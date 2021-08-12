Обзор диеты Дюкана: как она работает для похудения

Обзор диеты Дюкана: как она работает для похудения

Диета Дюкана — это план питания с высоким содержанием белка и низким содержанием углеводов, разработанный Пьером Дюканом, бывшим французским врачом и самопровозглашенным диетологом.

Диета, или метод Дюкана, основан на принципах пищи охотников-собирателей.

Терапевт Пьер Дюкан разработал ее для пациента с ожирением. Мужчина хотел похудеть и был готов отказаться от всего, кроме мяса.

Врач разработал для него диету, основанную на употреблении постного мяса, овощей и минимального количества фруктов. Дюкан включил в рацион 100 продуктов питания. По его правилам, вы можете употреблять их столько, сколько хотите, но только их.

Обязательным условием также стал отказ от сахара.

На первый взгляд, все хорошо. И 100 продуктов — не так мало. Большинство диет построены на ограничении углеводов и увеличении объема белковых продуктов. Сахар и белая мука также вредны, поэтому их исключают практически все диеты, не только Дюкана. Но есть серьезная нюансы.

Разберемся, чем полезна, а чем и кому может навредить диета Дюкана. Рецепты также рассмотрим и оставим лучшие — для эффективного и на самом деле здорового похудения.

Кто такой врач Дюкан

Начнем с того, что изобретатель диеты — не диетолог. Он врач общей практики.

После 30 лет экспериментов и наблюдения Пьер Дюкан выпустил книгу "Я не умею худеть", которая стала бестселлером в 32 странах. А его идея сбросить 5 кг за одну-две недели, не ограничивая себя в количестве пищи, зажгла многих. Даже звезд.

Знаментости, которые открыли новый метод, добавили популярности к разработке Дюкана. Дженнифер Лопес и Жизель Бюндхен использовали диету, чтобы похудеть после беременности и родов.

Валлийская певица Кэтрин Дженкинс тое поддерживает форму по плану Дюкана.

Но почему тогда врача вычеркнули из медицинского реестра Франции? И почему обвинили в нарушении этических принципов медицины? The Guardian объяснила: Дюкан превращает медицину в коммерческое предприятие, что противоречит принципам оказательной науки и помощи людям.

Принципы диеты Дюкана

Белковый режим питания с минимумом углеводов и жиров — это основа рациона за Дюкана.

Медицинский портал MedicalNewsToday написал, что диета Дюкана может способствовать похудению, но исследования связывают ее с возможными осложнениями для здоровья, включая заболевания почек и печени. Кроме того, белковый рацион может и не обеспечить весь спектр питательных веществ, необходимых организму.

Метод во многом повторяет кетогенных диету, при которой рацион с содержанием углеводов резко сокращается. В основе рациона — пища с высоким содержанием жиров и белков. Основная цель такого подхода — заставить организм получать энергию из жиров и белка. Высокое содержание протеина в пище помогает сбалансировать выработку инсулина и снижает выработку грелина — гормона голода. Насыщение наступает быстрее, и мы едим меньше.

Однако диета Дюкана ограничивает не только углеводы, но и жиры. Безопасность и пользу такого подхода исследования не подтверждают.

Поэтапная диета: атака, круиз, консолидация и закрепление

Диета Дюкана включает в себя 4 фазы. Чтобы установить продолжительность данных шагов, нужно рассчитать вес, который станет оптимальной для вашей фигуры с онлайн-калькулятором Дюкана. Его можно найти в Интернете.

Продолжительность диеты Дюкана — до нескольких месяцев. При этом организм не должен испытывать никакого стресса.

Таблица плана похудения за Дюкана

Основные правила диеты Дюкана

каждый день нужно употреблять овсяные отруби;

пить больше 1,5 л воды в сутки

заниматься физическими упражнениями или просто гулять.

Совет: перед применением диеты проконсультируйтесь с врачом индивидуально.

Первый этап диеты Дюкана — Атака

В этот период следует употреблять продукты, богатые белком, на переваривание которых организм человека тратит больше сил. Продолжительность этой фазы зависит от исходного веса и от веса, который вы хотите получить.

Первая фаза длится от 2 до 7 дней. За это время вы теряете 1-4 кг.

