питания, обязательно посоветуйтесь с врачом.