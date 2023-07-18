Очки или линзы: врач-офтальмолог рассказал, как выбрать и адаптироваться

Некоторые люди боятся носить очки, потому что глаза к ним "привыкают", а затем без очков перестают работать. Мол, лучше попить витамины, сделать гимнастику для глаз. Потому что если наденешь очки, уже вечно их будешь носить.

Действительно ли очки делают глаза ленивыми и усугубляют ситуацию? Когда пациенту назначаются очки, а когда – линзы или лазерное лечение? И что будет, если отказаться от коррекции в случае ощутимых нарушений зрения? Об этом рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Об очках: привыкают ли к ним глаза?

"Не хочу носить очки, потому что глаза к ним привыкнут, перестанут работать – и мне придется носить их всю жизнь". Так объясняют отказ от очков некоторые пациенты. Но есть ли в этом утверждении правда?

Врач-офтальмолог назначает очки в случае:

дальнозоркости – неспособности четко фокусироваться на объектах, расположенных на близком расстоянии;

близорукости – неспособности четко фокусироваться на объектах, расположенных на дальнем расстоянии;

дальнозоркости в сочетании с близорукостью – неспособности одинаково хорошо фокусироваться на близком и далеком расстояниях; один глаз четко фокусируется только на близком расстоянии, второй – только на дальнем;

астигматизма – размытости зрения, обусловленной неправильной формой хрусталика или роговицы;

пресбиопии или возрастной дальнозоркости – возрастной неспособности четко фокусироваться на близком расстоянии, поскольку структуры глаза "изнашиваются" и теряют эластичность.

Например, в случае невысокой степени близорукости человеку подбирают очки с линзами, в которых он будет хорошо видеть на близком (способность сохраняется) и дальнем расстояниях (способность прилагается). То есть очки улучшают качество зрения и жизни. В то же время близорукость может постепенно прогрессировать, потому что очки не лечат орган зрения, а только корректируют зрительные дефекты и замедляют прогрессирование болезни. Поэтому хотя бы раз в год при близорукости и других нарушениях, указанных выше, нужно проверять зрение и, в случае необходимости, менять линзы с диоптриями.

Что будет, если при дальнозоркости, близорукости или любом другом нарушении зрения отказаться от очков? Человек будет плохо видеть, а также у него будут:

регулярная, навязчивая головная боль;

боль в глазницах и повышенная зрительная утомляемость;

жжение, сухость, покраснение белков;

слезоточивость;

периодическое затуманивание зрения, появление черных точек и т.д.

Также отсутствие коррекции в долгосрочной перспективе может ускорить прогрессирование болезни. Потому что, как правило, вместе с очками пациенту прописываются витамины, капли, курс аппаратного лечения. Комбинирование разных методов помогает замедлить процесс ухудшения зрения и закрепить полученные результаты.

Адаптация к очкам и линзам

Коррекция зрения с помощью очков предполагает ощутимое изменение картинки – предметы и объекты станут более четкими, яркими, улучшится фокус на близком и/или дальнем расстояниях. А поскольку человек видит мозгом, к этим изменениям нужно привыкнуть. Адаптация происходит не только при смене линз, но и при смене оправы, и длится от нескольких часов до двух недель, в среднем – 2-3 дня. В это время человек может чувствовать:

легкое головокружение, (ощущение) "покачивания";

головную боль, тошноту;

эффект "Fish eye" – ощущение созерцания мира изнутри аквариума;

повышенную утомляемость глаз.

При коррекции близорукости на одном глазу, высокой степени близорукости, дальнозоркости или астигматизма на обоих глазах адаптация может проходить труднее, чем обычно, поскольку пациент носит "сложные" очки. В этом случае мы предлагаем сделать лазерную коррекцию зрения или подобрать контактные линзы.

В настоящее время существует большой выбор линз: монофокальные, мультифокальные, бифокальные, торические, сферические, асферические, ночные линзы Paragon. К примеру, для коррекции близорукости подходят монофокальные, сферические, линзы Paragon. Для коррекции пресбиопии и пресбиопии с прогрессирующей близорукостью – бифокальные. Для коррекции астигматизма – торические, ночные линзы Paragon.

Ночные линзы Paragon – достаточно жесткие линзы по сравнению с любыми другими. Они "давят" на роговицу, в результате чего ее форма временно меняется. Боли и дискомфорта во время сна человек не чувствует, но в течение дня у него четкое зрение без необходимости носить очки. Ночные линзы идеально подойдут пациентам, которые не могут произвести лазерную коррекцию зрения, в частности из-за тонкой роговицы, но и очки носить не хотят.

К линзам, как и к очкам, нужно привыкать в течение 1-2 недель. Первые три дня их нужно носить 30-60 минут. Следующие три-четыре дня – до 2 часов. Вторая неделя – от 3 до 5 часов в день. Третья неделя – до 10 часов, ежедневно увеличивая время ношения линз на час. Например, в понедельник – 5 часов, во вторник – 6 часов, в среду – 7 часов и т.д.

Если у вас есть ощутимые изменения зрения и вы боитесь надевать очки, я еще раз хочу вас успокоить. Во-первых, подбираются очки с учетом параметров ширины лица (размер очков) и типа лица (форма оправы). Следовательно, вы получите удобный, стильный аксессуар, который будет улучшать ваше зрение. Во-вторых, вас никто не заставит носить очки, потому что не всегда это целесообразно и потому что существует достаточно большой выбор линз и лазерная коррекция зрения. Но самое главное: ни к очкам, ни к контактным линзам глаза не привыкают насколько, чтобы потом не работать без них.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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