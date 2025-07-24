Окислительный стресс: что это и как влияет на зрение

Окислительный стресс / © Credits

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Что такое окислительный стресс, почему он влияет на зрение и как себя защитить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Окислительный, или оксидативный стресс, — это состояние, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов. Они повреждают важные компоненты клеток — ДНК, белки, жиры, митохондрии.

Свободные радикалы — нестабильные молекулы, содержащие один или более нечетных электронов, из-за чего являются короткоживущими и агрессивными.

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Высокая агрессивность (реактивность) обусловлена отчаянными попытками найти пару и стабилизироваться. Для этого они «отрывают» электроны от других соединений, спешно вступая в различные реакции. Атакованная молекула теряет электрон, становится свободным радикалом — запускается цепная реакция повреждений.

В небольшом количестве свободные радикалы образуются внутри организма — в клетках, потребляющих много кислорода, например, митохондриях. Митохондрии обеспечивают энергию для всех жизненно важных процессов клетки, в частности роста и восстановления. Но при этом именно они являются основным источником свободных радикалов внутри клетки: активные формы кислорода — побочные продукты митохондриального дыхания.

Среди внешних источников выделяют:

ультрафиолет;

хронический стресс;

алкоголь;

несбалансированное питание — избыток сахара, трансжиров и недостаток антиоксидантов;

курение, табачный дым (пассивное курение);

загрязненный воздух — дым, смог, пыль;

некоторые антибиотики;

химикаты, пестициды;

радиация;

интенсивное занятие спортом без надлежащей адаптации или при сильном истощении.

Чрезмерная выработка свободных радикалов становится общей причиной для развития очень разных болезней — сахарного диабета, ревматоидного артрита, проблем с желудочно-кишечным трактом, астмы, некоторых видов рака (рак груди, легких, мочевого пузыря). Безусловно, страдает и зрительная система.

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Окислительный стресс считается одним из основных механизмов развития катаракты . А также создает предпосылки для:

глаукомы — повышение внутриглазного давления, которое приводит к повреждению зрительного нерва и постепенной потере зрения;

возрастной макулярной дегенерации — потеря центрального зрения;

диабетической ретинопатии — повреждение сетчатки на фоне сахарного диабета;

пигментного ретинита — наследственное заболевание сетчатки, при котором постепенно исчезает боковое и ночное зрение;

синдрома сухого глаза — слезные железы не вырабатывают достаточно слезы или слезная пленка испаряется слишком быстро;

кератоконуса — истончение и деформация роговицы.

Почему?

Наши глаза — один из самых активных органов тела, который постоянно взаимодействует с кислородом и светом (особенно — сетчатка), что стимулирует образование свободных радикалов.

При катаракте в хрусталике накапливаются поврежденные белки кристаллины — они слипаются, образуя муть, вследствие чего естественная линза теряет прозрачность и мутнеет.

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При глаукоме оксидативный стресс способствует дополнительному повреждению нервных клеток, передающих изображение от глаза к мозгу, а видим мы именно мозгом. Параллельно может возникать воспаление, которое ускоряет потерю зрения.

Как вы можете позаботиться о своих глазах и не только?

Я советую:

носить солнцезащитные очки с фильтром UV400;

не злоупотреблять алкоголем;

есть богатые антиоксидантами продукты — чернику, голубику, малину, виноград, гранат, апельсины, грейпфруты, орехи, семена подсолнечника и льна, помидоры (содержат ликопен) и т.д;

учиться справляться со стрессом — медитировать, гулять на свежем воздухе, контролировать время, проведенное в соцсетях, наладить режим сна;

ежегодно делать профилактический осмотр глаз, чтобы выявить даже малейшие нарушения на начальных стадиях.

Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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