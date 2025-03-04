Облегчает боль в суставах, способствует сну и не только: почему костный бульон так полезен

Известность костного бульона в последнее время быстро возросла. Хотя это ни в коем случае не новое открытие, однако он стал гораздо популярнее последнего десятилетия.

Популярность костного бульона – это не просто блажь или быстротечная тенденция, поскольку "суп" может похвастаться достаточно высокой питательной ценностью.

Эксперты взвесили преимущества костного бульона и объяснили Woman`sWorld, как именно глоток этого блюда может укрепить ваше здоровье.

Что такое костный бульон и как его сделать

Хотя существует много рецептов и вариаций для придания вкусу, консистенции и приправ, в своей основной форме костный бульон – это жидкий бульон, изготовленный из варенных медленно костей животных. Когда кости варят в воде, жидкость поглощает много питательных веществ, особенно из богатого коллагеном костного мозга.

Чтобы приготовить легкий костный бульон, начните с запекания костей и овощей в духовке, а затем варите в воде со специями и уксусом в течение 8-24 часов. После процеживания и охлаждения отвара можно хранить в холодильнике или морозильной камере для дальнейшего использования. Вы можете пить костный бульон по отдельности или использовать его в качестве основы для супов или других рецептов.

3 полезных свойства костного бульона

Костный бульон содержит широкий спектр необходимых витаминов и минералов. И хотя это не замена сбалансированной диеты с цельными продуктами, это может оказаться полезным дополнением. Преимущества костного бульона для здоровья включают:

Коллаген успокаивает боль в суставах

Костный бульон насыщен коллагеном, разновидностью белка, поддерживающего здоровье суставов, кишечника, мышц, костей и кожи, объясняет Шелли Боллс, врач-диетолог.

Она указывает на исследования, которые показали, что коллаген помогает:

облегчить боль в суставах, связанную с физической активностью или физической нагрузкой;

способствовать росту мышечной массы;

поддержать восстановление мышц;

укрепить кости и соединительную ткань;

улучшить здоровье кожи, волос и ногтей;

успокоить кишечник, уменьшить воспаление;

способствует здоровому кишечному барьеру;

аминокислоты улучшают сон.

По словам Боллса, костный бульон содержит примерно 10 граммов белка на порцию, а коллаген — это лишь один его тип.

Он также содержит такие аминокислоты, как глицин и аргинин, говорит она. Доказано, что глицин и аргинин помогают снизить воспаление. Также было показано, что глицин помогает быстрее достичь гибернации и улучшает качество сна, стабилизируя ваши ритмы сна.

Ключевые минералы защищают ваши кости

Кальций, магний, калий и фосфор, присутствующие в костном бульоне, имеют решающее значение для здоровья костей, добавляет Боллс. И это важно, поскольку женщины старше 50 лет имеют больший риск развития остеопороза. Но на этом преимущества минералов не заканчиваются.

Кальций и магний поддерживают сокращение мышц, нервные сигналы, свертываемость крови и регуляцию АД. Магний помогает контролировать уровень сахара в крови, в то время как калий балансирует жидкости в организме и помогает поддерживать равномерное сердцебиение. Наконец фосфор помогает организму использовать энергию, а также поддерживает здоровье клеток и тканей.

Как извлечь пользу от костного бульона

Большинство костных бульонов содержат 5-8 граммов коллагена, а домашние костные бульоны, скорее всего, содержат больше, говорит Дженнифер Николь Бьянкини, врач-диетолог.

Для куриного костного бульона она рекомендует искать птицу, выращенную на пастбище, содержащую больший уровень необходимых питательных веществ, таких как витамины A, D и E, и имеет меньше насыщенного жира по сравнению с курицей, выращенной традиционным способом.

Костные бульоны готовятся с овощами и специями для улучшения вкуса, а также могут принести некоторые дополнительные преимущества для здоровья, говорит Бьянкини. Например, костный бульон с имбирем или куркумой имеет яркий вкус, а также обладает антиоксидантными преимуществами, которые помогают уменьшить воспаление и поддержать вашу иммунную систему.

Чего следует избегать в костном бульоне

Бьянкини рекомендует избегать костных бульонов с ненужными ингредиентами. Некоторые готовые бульоны могут содержать глутамат натрия (MSG), дрожжевой экстракт, искусственные ароматизаторы или добавленный сахар. Эти дополнительные ингредиенты не нужны, они могут вызвать воспаление и уменьшить влияние костного бульона на здоровье.

Кроме того, она предостерегает от растительных масел и наполнителей, таких как соевое и кукурузное масла, кукурузный крахмал, камедь, мальтодекстрин и карагенан. Эти ингредиенты могут быть вредны для кишечника и противодействовать пищеварительному и противовоспалительному действию костного бульона, говорит она.

Как употреблять костный бульон

Способ потребления костного бульона зависит от ваших предпочтений. Лично Бьянкини рекомендует пить его теплым в кружке первым делом утром, что, по ее словам, обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья кишечника.

Вы также можете использовать костный бульон в качестве основы для приготовления куриного, чечевичного или горохового супа или смешивать его в соусы, заправки и подливки, добавляет она. Один из эффективных способов потребления костного бульона — использовать его вместо воды для приготовления любимых цельнозерновых продуктов. Приготовление киноа или дикого риса в костном бульоне вместо воды улучшает вкусовой профиль и как бонус добавляет больше белка и улучшает пищеварительные преимущества.

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