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Окислительный стресс: что это и как влияет на зрение
Окислительный стресс тесно связан с развитием катаракты, глаукомы, диабетической ретинопатии, синдрома сухого глаза. Влияние свободных радикалов незаметно, но разрушительно.
Что такое окислительный стресс, почему он влияет на зрение и как себя защитить, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.
Окислительный, или оксидативный стресс, — это состояние, при котором в организме накапливается слишком много свободных радикалов. Они повреждают важные компоненты клеток — ДНК, белки, жиры, митохондрии.
Свободные радикалы — нестабильные молекулы, содержащие один или более нечетных электронов, из-за чего являются короткоживущими и агрессивными.
Высокая агрессивность (реактивность) обусловлена отчаянными попытками найти пару и стабилизироваться. Для этого они «отрывают» электроны от других соединений, спешно вступая в различные реакции. Атакованная молекула теряет электрон, становится свободным радикалом — запускается цепная реакция повреждений.
В небольшом количестве свободные радикалы образуются внутри организма — в клетках, потребляющих много кислорода, например, митохондриях. Митохондрии обеспечивают энергию для всех жизненно важных процессов клетки, в частности роста и восстановления. Но при этом именно они являются основным источником свободных радикалов внутри клетки: активные формы кислорода — побочные продукты митохондриального дыхания.
Среди внешних источников выделяют:
ультрафиолет;
хронический стресс;
алкоголь;
несбалансированное питание — избыток сахара, трансжиров и недостаток антиоксидантов;
курение, табачный дым (пассивное курение);
загрязненный воздух — дым, смог, пыль;
некоторые антибиотики;
химикаты, пестициды;
радиация;
интенсивное занятие спортом без надлежащей адаптации или при сильном истощении.
Чрезмерная выработка свободных радикалов становится общей причиной для развития очень разных болезней — сахарного диабета, ревматоидного артрита, проблем с желудочно-кишечным трактом, астмы, некоторых видов рака (рак груди, легких, мочевого пузыря). Безусловно, страдает и зрительная система.
Окислительный стресс считается одним из основных механизмов развития катаракты. А также создает предпосылки для:
глаукомы — повышение внутриглазного давления, которое приводит к повреждению зрительного нерва и постепенной потере зрения;
возрастной макулярной дегенерации — потеря центрального зрения;
диабетической ретинопатии — повреждение сетчатки на фоне сахарного диабета;
пигментного ретинита — наследственное заболевание сетчатки, при котором постепенно исчезает боковое и ночное зрение;
синдрома сухого глаза — слезные железы не вырабатывают достаточно слезы или слезная пленка испаряется слишком быстро;
кератоконуса — истончение и деформация роговицы.
Почему?
Наши глаза — один из самых активных органов тела, который постоянно взаимодействует с кислородом и светом (особенно — сетчатка), что стимулирует образование свободных радикалов.
При катаракте в хрусталике накапливаются поврежденные белки кристаллины — они слипаются, образуя муть, вследствие чего естественная линза теряет прозрачность и мутнеет.
При глаукоме оксидативный стресс способствует дополнительному повреждению нервных клеток, передающих изображение от глаза к мозгу, а видим мы именно мозгом. Параллельно может возникать воспаление, которое ускоряет потерю зрения.
Как вы можете позаботиться о своих глазах и не только?
Я советую:
носить солнцезащитные очки с фильтром UV400;
не злоупотреблять алкоголем;
есть богатые антиоксидантами продукты — чернику, голубику, малину, виноград, гранат, апельсины, грейпфруты, орехи, семена подсолнечника и льна, помидоры (содержат ликопен) и т.д;
учиться справляться со стрессом — медитировать, гулять на свежем воздухе, контролировать время, проведенное в соцсетях, наладить режим сна;
ежегодно делать профилактический осмотр глаз, чтобы выявить даже малейшие нарушения на начальных стадиях.
Берегите себя и свое зрение!