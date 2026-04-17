Новое исследование показало, что популярная диета может значительно снизить риск инсульта после менопаузы

До недавнего времени большинство исследований инсультов проводились мужчинами, на мужчинах. Однако, как и в случае с сердечным приступами у женщин, мы рискуем больше после менопаузы из-за снижения уровня гормонов и роста других состояний, повышающих риск инсульта, таких как высокое кровяное давление.

Как сообщает Woman&Home, исследователи обследовали 105 614 женщин в течение двух десятилетий. Это исследование было одним из первых в своем роде, которое специально рассматривало женщин и связь между диетой и типами инсульта.

Люди старше 60 лет чаще всего сталкиваются с инсультом и почти половина из них женщины. Риск удваивается каждые 10 лет после 55 лет, и до 15% случаев случаются у людей в возрасте до 50 лет. Поэтому стоит знать, как снизить свой риск, независимо от вашего возраста.

Исследование показало, что женщины, которые придерживались средиземноморской диеты, имели на 25% ниже риск геморрагического инсульта, который является самым тяжелым типом и вызван кровоизлиянием в мозге. Ученые также наблюдали на 18% ниже риск любого инсульта и на 16% ниже риск ишемического инсульта, который вызван закупоркой кровеносных сосудов.

После менопаузы снижение уровня эстрогена делает мозг уязвимым к воспалению и повреждению, поэтому, хотя это исследование не доказывает, что соблюдение средиземноморской диеты снижает риск инсульта, оно демонстрирует положительную связь.

Инсульт является одной из основных причин смерти и инвалидности, поэтому интересно думать, что улучшение нашего рациона может уменьшить риск этого разрушительного заболевания. Нужны дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти выводы и помочь понять механизмы, лежащие в их основе, чтобы можно было определить новые способы предотвращения инсульта.

Ученым было особенно интересно увидеть, что этот вывод касается геморрагического инсульта, поскольку мало крупных исследований рассматривали этот тип инсульта.

Женщины, участвовавшие в исследовании, имели средний возраст 53 года в начале исследования и не имели в анамнезе инсульта. Каждой участнице был присвоен балл от нуля до девяти, в зависимости от того, насколько тщательно они придерживались средиземноморской диеты, получали баллы за потребление больше, чем в среднем по популяции, в определенных категориях. Категории были такими: цельнозерновые злаки, фрукты, овощи, бобовые, оливковое масло и рыба. Также контролировалось количество потребляемого красного мяса, молочных продуктов и алкоголя.

30% участниц получили от шести до девяти баллов, что является самой высокой группой. 13% получили самый низкий балл, от нуля до двух.

После учета других факторов, влияющих на риск инсульта, таких как курение, уровень физических упражнений и высокое кровяное давление, те, кто придерживался средиземноморской диеты, имели на 18% меньшую вероятность инсульта, чем те, кто не придерживался диеты так тщательно.

Что такое средиземноморская диета

Средиземноморская диета является одним из самых популярных способов здорового питания, учитывая, что ингредиенты можно найти в каждом супермаркете, и она имеет ограниченные правила, которых нужно придерживаться.

Традиционная средиземноморская диета, которая встречается в таких странах, как Италия и Испания, основана на:

Растительной пище, особенно листовой зелени, ягодах

Цельнозерновых продуктах

Бобовых

Орехах и семенах

Оливковое масло

Ограниченное количество мяса и молочных продуктов

Умеренное количество рыбы и морепродуктов

Очень мало обработанных продуктов, рафинированного сахара, сливочного масла или насыщенных жиров

Как средиземноморская диета снижает риск инсульта

Средиземноморская диета богата омега-3 жирными кислотами, растительными соединениями, которые называются полифенолами, и антиоксидантами. Все это может помочь защитить наш мозг от воспаления, от которого эстроген помогает защитить до менопаузы.

Такой стиль питания также может помочь предотвратить другие состояния, повышающие риск инсульта, такие как высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина.