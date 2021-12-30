Новогоднее застолье: мифы о полезном домашнем майонезе, волшебных креветках и бодрящем кофе

Ночные пиршества сами по себе вредны, но раз уж народная традиция велит хорошенько закусить бокал шампанского, делайте это с умом.

В чем мы заблуждаемся, составляя новогоднее меню, и как выводить свой организм из шокового состояния, рассказал доктор-диетолог, фитотерапевт Борис Скачко.

Миф 1. Домашний майонез – сплошная польза

После того как оливье объявили вреднейшим блюдом и поедание его в новогоднюю ночь приравняли к членовредительству, появилось мнение, что салатов, заправленных натуральным домашним майонезом, табу не касается, ешь, сколько влезет. Конечно, домашний соус предпочтительнее – мы ведь знаем, что в него положили, а не гадаем, какие дешевые заменители ингредиентов применил производитель в этот раз. Но окисленные жиры в любом случае перенапрягают работу печени, и так или иначе ее работа будет нарушена, а это вред здоровью в целом. Так что обострение панкреатита или гастрита натуральный домашний майонез может спровоцировать так же легко, как и магазинный, и предупреждение врачей, что этот тяжелый продукт запросто может отправить вас из-за новогоднего стола на операционный, в силе. К тому же с точки зрения прибавки в весе происхождение майонеза роли не играет – калорийность домашнего примерно такая же, как у жирного покупного. Сметана, йогурт и подсолнечное или оливковое масло – все, с чем более-менее дружат новогодние салаты.

Миф 2. Главное – не запивать газировкой

Считается, что один из основных столпов здорового праздничного приема пищи – не запивать еду газированными напитками: мол, жидкость с пузырьками сильно увеличивает объем содержимого желудка и разбивает его стенки, от чего появляются ощущения, что живот вот-вот лопнет. На самом деле проблема не в газиках, запивать нельзя вообще ничем. Желудок привык к обычному приему пищи, его объем – до трех литров. В лимит входят не только видимая вам пища, но и слюна, желудочный сок, то есть места для непосредственно еды – всего литра полтора, не больше. За повседневным обедом запить еду можно, если напиток сокогонный (фруктовый или овощной сок, например) – пищеварение не нарушится. А вот сидя за богатым столом полночи, запросто можно отведенные на все про все 1,5 литра залить компотами и соками, и они вкупе со съеденными деликатесами переполнят желудок. В результате пища может переместиться в кишечник, начнутся процессы брожения, гниения, а это гарантирует отравление организма, дискомфорт минимум на 2-3 дня.

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Миф 3. Легкая экзотика – лучший выбор

В последние годы традиционные застолья с голубцами и котлетами не в моде, даже не будучи в ресторане, люди предпочитают угощаться интересными необычными блюдами, и экзотические яства тайской или японской кухни кажутся идеальными для новогоднего меню. Некалорийные изысканные морепродукты, сочетание мяса с ананасами и листьями салата, лайма или акации, кислые соусы – это действительно не чета старой доброй "шубе" с тяжелыми жирами и углеводами, но не всем заморские разносолы пойдут на пользу. Если вы ели их не раз до праздничной трапезы, можете смело крутить ролы с суши, а экспериментировать в новогоднюю ночь не надо. Неизвестно, готова ли конкретно ваша пищеварительная система воспринять и переварить незнакомые ингредиенты, найдутся ли в организме нужные ферменты под них. Захотите испытать – рискуете начать год с несварения или аллергической реакции. Если уж и лакомиться дивными кушаньями, то не с наскока, а предварительно запустив пищеварение белковым продуктом, и когда желудочный сок хорошенько выделится, в этот "котел" можно бросать уже и кальмаров с шиитаке в надежде, что проскочат благополучно.

Утро после обжорства

Вам не удастся переесть, если пир начнете не с холодных закусок и салатов в тарелке, а с мяса или рыбы – хорошая порция белка не даст переесть или перепить, сразу уняв чувство голода, и утренние последствия если и проявятся, то в меньшей степени. Но раз уж хватили лишнего, с 1 января начинайте реабилитацию организма: завтракайте желе от холодца (без мяса и даже отварных овощей) – это хороший абсорбент, очиститель для кишечника и мягкое питание, йогуртом или кефиром. Как бальзам на измученный ЖКТ пойдут кислые фрукты – яблоки и цитрусовые, легкий фруктовый салат под нежирной сметаной. Не разгоняйтесь с напитками – минералка нужна только в случае, когда еще и перепили (щелочная) – она отрезвляет. А про чай и кофе лучше забыть хотя бы до вечера, если заметили покраснение глаз: это признак некоторой степени отека головного мозга и усиливать его кровонаполнение кофеином ни к чему, можете довести себя до инфаркта или инсульта. Причем не забудьте, что зеленый чай не менее кофеинистый, чем черный – эффект возбудителя ощутим еще 4-6 часов после чаепития.

Татьяна Малиновская

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