Окклюзионная терапия: зачем заклеивают глаз пластырем и как это работает

Возможно, вы видели людей - особенно детей - в очках, одна линза которых заклеена пластырем. Так выглядит окклюзионная терапия.

При каких офтальмологических нарушениях используется окклюзионная терапия и как она работает, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Показания к окклюзионной терапии

Заклеивание глаза пластырем, или окклюзионная терапия, – это простой, но эффективный метод лечения офтальмологических нарушений преимущественно у детей.

Глаза заклеивают при:

амблиопии, известной как "ленивый глаз", – состоянии, которое возникает, когда один глаз видит хуже, чем другой. А поскольку мы видим мозгом, где формируется четкая картинка, впоследствии мозг перестает собирать и обрабатывать информацию от более слабого глаза, то есть "отключает" его. Этим он упрощает себе работу и избегает двоения.

Окклюзия стимулирует "ленивый глаз" включиться в работу, связь между мозгом и глазом восстанавливается, благодаря чему зрение улучшается;

косоглазии, или страбизме, сопровождающейся амблиопией – нарушении, при котором глаза не смотрят в одном направлении одновременно. Глаз может поворачиваться вверх, вниз, в направлении носа, то есть внутрь или во внешнюю сторону. Иногда оба глаза поворачивают в сторону носа или снаружи.

Когда один глаз косит, мозг постепенно его "отключает" во избежание двоения. Это приводит к тому, что косой глаз видит хуже. Заклеивание более сильного глаза заставляет мозг снова активировать "ленивый" глаз, улучшая его зрительную функцию.

двойные в глазу или диплопия – во время этого нарушения изображение двоится в одном глазу (монокулярная диплопия) или сразу в обоих (бинокулярная диплопия).

При бинокулярной диплопии двоение исчезает, если один глаз закрыт. Обычно это связано с проблемами в согласовании двух глаз, такими как повреждение нервов или глазных мышц. Окклюзионная терапия может применяться в краткосрочной перспективе для устранения двоения, создавая условия, при которых мозг получает визуальную информацию только от одного глаза.

При монокулярной диплопии двоение сохраняется, даже если один глаз закрыт пластырем. Это состояние может возникать на фоне астигматизма, катаракты, рубцовки роговицы. В таком случае окклюзионная терапия неэффективна как метод лечения, поскольку следует лечить основное заболевание.

Особенности лечения

Как происходит окклюзионная терапия?

С помощью специального медицинского пластыря ребенку или реже взрослому заклеивают лучше работающий глаз или очковую линзу, если пациент носит очки. Медицинский пластырь не раздражает кожу, легко наклеивается и снимается.

Обычно окклюзионная терапия длится от 2-3 часов до целого дня – ее продолжительность определяет врач, опираясь на результаты обследования и состояние пациента.

Иногда ребенок отказывается носить очки, одна линза которых заклеена пластырем, ведь это может вызвать насмешки со стороны одноклассников. В таком случае очень важно действовать без принуждения. По возможности ограничить окклюзионную терапию до нескольких часов, усиливая ее, например, очками со специальными линзами, которые ослабляют зрение здорового глаза, стимулируя слабее.

Также используются атропиновые капли – они временно расширяют зрачок здорового глаза, заставляя слабее включаться в работу активнее. Однако могут вызвать светобоязнь, головную боль, серьезно снижать аккомодацию (способность фокусироваться одинаково хорошо на предметах, расположенных на разных расстояниях).

Хорошо себя зарекомендовала визуальная терапия – комплекс специальных упражнений для глаз. Нередко для достижения желаемого результата сочетаются несколько методов лечения, например окклюзионная терапия ежедневно 2-3 часа, ношение очков со специальными линзами и курс визуальной терапии под наблюдением врача.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно заклеивать глаз обычным пластырем, покупать детям очки с фильтрами, выполнять какие-то упражнения для глаз и т.п. Если вы заметили, что у ребенка ухудшилось зрение, появилось косоглазие или он жалуется, что плохо видит, сразу обращайтесь к офтальмологу.

Берегите себя и свое зрение!

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

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