Она делает для вашего здоровья больше, чем вы ожидаете: 7 неожиданных преимуществ сауны

Сауна / © Associated Press

О том, что время от времени посещать сауну полезно, вы, наверное, уже знаете, но знаете ли вы, что она положительно влияет буквально на все: на сердце, легкие, кожу, мышцы и даже на ваше ментальное здоровье.

GoodHousekeeping насчитал семь значительных преимуществ для здоровья, которые вы можете получить от регулярного посещения сауны.

Здоровье сердца

Начнем с одного из самых недооцененных преимуществ сауны: это, по сути, кардиотренировка.

Всем известно, что физические упражнения полезны для вашего сердца, но меньше людей осознают, что пребывание в сауне вызывает много тех же физических реакций, что и аэробная активность. Конечно, это не замена тренировок, но сходство поражает.

Что-либо, что повышает температуру вашего тела, заставляет ваше тело работать интенсивнее, независимо от того, тренируетесь ли вы или находитесь в сауне, объясняет Рэйчел Рид, доктор философии, магистр наук, ученый по физическим упражнениям. Пользователи сауны наблюдают увеличение частоты сердечных сокращений, дыхания, потоотделения и сердечного выброса — количества крови, которую ваше сердце перекачивает в минуту. Это изменение кровотока может помочь поддерживать здоровье и гибкость ваших кровеносных сосудов.

Исследования подтверждают сильное преимущество защиты сердца: люди, которые наслаждаются сауной четыре-семь раз в неделю, имеют на 48% ниже риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с теми, кто посещает сауну только раз в неделю.

Улучшенное восстановление мышц

Наука утверждает, что последовательные сеансы потоотделения могут фактически начать восстановление мышц и уменьшить боль.

Тепло помогает уменьшить боль и ускорить нервно-мышечное восстановление, увеличивает уровень гормона роста и белков теплового шока. Исследования показывают, что спортсмены, которые добавляют сеанс сауны после интенсивной тренировки, наблюдают лучшую функцию мышц, чем те, кто его пропускает.

И преимущества для спортсменов — или любого, кто пытается улучшить свою физическую форму — на этом не заканчиваются. Исследования связывают время сауны после тренировки с большей выносливостью и повышением VO2 max, показателя того, сколько кислорода ваш организм может поглотить и использовать во время физических упражнений.

Снятие стресса

Проведение времени в сауне успокаивает ваше тело и разум. Регулярные сеансы сауны могут помочь уменьшить стресс, облегчить тревогу и даже избавиться от легкой депрессии.

Тепло стимулирует выработку таких химических веществ, вызывающих хорошее настроение, как эндорфины и серотонин, помогает вам чувствовать себя счастливее, расслабленнее и лучше спать, контролируя гормоны стресса и циркадный ритм вашего организма.

Исследования показывают, что регулярные пользователи сауны сообщают о более высоком уровне счастья и энергии, а также о лучшем общем и психическом здоровье. Частое посещение сауны — примерно от четырех до семи раз в неделю — также связано со значительно более низким риском психотических расстройств, таких как депрессивное расстройство, благодаря более сильной устойчивости мозга и здоровой нейронной активности.

Сияющая кожа

Многие люди выходят из сауны с заметным сиянием кожи благодаря усиленному кровообращению, которое эффективнее доставляет питательные вещества и кислород, объясняет Кристина Коллинз, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог.

Сауны также открывают ваши поры, помогая очистить кожу, говорит она. А если вы используете инфракрасные или красные сауны, это имеет дополнительные преимущества, такие как повышение выработки коллагена.

Николь Нойшлер, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог, говорит, что сауна очень полезна для закупоренных пор. Она вызывает потоотделение и расширяет кровеносные сосуды, помогает выводить остатки, заставляет вашу кожу сиять и оставляет менее заблокированной.

Ваша печень, почки, лимфатическая система и процессы потоотделения естественным образом справляются с основной частью вашей детоксикации, говорит доктор Рид. Однако сауны могут помочь поддерживать процессы вашего организма, способствуя кровообращению, стимулируя потоотделение и улучшая лимфатический поток.

Хотя регулярное посещение сауны может улучшить сияние вашей кожи, людям с розацеа, жирной или склонной к акне кожей следует избегать раздражения. Для наилучших результатов доктор Коллинз предлагает проводить сеансы продолжительностью от 10 до 20 минут трижды в неделю, проходить процедуру без макияжа, очищать после процедуры и завершать процедуру увлажняющим кремом.

