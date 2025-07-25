Обработанные и ультраобработанные продукты: чем они отличаются и как выбрать лучшее для здоровья / © Credits

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Задумывались ли вы, чем на самом деле отличается обычная обработанная пища от ультраобработанной и почему этот нюанс имеет значение для вашего здоровья. В своей статье издание Real Simple рассказало, где проходит граница между пользой и вредом, как «читать» этикетки и почему ультраобработанные продукты стоит ограничить ради собственного благополучия.

В современном мире трудно представить питание без продуктов, которые прошли определенную обработку. Замороженные овощи, хлеб, консервы, снеки — все это часть нашего ежедневного меню. Но между словами «обработанное» и «ультраобработанное» — пропасть и понимание этой разницы может изменить ваши пищевые привычки и ваше здоровье.

Необработанные (натуральные или цельные) продукты

Это пища в своем первозданном виде, то есть такая, какой ее создала природа. Она не претерпевала изменений в текстуре, составе или химическом составе. В таких продуктах сохраняются все полезные вещества: клетчатка, белки, здоровые жиры, витамины, минералы, антиоксиданты.

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К необработанным продуктам относятся:

свежие овощи и фрукты,

ягоды,

цельнозерновые крупы (рис, гречка, овес),

яйца,

молоко,

сырое мясо, рыба,

орехи и семена без добавок.

Обработанные продукты

Обработка пищи — это очень широкое понятие и оно не всегда означает «вредно». Обработанные продукты — это те, которые претерпели изменения для сохранения, улучшения вкуса или облегчения приготовления. Это может быть замораживание, пастеризация, измельчение, сушка или ферментация. Во многих случаях такая пища сохраняет, а иногда и улучшает пищевую ценность.

Обработанные продукты:

замороженные овощи без соусов,

сваренные бобовые в банках без соли,

греческий йогурт без подсластителей,

хлеб из цельнозерновой муки,

арахисовая паста без добавления сахара,

твердый сыр,

оливковое масло холодного отжима.

Секрет пользы в минимальном количестве ингредиентов и отсутствии вредных добавок.

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Ультраобработанные продукты

Ультраобработанная еда — это продукты, которые практически не содержат настоящих ингредиентов. Они созданы в основном из экстрактов, ароматизаторов, подсластителей, красителей, консервантов и стабилизаторов. Еда, которая имитирует вкус и текстуру натуральной, но имеет минимум пользы, если вообще имеет.

Ультраобработанная пища:

газированные напитки, энергетики,

магазинные печенья, конфеты, снеки,

колбасы, сосиски, паштеты с добавками,

фастфуд,

«здоровые» батончики с длиннющим составом,

мюсли с сиропами,

растворимые супы,

большинство готовых замороженных обедов.

Чрезмерное потребление ультраобработанной пищи опасносно

Люди, которые регулярно потребляют ультраобработанные продукты:

потребляют больше калорий (переедают);

имеют более высокий риск ожирения, диабета II типа, сердечно-сосудистых заболеваний;

чаще страдают депрессией, синдромом раздраженного кишечника и даже когнитивными расстройствами в пожилом возрасте;

получают меньше клетчатки, витаминов и минералов.

Потребление большого количества ультраобработанных продуктов связано с более высоким риском смерти от некоторых видов рака.

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Как различать эти продукты

Признаки ультраобработанной пищи на этикетке:

более 5-7 ингредиентов;

состав содержит слова, которые вы не употребляете на кухне (эмульгаторы, гидрогенизированные жиры, глутамат натрия, мальтодекстрин и т.д.);

присутствуют искусственные ароматизаторы, усилители вкуса, красители.

Баланс и сознательный выбор

Не паникуйте, если съели магазинное печенье или пиццу, ведь одна порция не разрушит ваше здоровье. Но не позволяйте таким продуктам составлять основу вашего рациона.

Стремитесь, чтобы 80% вашей пищи были цельными или минимально обработанными — это сбалансированный подход, который действительно работает.

Читайте этикетки, иногда «здоровый» йогурт содержит больше сахара, чем десерт.

Планируйте питание, ведь так легче избегать спонтанных перекусов ультраобработанными снеками.

Обработка пищи — не всегда враг. Важно не избегать обработанных продуктов вообще, а выбирать разумно. Замороженные овощи, пастеризованное молоко или хлеб из цельного зерна — это нормально. А вот снеки, газированные напитки и готовый фастфуд лучше оставить для редких случаев.

Секрет здорового тела не в запретах, а в разумном отношении к еде. Выбирайте осознанно, и ешьте с удовольствием.