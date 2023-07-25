Ночные линзы при лечении близорукости и астигматизма: преимущества и недостатки

При близорукости человек хорошо видит только на близких расстояниях. При астигматизме плохо и на близких, и на дальних – все предметы и объекты находятся в тумане. Поэтому у человека возникают головные боли, а глаза быстро устают, поскольку мышцы перенапрягаются.

Как ночные линзы Paragon помогают улучшить зрение при близорукости и астигматизме и кому они подойдут, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Ночные, или ортокератологические, линзы Paragon – это первые жесткие линзы такого типа, одобренные FDA (Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов в США) в 2002 году для ночного использования. Линзы считают жесткими по сравнению с обычными мягкими контактными линзами для ежедневного использования. Когда пациенты узнают, что линзы жесткие, появляется страх, что они не будут спать ночью, будут чувствовать дискомфорт или боль. Это не так, поскольку:

1. ночные линзы подбираются индивидуально для каждого пациента после обследования роговицы. Для этого производится топография, или кератоскопия, во время которой врач картографирует роговицу и определяет малейшие отклонения от нормы;

2. больно не будет, потому что роговица – эластичная ткань, лишенная кровеносных сосудов, которая подвергается изменениям. В этом случае мы изменяем форму роговицы путём обратной смены ее кривизны.

Ночные линзы показаны людям, обладающим астигматизмом и близорукостью. Астигматизм – это заболевание, при котором роговица и/или хрусталик имеют неправильную, слегка приплюснутую форму – что-то вроде дыни или мяча для американского футбола. Поэтому лучи света фокусируются на сетчатке не в одной точке, а сразу в нескольких: одни – за или перед сетчаткой, другие – на сетчатке, создавая эффект "тумана" или удвоения.

Близорукость – это дефект зрения, при котором человек хорошо видит на близких расстояниях и плохо – на дальних. Развивается она, если роговица имеет большую силу преломления по сравнению с нормой, или если хрусталик излишне утолщен и глазное яблоко имеет удлиненную форму.

И астигматизм, и близорукость корректируются с помощью очков, аппаратного лечения, мягких контактных линз. Но оба заболевания постепенно прогрессируют, поэтому наиболее действенным методом лечения является лазерная коррекция зрения – рефракционная замена биологического хрусталика на искусственную интраокулярную линзу. Однако иногда хирургическое вмешательство противопоказано, например, из-за того, что у человека слишком тонкая роговица или непереносимость мягких контактных линз. Иногда пациент морально не готов к операции, и профессионализм врача не придает ему уверенности. В таком случае ночные линзы Paragon – это безупречное решение.

Как они работают?

За 10-15 минут до сна пациент одевает индивидуальные лечебные линзы, которые более плоские в центре, чем выпуклая роговица. И в течение следующих 6-8 часов ткань начинает приобретать заданную форму благодаря комфортному, умеренному давлению снаружи. Следовательно, на утро зрение становится более четким как на коротких, так и на дальних расстояниях. В первые дни полученный эффект может быть кратковременным, поскольку глаза должны адаптироваться к линзам. Но уже на 7-14 день лечения качество зрения будет стабильно высоким. При этом дополнительно носить днем мягкие контактные линзы или очки не нужно, поскольку роговица сохраняет приобретенную форму до 24-х часов бодрствования.

Преимущества линз:

подходят для детей и взрослых;

не пересушивают глаза, как мягкие контактные линзы;

замедляют прогрессирование близорукости и астигматизма;

у детей при выявлении близорукости и астигматизма на ранних стадиях прогрессирование болезней в около 40% случаев прекращается;

не нуждаются в "усилении" в виде очков, обычных контактных линз, аппаратного лечения и т.п.;

разрешается бегать, прыгать, заниматься любым видом спорта;

решают психологические проблемы у детей, связанные с ношением очков.

Условные недостатки:

время от времени линзы нужно "подгонять" под видоизмененную роговицу, учитывая прогресс лечения: максимальный срок служения линз составляет год;

для сохранения длительного эффекта линзы нужно использовать каждую ночь;

при гриппе, простуде, воспалительных болезнях роговицы ночные линзы, как и обычные, использовать нельзя;

ночные линзы подходят только для лечения близорукости и астигматизма.

Ночные линзы улучшают зрение, позволяют роговице в течение дня дышать, не нарушают выработку слезной жидкости и не ощущаются при использовании. Также они являются современным методом лечения астигматизма и близорукости без операционного вмешательства. Главное – своевременно выявить нарушение зрения, особенно в детском возрасте, когда прогрессирование болезней можно не только замедлить, но и полностью остановить.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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