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- Здоровый образ жизни
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Обработанные и ультраобработанные продукты: чем они отличаются и как выбрать лучшее для здоровья
Сегодня полки магазинов пестрят яркими упаковками, обещающими «здоровый перекус» или «идеальный завтрак», однако за привлекательным видом часто скрывается совсем другая реальность.
Задумывались ли вы, чем на самом деле отличается обычная обработанная пища от ультраобработанной и почему этот нюанс имеет значение для вашего здоровья. В своей статье издание Real Simple рассказало, где проходит граница между пользой и вредом, как «читать» этикетки и почему ультраобработанные продукты стоит ограничить ради собственного благополучия.
В современном мире трудно представить питание без продуктов, которые прошли определенную обработку. Замороженные овощи, хлеб, консервы, снеки — все это часть нашего ежедневного меню. Но между словами «обработанное» и «ультраобработанное» — пропасть и понимание этой разницы может изменить ваши пищевые привычки и ваше здоровье.
Необработанные (натуральные или цельные) продукты
Это пища в своем первозданном виде, то есть такая, какой ее создала природа. Она не претерпевала изменений в текстуре, составе или химическом составе. В таких продуктах сохраняются все полезные вещества: клетчатка, белки, здоровые жиры, витамины, минералы, антиоксиданты.
К необработанным продуктам относятся:
свежие овощи и фрукты,
ягоды,
цельнозерновые крупы (рис, гречка, овес),
яйца,
молоко,
сырое мясо, рыба,
орехи и семена без добавок.
Обработанные продукты
Обработка пищи — это очень широкое понятие и оно не всегда означает «вредно». Обработанные продукты — это те, которые претерпели изменения для сохранения, улучшения вкуса или облегчения приготовления. Это может быть замораживание, пастеризация, измельчение, сушка или ферментация. Во многих случаях такая пища сохраняет, а иногда и улучшает пищевую ценность.
Обработанные продукты:
замороженные овощи без соусов,
сваренные бобовые в банках без соли,
греческий йогурт без подсластителей,
хлеб из цельнозерновой муки,
арахисовая паста без добавления сахара,
твердый сыр,
оливковое масло холодного отжима.
Секрет пользы в минимальном количестве ингредиентов и отсутствии вредных добавок.
Ультраобработанные продукты
Ультраобработанная еда — это продукты, которые практически не содержат настоящих ингредиентов. Они созданы в основном из экстрактов, ароматизаторов, подсластителей, красителей, консервантов и стабилизаторов. Еда, которая имитирует вкус и текстуру натуральной, но имеет минимум пользы, если вообще имеет.
Ультраобработанная пища:
газированные напитки, энергетики,
магазинные печенья, конфеты, снеки,
колбасы, сосиски, паштеты с добавками,
фастфуд,
«здоровые» батончики с длиннющим составом,
мюсли с сиропами,
растворимые супы,
большинство готовых замороженных обедов.
Чрезмерное потребление ультраобработанной пищи опасносно
Люди, которые регулярно потребляют ультраобработанные продукты:
потребляют больше калорий (переедают);
имеют более высокий риск ожирения, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний;
чаще страдают депрессией, синдромом раздраженного кишечника и даже когнитивными расстройствами в пожилом возрасте;
получают меньше клетчатки, витаминов и минералов.
Потребление большого количества ультраобработанных продуктов связано с более высоким риском смерти от некоторых видов рака.
Как различать эти продукты
Признаки ультраобработанной пищи на этикетке:
более 5-7 ингредиентов;
состав содержит слова, которые вы не употребляете на кухне (эмульгаторы, гидрогенизированные жиры, глутамат натрия, мальтодекстрин и т.д.);
присутствуют искусственные ароматизаторы, усилители вкуса, красители.
Баланс и сознательный выбор
Не паникуйте, если съели магазинное печенье или пиццу, ведь одна порция не разрушит ваше здоровье. Но не позволяйте таким продуктам составлять основу вашего рациона.
Стремитесь, чтобы 80% вашей пищи были цельными или минимально обработанными — это сбалансированный подход, который действительно работает.
Читайте этикетки, иногда «здоровый» йогурт содержит больше сахара, чем десерт.
Планируйте питание, ведь так легче избегать спонтанных перекусов ультраобработанными снеками.
Обработка пищи — не всегда враг. Важно не избегать обработанных продуктов вообще, а выбирать разумно. Замороженные овощи, пастеризованное молоко или хлеб из цельного зерна — это нормально. А вот снеки, газированные напитки и готовый фастфуд лучше оставить для редких случаев.
Секрет здорового тела не в запретах, а в разумном отношении к еде. Выбирайте осознанно, и ешьте с удовольствием.