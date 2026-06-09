Обязательно для женщин 50+: как оливковое масло помогает избавиться от тумана в голове

Оливковое масло / © Credits

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Для женщин в перименопаузе и после нее, когда гормональные изменения могут сделать ясность ума недостижимой, аргументы в пользу оливкового масла экстра вирджин для здоровья мозга становятся все более весомыми. И причина полностью связана с тем, что происходит в вашем кишечнике.

Woman`s World рассказывает о новом исследовании, которое показывает, что золотисто-зеленая жидкость, которое вы уже используете для салатов и жареных овощей, может незаметно питать ваш мозг.

Что выявило исследование оливкового масла экстра вирджин для здоровья мозга

В двухлетнем исследовании, проведенном с участием более 600 взрослых, исследователи отслеживали потребление участниками как оливкового масла экстра вирджин, так и обычного оливкового масла, а затем анализировали образцы кала и когнитивные показатели. Результаты исследования показали, что больший объем потребления оливкового масла первого отжима связан с большим разнообразием кишечного микробиома и лучшей общей функцией мозга.

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Другими словами, женщины и мужчины, которые чаще тянулись к полезным продуктам, имели более острый и устойчивый ум.

Объяснение связи между кишечником и мозгом

Почему то, что вы едите, влияет на то, насколько четко вы мыслите? Ответ кроется в оси кишечник-мозг, постоянной двусторонней коммуникации между вашей пищеварительной системой и центральной нервной системой. Триллионы бактерий, которые живут в вашем кишечнике, помогают регулировать воспаление, производят химические вещества, связанные с настроением, и посылают сигналы, которые влияют на все, от памяти до концентрации.

Когда это бактериальное сообщество разнообразно и сбалансировано, сообщения, направляющиеся к вашему мозгу, спокойные и четкие. Когда оно не в порядке — часто это бывает в среднем возрасте, когда гормональные изменения, стресс и изменение пищевых привычек случаются чаще — воспаление может усиливаться, а сигналы мозга могут страдать. Результат? Это безумное «куда я девал свой телефон?» туман, с которым знакомы многие из нас.

Оливковое масло экстра вирджин, кажется, стимулирует кишечник в более здоровом направлении, что способствует лучшему когнитивному здоровью. Исследователи считают, что богатый полифенолами, полезными мононенасыщенными жирами и антиоксидантами EVOO способствует процветанию полезных бактерий, что успокаивает воспаление во всем теле, включая мозг.

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Почему оливковое масло экстра вирджин имеет такое значение

Не все оливковые масла одинаковы, и именно здесь этикетка действительно имеет значение. Оливковое масло экстра вирджин — это наименее обработанная форма — холодного отжима из оливок без нагрева или химикатов, сохраняющая полифенолы и антиоксиданты, которые придают ему как перечный вкус, так и защитный эффект. Рафинированные оливковые масла обрабатываются таким образом, что лишаются многих из этих соединений.

Как использовать больше оливкового масла экстра-класса в своем ежедневном рационе

Вам не нужно переделывать свою кухню, чтобы начать пользоваться преимуществами оливкового масла для здоровья. Когда дело доходит до улучшения когнитивных функций со временем, несколько простых замен могут быстро дать результат:

Одной-двух столовых ложек на салаты, супы, жареные овощи или цельнозерновые тосты достаточно.

Используйте его как завершающее масло. Полейте им приготовленную рыбу, курицу или фасоль непосредственно перед подачей, чтобы сохранить ее нежные составляющие.

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Окунайте вместо намазывания. Замените масло на небольшую порцию оливкового масла высшего качества с травами и хрустящим хлебом.

Смешайте его с йогуртом или хумусом. Немного добавит насыщенности и едва заметной перечной нотки, одновременно увеличивая потребление оливкового масла.

Небольшая привычка с большим влиянием на здоровье мозга

Если туман в голове среднего возраста вызывает у вас разочарование, небольшие, последовательные привычки часто имеют большее значение, чем кардинальные изменения. Употребление оливкового масла первого отжима на ужин сегодня вечером не изменит вашу память за одну ночь. Но кормление кишечника любимыми продуктами изо дня в день может быть одной из самых добрых и вкусных вещей, которые вы можете сделать, чтобы воспользоваться защитным эффектом здорового питания.

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