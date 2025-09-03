Одобрено диетологами и очень вкусно: 18 начинок для салатов с высоким содержанием белка

салат / © Credits

Если вам интересно, как ваши составляющие для салатов соответствуют содержанию белка, или вы ищете новые идеи, GoodHousekeeping приготовил для вас идеи смесей для салатов с высоким содержанием белка, которые обеспечивают питательные вещества и вкус.

Белок придает вашему салату цели — он помогает стабилизировать уровень сахара в крови, ускоряет метаболизм, поддерживает восстановление мышц и (будем реалистами) не дает вам через час упасть лицом в пакет чипсов, говорит Сахар Берджис, диетолог.

Белок также замедляет пищеварение и дольше сохраняет чувство сытости, что может помочь с похудением и предотвратить бездумные перекусы, добавляет Александр Форд, доктор остеопатии, диетолог. Белок придает салатам дополнительный вкус и уникальную текстуру, придавая основным блюдам особый колорит.

Хотя ваши индивидуальные потребности в белке зависят от возраста, размера и общего состояния здоровья, разумно добавлять от 20 до 25 граммов белка в ваши салаты, говорит Берджис. Это создаст сбалансированный, сытный салат, который на самом деле зарядит вас энергией на весь день, добавляет она.

Яйца

Вареные яйца легко приготовить — вы можете приготовить несколько, чтобы хранить их в холодильнике несколько дней. Одно большое яйцо содержит 6,2 грамма белка. Доктор Форд говорит, что они также богаты микроэлементами, такими как холин, который поддерживает здоровье мозга, печени и сердца, а также являются хорошим источником витаминов группы В.

Куриная грудка

Куриная грудка — это вкусный и простой способ добавить много белка к вашему салату, говорит Келси Куник, диетолог. Куриная грудка также содержит меньше калорий и жира, чем другие виды мяса, добавляет она.

Лосось

Добавьте к салату 100 граммов лосося, выловленного в дикой природе, и вы получите 22,3 грамма белка. Лосось также богат омега-3 жирными кислотами, которые являются незаменимым питательным веществом, поддерживающим многие системы органов организма, включая нашу сердечно-сосудистую систему и эндокринную систему, говорит Ребекка Блейк, диетолог. Исследования показывают, что употребление жирной рыбы, такой как лосось, может снизить риск сердечных заболеваний, расстройств настроения и когнитивных расстройств, а также некоторых видов рака.

Консервированный тунец

Этот универсальный продукт питания богат белком и является хорошим источником здоровых омега-3 жирных кислот, которые полезны для вашего сердца и мозга, говорит доктор Форд. Около 85 г консервированного тунца (чуть больше половины банки), содержит около 22 граммов белка.

Креветки

Эти ракообразные являются хорошим источником белка — одна порция весом 85 г содержит 20,4 грамма белка. Креветки также богаты витаминами группы В, цинком и селеном, но они (и другие моллюски) могут содержать немного больше холестерина. Это важно учитывать, если вы следите за уровнем холестерина.

Нут

Консервированный нут — это удобный способ добавить текстуры и белка в ваши салаты, говорит Куник. Добавление полстакана вареного нута даст вам около 7 граммов белка. Нут имеет мягкий вкус и богат белком и клетчаткой, что помогает сделать салат более сытным, говорит Куник, которая предлагает смешивать его с лимоном, маслом и травами или запекать, чтобы сделать его хрустящим.

Чечевица

Эти крошечные бобовые быстро готовятся и являются простым способом увеличить потребление белка, говорит доктор Форд. Полстакана вареной чечевицы содержит около 9 граммов белка. Чечевица также богата клетчаткой, что полезно для здоровья кишечника и сердца, и содержит мало калорий и жиров.

Черная фасоль

Большинство бобовых культур богаты клетчаткой, полезны для кишечника и очень сытные, говорит Берджис. Например, консервированная черная фасоль содержит почти 7 граммов белка на 100 граммов. Фасоль также богата витаминами, минералами и антиоксидантами, и исследования показали, что она может помочь снизить риск рака и сердечных заболеваний.

Киноа

Это безглютеновое зерно является отличным источником незаменимых аминокислот, говорит доктор Форд. Фактически, киноа является полноценным источником белка, то есть содержит все девять аминокислот, которые нужны вашему организму и которые он не может вырабатывать самостоятельно. Полстакана вареной киноа содержит 4 грамма белка. Это также хороший источник марганца, фосфора, меди и клетчатки.

Фарро

Это древнее зерно с ореховым вкусом из Средиземноморья богато клетчаткой, белком, витаминами группы В и калием. Добавьте четверть стакана фарро в свой салат, и вы получите около 6 граммов белка.

Эдамаме

Эдамаме — это еще один полноценный белок со всеми девятью незаменимыми аминокислотами, говорит доктор Форд. Полстакана вареного замороженного эдамаме содержит 9,2 грамма белка. Он также богат клетчаткой и питательными веществами, такими как калий и железо.

Сыр

Вы можете считать сыр ретро-пищей, но в последнее время он стал трендом на TikTok. И не без оснований: он богат белком. Это также хороший источник кальция, который способствует здоровью костей.

Тофу

Если вы ищете растительные белки, говорит Блейк, тофу — это всегда отличная идея. Вы можете запекать, готовить на гриле или жарить его, и все это делает его отличной начинкой для салатов, добавляет она. Он также богат белком. Кроме того, тофу содержит витамины, минералы и полезные для сердца жиры. Фактически, исследования показали, что люди, которые едят тофу, имеют меньший риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Темпе

Темпе — это ферментированный ореховый белок на основе сои, который придает мясистую текстуру, говорит Берджис, которая предлагает обжаривать его с бальзамической глазурью и добавлять в салат. Доктор Форд говорит, что это отличный источник белка, полезного для здоровья сердца и контроля веса. Полстакана темпе содержит 16,9 грамма белка.

Арахис

Арахис, который на самом деле является бобовыми, добавляет хрусткости вашим салатам. Он также невероятно питателен — богат белком, клетчаткой, витаминами и минералами.

Грецкие орехи

Грецкие орехи считаются суперпродуктом, богатые омега-3 жирные кислоты, а также клетчатку для улучшения здоровья кишечника. Они также содержат большое количество витаминов и минералов и являются надежным источником белка. В каждой четверти стакана кусочков грецких орехов содержится 4,6 грамма белка.

Миндаль

Доказано, что миндаль снижает риск сердечных заболеваний, а также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он также является хорошим источником белка — 7,6 грамма на четверть стакана. Миндаль содержит клетчатку, витамин Е, кальций, магний и многие другие питательные вещества.

Тыквенные семечки

Также известное как пепитас, тыквенные семечки могут увеличить содержание белка в любом салате. Каждая четверть стакана содержит 8,8 грамма белка. Как и другие виды орехов и семян, тыквенные семечки также богаты клетчаткой, антиоксидантами, витаминами и минералами. Благодаря мягким маленьким добавкам, которые содержат белок, минералы и полезные жиры, вы дольше будете чувствовать сытость, не жертвуя вкусом, говорит Берджис.