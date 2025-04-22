Однодневные контактные линзы: врач-офтальмолог объяснил, когда и как их носить

Однодневные контактные линзы / © Credits

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Как использовать этот тип контактных линз, в чем их преимущества и при каких нарушениях они неэффективны, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Однодневные линзы — это мягкие контактные линзы, предназначенные для одноразового использования. Самый распространенный вариант: вы надеваете их утром перед работой или учебой, а вечером снимаете и выбрасываете в мусорный бак.

Максимальное время ношения — 12-18 часов.

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Если вы надели однодневные контактные линзы, а через несколько часов решили принять душ или поплавать в бассейне — повторно их нельзя использовать. Почему? Материал, из которого они изготовлены, рассчитан на кратковременное ношение и не обеспечивает достаточной стерильности после снятия.

Эти контактные линзы тоньше, чем многоразовые, хорошо пропускают кислород, не так сильно пересушивают глаза, не нуждаются в уходе и хранении в контейнере.

На контактных линзах для длительного использования со временем накапливается белково-липидный налет, выработка которого является естественным процессом — белки и липиды входят в состав слез. Его нужно тщательно счищать с поверхности контактных линз с помощью специальных средств, потому что налет является средой для размножения «вредных» бактерий и грибков. Эти отложения могут приводить к развитию:

бактериального кератита — воспаление роговицы;

бактериального или вирусного конъюнктивита — воспаление слизистой;

увеита — воспаление радужной оболочки;

блефарита — воспаление краев век.

Однодневные контактные линзы подойдут для взрослых и подростков, у которых недавно обнаружили зрительные нарушения, и между очками и линзами они выбрали второй вариант. Поскольку эти линзы тоньше многоразовых, глаза привыкают к ним за несколько использований, а человек — к постороннему телу в глазу в целом. Впоследствии ему будет гораздо легче перейти к использованию многоразовых контактных линз.

Также они пригодятся пациентам, которые носят очки, но иногда пользуются контактными линзами, например, в путешествиях или на отдыхе.

Для тех, кто страдает от аллергии, однодневные контактные линзы могут стать самым эффективным и безопасным способом коррекции зрения, ведь они снижают риск раздражения (каждая новая пара — стерильная) и воспаления (минимизируют накопление белково-липидного налета).

Однодневные контактные линзы подходят для многих типов нарушения зрения — близорукости, дальнозоркости, умеренного астигматизма (нарушение оптической системы глаза, обусловленное неправильной формой роговицы или хрусталика).

Индивидуальная коррекция зрения другими типами линз требуется при:

тяжелых форм астигматизма — астигматизм > 2.00-3.00 диоптрий, неправильный астигматизм;

кератоконусе — прогрессирующее утончение и искривление роговицы, при котором стандартные мягкие линзы, в частности однодневные, не дают достаточной четкости зрения;

анизометропии — нарушение преломления света между двумя глазами, которое развивается на фоне врожденной близорукости или дальнозоркости, астигматизма, катаракты, после травм или хирургических операций.

И напоследок: ни в коем случае не используйте однодневные контактные линзы повторно, поскольку это приведет в лучшем случае к раздражению, в худшем — к бактериальному заражению.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!