Укрепляет кожный барьер

Вы можете ожидать, что сауны высушат вашу кожу, но исследования показывают обратное — они на самом деле могут сделать ее более устойчивой и увлажненной.

Регулярное посещение сауны укрепляет кожный барьер, внешний слой, который называется роговым слоем, защищающий от раздражителей, бактерий и потери влаги, объясняет доктор Нойшлер.

Одно контролируемое исследование показало, что регулярные сеансы сауны уменьшают трансэпидермальную потерю воды, эффективно обучают кожу удерживать воду и лучше реагировать на стресс. Но преимущества не ограничиваются только поверхностью. Доктор Нойшлер отмечает, что все, что помогает вам расслабиться, является победой для вашей кожи.

Релаксация не только поддерживает барьер и восстановление вашей кожи, что может помочь при акне и розацеа, но и уменьшает воспаление, потому что снижает стресс, говорит она. Когда случается обострение, управление стрессом всегда является одним из первых, на чем мы сосредотачиваемся.

Улучшает функцию легких и иммунитет

Отличные новости накануне сезона простуды: регулярные сеансы сауны могут улучшить функцию легких и даже снизить риск простуды.

Исследования показывают, что люди, которые часто посещают сауну, реже страдают от респираторных инфекций и улучшают проходимость дыхательных путей. Это, вероятно, благодаря теплу, которое помогает открыть дыхательные пути и мягко стимулирует иммунную систему.

Исследования показывают, что регулярное посещение сауны может поддерживать функцию легких у людей с астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, когда уменьшается стресс, регулярные сеансы сауны могут поддерживать общую устойчивость иммунитета, и предоставить вашему организму еще один уровень защиты.

Обезболивание

Страдаете от хронической боли? Сауны могут стать вашим новым лучшим другом.

Тепло улучшает кровообращение и высвобождает эндорфины, что делает боль от артрита или фибромиалгии более контролируемой. На самом деле, одно исследование показало, что люди с ревматическими заболеваниями чувствовали уменьшение боли до 70% после сауна-терапии.

Советы по безопасному пользованию сауной

Сначала не спешите и сосредоточьтесь на поддержании водного баланса — ваш организм будет вам благодарен.

Начинающие могут начать с пяти-десяти минут и постепенно увеличивать время. Идеальное время обычно составляет 15-20 минут при температуре от 77 до 100°C, что обеспечивает все преимущества для здоровья без перегрева. Но всегда прислушивайтесь к своему телу и выходите, если чувствуете головокружение или слабость.

Ваша толерантность быстро улучшится, добавляет доктор Рид. Всего через три-четыре недели вы заметите, что можете выдерживать более длинные сеансы или немного больше тепла, говорит она. Кроме того, ключевым является водный баланс до и после сауны. Вы хотите чувствовать себя бодрым, а не истощенным или с легким головокружением.

Последовательность имеет большее значение, чем марафонские сеансы. Два-четыре сеанса сауны в неделю обеспечивают заметные преимущества для сердечно-сосудистого и психического здоровья, тогда как четыре-семь раз в неделю могут улучшить результаты и даже снизить риск сердечных событий до 52%.

Кому не следует пользоваться сауной

Сауны в целом безопасны для здоровых взрослых, но интенсивная жара может представлять риск для определенных людей. Лучше избегать сауны или обратиться к врачу, если вы:

Беременны или пытаетесь забеременеть.

Имеете нестабильные сердечно-сосудистые заболевания, такие как недавний инфаркт миокарда, тяжелую гипертензия или аритмии, повышающие риск обмороков или сердечных приступов.

Испытываете низкое кровяное давление, эпилепсию или недавно перенесли инсульт, поскольку жара может вызвать головокружение или судороги.

Имеете активную инфекцию, лихорадку или открытые раны, где жара может ухудшить симптомы или замедлить заживление.

Принимаете определенные лекарства, такие как мочегонные средства, препараты для разжижения крови или стимуляторы, которые могут усилить обезвоживание или повлиять на сердечный ритм.

Имеете заболевания, нарушающие терморегуляцию, включая рассеянный склероз, недавние травмы суставов или силиконовые имплантаты, которые могут перегреться или повредиться.

Детям до шести лет и любому, кто находится под воздействием алкоголя или наркотиков, также следует избегать сауны.

Если у вас есть какие-то беспокойства, поговорите со своим врачом, прежде чем посещать сауну.