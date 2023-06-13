Невидимый убийца: врач объяснил, как стресс уничтожает нашу иммунную систему

Коварство и угрозу стресса недооценивают не меньше, чем вред от курения. Через 10 пачек сигарет рак легких не развивается, так же и стресс убивает медленно и незаметно. Лишь в отдельных случаях сказывается сразу, когда из-за психологической травмы человек, допустим, седеет или начинает заикаться.

Другие последствия истощения мы склонны с течением времени списывать на возраст или генетику. Это все потому, что стресс, который мы представляем как эмоциональное напряжение, на самом деле – сложный нейроэндокринный процесс с отсроченными последствиями:

Природа позаботилась, чтобы у нас были адаптивные механизмы реакции на стресс. Острый стресс даже повышает нашу стойкость к инфекциям. Но систематический психологический стресс ослабляет иммунную систему. Медиаторы стресса оказывают иммуносупрессивное действие, нарушают эндокринный баланс и повышают риск инфекционных заболеваний.

Мы это не особо замечаем, поскольку последствия дисрегуляции иммунной системы незаметны: повышается уровень воспалительных цитокинов и возникает хроническое воспаление, активируются латентные вирусы, снижается эффективность природных клеток-киллеров, укорачиваются теломеры и ускоряются процессы старения.

Проявления этих изменений тоже отличаются, на что влияет как генетика, образ жизни, уровень стресса, так и тип личности: увеличиваются риски вирусных инфекций, сахарного диабета, особенно у людей с избыточной массой тела, язвенной болезни желудка, атеросклероза и психических расстройств.

Хотя начинается все одинаково – в мозгу. В участке, называемом гипоталамусом, в ответ на стресс возникают нервные импульсы, активирующие симпатическую нервную систему, надпочечники и другие химические мессенджеры гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. Это в свою очередь влияет на сердечно-сосудистую, метаболическую и иммунную системы, повышая риск многих заболеваний и преждевременной смерти.

Ключевым игроком здесь является кортизол. В ходе стероидогенеза наш организм предстает перед выбором – синтезировать гормон стресса из прегненолона или ДГЭА. Если стресс постоянный, происходит "кража" прегненолона и производится кортизол, больше нет, из чего продуцировать эстрогены, тестостерон и другие гормоны. Между тем они играют ключевую роль в сохранении молодости. Половые гормоны контролируют не только репродуктивную систему, они регулируют развитие и функцию иммунного ответа, определяют адаптивный, гуморальный и клеточный иммунитет.

И сами по себе глюкокортикоидные гормоны обладают мощным разрушающим иммуносупрессивным действием: угнетают продукцию критически необходимых для адекватной иммунной реакции веществ — иммуноглобулинов, простагландинов, гистамина, цитокинов, снижают функцию макрофагов и пролиферацию лимфоцитов. Проще говоря, делают нас уязвимыми перед возбудителями болезней.

Молодость, крепкий иммунитет и стрессоустойчивость неразрывны. Психологический стресс влияет на организм аналогично влиянию хронологического возраста, а хроностарение в сочетании с хроническим стрессом ускоряет иммунологическое старение. Именно поэтому стресс-менеджмент и оптимизация баланса гормонов – две ключевые стратегии, позволяющие не болеть и жить долго.

Подготовил материал кандидат медицинских наук, первый эйдж-менеджер Украины, основатель и главный врач клубной клиники по управлению возрастом AM System, глава Global Age Management Academy, руководитель гуманитарного проекта UAHEALTHSUPPORT и социального проекта GAMA Consulting Евгений Шагов.

Евгений Шагов

Читайте также:

Источники, использованы в публикации: