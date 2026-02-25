Низкое внутриглазное давление: офтальмолог объяснил, действительно ли можно потерять зрение

Низкое внутриглазное давление

Реклама

Какие функции выполняет водянистая влага и почему внутриглазное давление должно быть в пределах суточной нормы, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Передняя и задняя камеры глаза заполнены прозрачной водянистой влагой, которая участвует в создании внутриглазного давления (ВГД).

Эта жидкость выполняет несколько важных функций:

Реклама

поддерживает тургор глазного яблока и его сферическую форму. Благодаря этому хрусталик сохраняет правильное положение, стекловидное тело поддерживает сетчатку, роговица не деформируется, а зрительный нерв не испытывает чрезмерной механической нагрузки; поставляет в хрусталик и роговицу кислород, глюкозу, аминокислоты, ионы, поскольку эти структуры не имеют кровеносных сосудов; постоянно циркулируя, выводит продукты обмена веществ из роговицы, хрусталика, трабекулярной сетки; содержит антиоксиданты, в частности витамин С и глутатион, которые помогают защищать глаз от окислительного стресса и ультрафиолета.

Уровень витамина С в водянистой влаге человека выше примерно в 15-30 раз, чем в плазме крови. Глаза постоянно подвергаются воздействию кислорода и ультрафиолета, поэтому высокий уровень антиоксидантов является важным защитным механизмом.

Внутриглазное давление должно быть в индивидуально безопасном диапазоне с учетом суточных колебаний. Обычно — от 10 до 21 мм рт. ст. (миллиметров ртутного столба).

Например, утром ВГД выше, чем вечером на 3-6 мм рт. ст. А летом на 2-3 мм рт. ст. ниже, чем зимой. На него также влияют пульс, изменение сосудистого тонуса, положение тела.

Небольшие суточные колебания внутриглазного давления от 2 до 6 мм рт. ст. — считаются нормальными. Если давление стабильно превышает норму (более 21 мм рт. ст.) или колеблется более чем на 5-6 мм рт. ст., это может быть фактором прогрессирования глаукомы.

Реклама

В свою очередь снижение внутриглазного давления приводит к глазной гипотонии, при которой изменяется форма глазного яблока, из-за чего могут деформироваться его внутренние оболочки. Нарушается обмен веществ в хрусталике и роговице.

Самым серьезным последствием является гипотоническая макулопатия, когда на сетчатке и сосудистой оболочке образуются складки, которые искажают зрение. Обычно они возникают в макуле, центральной области сетчатки, отвечающей за четкое, детальное центральное зрение.

Также низкое давление может вызвать отслоение сосудистой оболочки, привести к отеку диска зрительного нерва.

Самой частой причиной гипотонии является дисбаланс: либо глаз вырабатывает слишком мало водянистой влаги, либо слишком много водянистой влаги оттекает.

Реклама

Спровоцировать гипотонию может травма, вследствие которой между цилиарным телом и склерой образуется щель. Иначе говоря — водянистая влага оттекает из глаза в обход нормальной дренажной системы.

Другая возможная причина — увеит. Сильное воспаление угнетает работу цилиарного тела, что приводит к уменьшению выработки водянистой влаги.

Следовательно, внутриглазное давление должно быть и не слишком высоким, и не слишком низким, а в пределах суточной нормы. Поэтому ежегодно проверяйте зрение у офтальмолога, чтобы избежать серьезных проблем со зрением, среди которых — глаукома, гипотоническая макулопатия, отек зрительного нерва.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!