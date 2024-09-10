Нереалистичные ожидания от занятий спортом: как не бросить тренировки

Многие люди начинают заниматься спортом в надежде достичь заметных результатов за очень короткое время. Например, похудеть на 10 кг или накачать мышцы до идеального вида всего за 2-3 месяца. Но эти ожидания нереалистичны.

Максим Приходько, чемпион Европы по бодибилдингу 2019 года, тренер чемпионов, профессиональный боксер, генеральный секретарь Национальной федерации бодибилдинга объясняет, почему такие надежды не соответствуют реальности и как правильно мотивировать себя для длительных тренировок.

Почему нереалистичные ожидания могут мешать тренировкам

Одной из основных причин является то, что люди часто хотят добиться быстрых результатов. Однако невозможно сбросить вес, который вы набирали годами, всего за два месяца. Мышцы также требуют времени для того, чтобы стать более выразительными и сильными.

Кроме того, результат будет значительно лучше, если вы правильно организуете свой сон, отдых, питание и оказываете организму правильную нутритивную поддержку.

Откуда берутся нереалистичные представления от занятий спортом

Во-первых, влияние социальных сетей и медиа. Сейчас мы постоянно видим рекламу и сообщения, где показываются быстрые результаты от тренировок. Инфлюэнсеры, фитнес-модели и рекламные кампании демонстрируют достижения, которые кажутся легкими, что создает определенные иллюзии. На самом же деле физический прогресс требует времени, терпения и усилий.

Во-вторых, люди иногда стремятся к быстрому результату, потому что есть какие-то личные цели — "влезть" в любимые джинсы, подготовиться к свадьбе, пляжному сезону и т.д. Однако, чтобы выглядеть хорошо, над собой нужно работать постоянно, а не два месяца в году.

Как установить реалистичные цели

Ставьте перед собой небольшие цели, такие как улучшение силы или выносливости. Прогресс будет незаметен в начале, но со временем станет очевидным;

Важно иметь тренировочный план, лучше – разработанный профессиональным тренером;

Отмечайте свои маленькие победы – это помогает не потерять энтузиазм;

Учитывайте особенности – реакция организма на тренировку может быть разной в зависимости от генетики, начального уровня физической подготовки и образа жизни. То, что один достигает быстро, другой может занять больше или меньше времени.

Каких результатов от спорта можно ожидать быстро

На быстрое похудение не ориентируйтесь, потому что это уже не о здоровье, а о стрессе для организма. Быстрая потеря веса оказывает негативное влияние на эндокринную, дыхательную и сердечно-сосудистую систему.

Худеть и набирать мышечную массу нужно понемногу, чтобы ваш организм постепенно адаптировался к новым условиям. Иначе он будет постоянно пытаться вернуть тот вес, к которому привык.

Надо понимать, что бодибилдинг – это путешествие, а не достижение цели. Вам нужно научиться наслаждаться процессом. Это также возможность получить новые знания о человеческом теле, обмен веществ и важность нутриентов, влияющих на наше здоровье.

Надеюсь, что эта информация поможет сохранить мотивацию. Удачи вам на пути к здоровью и красоте!