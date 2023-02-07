Облегчает боль, укрепляет сердце и помогает меньше есть: как музыка влияет на наш организм

Наши предки верили, что музыка обладает целительной силой. Во все времена она использовалась как мощное лекарство от различных недугов.

Если вы когда-нибудь чувствовали, что музыка оказывает положительное влияние на ваше самочувствие, вы были правы, музыка действительно полезна для здоровья.

Womans World назвал три основных способа, которыми музыка может помочь вашему здоровью.

Музыка облегчает боль

Если у вас болит спина или суставы, настройтесь на радиостанцию с классической музыкой, занимаясь своими делами, вы можете уменьшить боли в теле, говорится в исследовании 2022 года, опубликованном в журнале Science.

Исследователи обнаружили, что, когда мышам проигрывали оркестровую музыку, в частности Баха, мыши чувствовали меньше боли. Ключевым моментом была громкость. Включать музыку нужно с громкостью в 50 децибел - это приятный уровень тихой фоновой музыки, который вы могли бы услышать в ресторане высокой кухни или в лифте. Ученые подозревают, что этот уровень звука отвлекает мозг ровно настолько, чтобы подавлять передачу болевых сигналов.

Музыка улучшает состояние сосудов и сердца

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Исследование, опубликованное в журнале Circulation, показало, что у тех, кто ежедневно слушал веселую музыку по 30 минут, наблюдались признаки улучшения состояния сосудов. Ученые из Гарварда говорят, что мозг обрабатывает звук в той же области, которая регулирует сердцебиение и дыхание, поэтому звук, поднимающий настроение, может заставить организм замедлить частоту сердечных сокращений, дыхание и кровяное давление.

Музыка помогает меньше есть

За ужином послушайте любимые медленные и джазовые песни. Исследование, проведенное в 2021 году в журнале Appetite, показало, что прослушивание джазовой музыки в медленном темпе побуждает участников выбирать более здоровую пищу, чем выбирают те, кто слушает более быструю музыку. Есть также свидетельства того, что более медленные песни могут помочь нам есть медленнее. Исследование, опубликованное в Psychological Reports, показало, что атмосфера влияет на то, сколько мы едим, и музыка играет большую роль — исследование в конечном итоге показало, что медленная, спокойная музыка помогает посетителям ресторана быстрого питания меньше есть.

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