Продукты для первой фазы диеты

В фазе Атака разрешено употреблять белковую пищу: мясо индейки и курицы (без кожи), телячью печень, постную ветчину, морепродукты и рыбу в любом виде (но не жареную).

Разрешено употреблять обезжиренные молочные продукты, яйца, специи, приправы, уксус, лук, чеснок, соль в небольшом количестве. И самый главный нюанс этого этапа — ежедневное употребление 1,5 ст. ложки отрубей овса.

Второй этап диеты Дюкана — Круиз

Во второй фазе этой диеты разрешено употреблять любые овощи: сырые, вареные или запеченные в фольге баклажаны, брокколи, капусту, сельдерей, огурцы, кабачки, лук-порей, грибы, тыкву, перец, редьку, шпинат, помидоры.

На этом этапе нужно исключить крахмалистые продукты: чечевицу, авокадо, бобы, горох, картофель.

Избегайте употребления каш из риса и зерновых, и не забывайте об овсяных отрубях. Для того, чтобы потерять лишний вес быстрее, нужно следовать одному простому правилу — есть только тогда, когда чувствуете острый голод.

Третий этап — закрепление

Здесь очень важно закрепить полученный результат. Главное — не допустить возврата потерянных килограммов.

Сейчас вы можете употреблять фрукты, хлеб (2 кусочка в день), овощи, черешню, сыр, виноград, картофель, рис, макаронные изделия, фасоль, кукурузу, горох (2 порции в неделю).

Четвертая фаза диеты Дюкана — стабилизация

Основная цель этой фазы — стабилизировать вес. Четвертая фаза этой диеты включает в себя разрешенные продукты из фазы Атака. Как утверждает сам доктор Дюкан, основываясь на личной практике, комплексный подход обеспечивает не только снижение ненужных килограммов, но и помогает сохранить хорошую фигуру при условии, что вы будете вести активный образ жизни и придерживаться здорового рациона.

Диета Дюкана: лучшие рецепты

Салат из курицей

Салат из курятиной

состав

запеченное куриное филе,

2 вареных яйца,

укроп, горчица,

соль,

йогурт

Филе и яйца нарежьте кубиками, укроп измельчите. Горчицу и йогурт смешайте — сделайте заправку. Все перемешайте и добавьте соль.

Салат из кальмаров и помидоров с диетой Дюкана

Салат с кальмарами и помидорами

состав

одно филе кальмара,

2 помидора,

вареное яйцо,

соль,

нежирная сметана

Кальмар отварите в подсоленной воде. нарежьте кольцами. Добавьте нарезанные помидоры и яйцо. Заправьте сметаной, посолите.

Оладьи из курицы от Дюкана

Оладьи из курицы

состав

400 г куриного филе,

150 г нежирного творога,

1 \ 2 стакана молока,

2 яйца,

3 столовых ложек клетчатки,

специи по вкусу

Измельчите ингредиенты блендером до однородной массы. Выложите на противень с помощью ложки и запекайте 10-15 минут с каждой стороны при температуре 180 градусов.

Шоколадные конфеты с какао

шоколадные конфеты

состав

3 ст. ложки сухого молока,

3 ст. ложки обезжиренного молока,

1 ч. ложка какао,

заменитель сахара

Смешайте сухое молоко с заменителем сахара и какао, добавьте обезжиренное, хорошо размешайте. Разлейте смесь по формочкам и поставьте в холод. 2-3 часа — и конфеты готовы.

Недостатки и опасность диеты Дюкана

Белок лучше насыщает и предотвращает потерю мышечной массы — это основное объяснение белкового рациона Дюкана. Этого принципа придерживаются японская (рисовая) диета, сушка и различные виды белковых диет.

Но избыток протеинов при недостатке углеводов оборачивается заболеваниями почек. Чрезмерное употребление мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов нагружает этот орган, поскольку вещества, которые являются результатом распада белковых соединений, выводятся с мочой.

Результатом увлечения белковыми диетами становятся нефропатия и подагра. Поэтому, проконсультируйтесь со своим семейным врачом и обследуйтесь перед тем, как садиться на любую диету. Все они могут быть рискованными для здоровья.

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