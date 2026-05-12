Облегчат стресс и повысят энергию: какие добавки помогают от истощения женщинам 50+

Если вы чувствуете усталость в течение дня, независимо от того, сколько часов вы провели в постели накануне вечером, вы далеко не одиноки. Выгорание имеет коварный способ настичь нас после 50 лет в период менопаузы, особенно когда требования карьеры, проблемы и гормональные изменения поражают одновременно.

Но хорошая новость заключается в том, что правильные питательные вещества могут помочь вам снова почувствовать себя собой — иногда в течение нескольких дней. Woman`sWorld попросили врача интегративной медицины Таз Бхатию, доктора медицинских наук и автора книги «Гормональный сдвиг», поделиться рекомендациями относительно того, какие добавки от истощения, рекомендуют женщинам в возрасте 50+

Почему истощение так сильно поражает женщин после 50 лет

Ощущение истощения, независимо от того, сколько вы спите, может означать, что хронический стресс нарушил вашу ось гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (ГГН) — систему, которая регулирует ваши гормональные реакции. Когда это случается, энергия, настроение, концентрация и даже пищеварение могут одновременно ухудшаться.

Прежде чем браться за что-то из бутылочки, доктор Бхатия говорит, что первый шаг — это всегда основы: питательное питание и настоящий отдых. Она также рекомендует обратиться к врачу, чтобы исключить любые основные проблемы, вызывающие усталость, такие как проблемы со щитовидной железой или анемия. После того как вы получите полный контроль, добавки могут мягко помочь ускорить процесс омоложения, чтобы естественным образом облегчить выгорание.

5 добавок от выгорания и усталости

Чтобы помочь избавиться от симптомов выгорания, таких как туман в голове, усталость и даже проблемы со сном, рассмотрите эти натуральные добавки для поддержки вашего организма в долгосрочной перспективе:

Комплекс витаминов группы В

Стрессированный организм быстро сжигает витамины группы В, и они необходимы для надлежащего функционирования клеток и мозга. Комплекс витаминов группы В может помочь, особенно если вы одновременно устали и напряжены, говорит доктор Бхатия. Многие женщины среднего возраста обнаруживают, что ежедневный прием комплекса витаминов группы В снимает это чувство истощения, что может улучшить ясность вашего ума.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 (CoQ10), содержащийся во всех ваших клетках, является ключевым фактором для выработки энергии, и его естественный уровень, как правило, снижается с возрастом. Добавка может помочь повысить клеточную энергию и даже облегчить те пресловутые послеобеденные сбои энергии, которые заставляют вас тянуться за третьей чашкой кофе.

Ашваганда

Эта древняя трава, которую называют адаптогеном, помогает вам адаптироваться и лучше справляться с физическим и эмоциональным стрессом, частично снижая уровень кортизола. По словам доктора Бхатии, постоянное употребление может привести к повышению концентрации и устойчивости в течение нескольких недель, улучшая реакцию вашего организма на стресс, что делает ее любимой добавкой для женщин, которые жонглируют напряженным графиком.

L-карнитин

Эта аминокислота помогает транспортировать жирные кислоты в «топливные резервуары» внутри ваших клеток, где они превращаются в полезную энергию. Вознаграждением является поддержка как умственной остроты, так и физической выносливости — двух вещей, которых часто не хватает, когда наступает выгорание.

Магний

Низкий уровень магния является распространенным явлением во время выгорания и может испортить сон, отмечает доктор Бхатия. Она предлагает принимать добавки с глицинатом магния, который хорошо усваивается и не вызывает дискомфорта, чтобы помочь облегчить выгорание и поддерживать крепкий сон. Многие женщины сообщают о более освежающем сне только через несколько дней после начала.

Как безопасно использовать добавки от выгорания

Добавки не заменяют сон, питание или медицинскую помощь, но они могут быть мощным толчком для лечения выгорания в сочетании с основными средствами. Поговорите со своим врачом, прежде чем добавлять что-то новое в свой распорядок дня, особенно если вы принимаете рецептурные лекарства. Ваш врач также может помочь определить лучшую дозу для вашего организма и ваших конкретных симптомов.

Напоследок: как только вы начнете принимать добавки от выгорания, дайте этому немного времени. Некоторые женщины замечают разницу в качестве сна уже через несколько ночей после начала приема магния, тогда как такие травы, как ашваганда, которые помогают вашему организму адаптироваться к стрессу, обычно требуют нескольких недель постоянного употребления, прежде чем преимущества действительно проявятся.

Будьте терпеливы, как только начнете, повторяет доктор Бхатия, но знайте, что борьба с выгоранием на уровне питательных веществ поможет вам чувствовать себя лучше как можно скорее. Это терпение окупается более стабильной энергией, лучшим сном и тем ясным спокойствием, которое делает все в вашем дне немного легче.

Прежде чем что-то принимать обязательно проконсультируйтесь с врачом.

