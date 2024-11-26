Они улучшат ваше здоровье: доктор назвал 5 продуктов, которые нужно есть тем, кому за 50

Мы знаем, что продукты, богатые клетчаткой и белком, с большим количеством витаминов особенно важны, но на каких именно продуктах следует сосредоточиться в первую очередь?

Питаться правильно и следить за своим рационом важно в любом возрасте, но, когда мы достигаем 50-летнего возраста, нам стоит обратить на меню особое внимание. Woman&Home рекомендует прислушаться к рекомендациям доктора Хилари Джонса, который назвал пять продуктов, которые всем, кому "за 50 и старше", следует включать в свой рацион, чтобы предотвратить такие состояния, как сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, некоторые виды рака и снижение когнитивных способностей. Вот эти продукты.

Яйца. Они богаты белком и витамином B для поддержания мышечной массы.

Они богаты белком и витамином B для поддержания мышечной массы. Помидоры . Содержат ликопин, антиоксидант, очень мощный и считается полезным для профилактики рака простаты.

. Содержат ликопин, антиоксидант, очень мощный и считается полезным для профилактики рака простаты. Фасоль. Она богата клетчаткой, полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Она богата клетчаткой, полезна для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Капуста. Богата витамином K, предотвращает остеопороз.

Богата витамином K, предотвращает остеопороз. Жирная рыба. Необходима для обогащения организма омега-3, чтобы остановить снижение когнитивных способностей.

Женщинам особенно нужно обратить внимание на продукты, богатые белком и витамином K, поскольку мы теряем защитные эффекты эстрогена в период менопаузы. Наряду с регулярными силовыми тренировками эти два продукта могут помочь предотвратить потерю мышечной и костной массы.

Также на вашем столе может стоять бокал красного вина. Хотя алкоголь в вине быстро сводит на нет все полезные для здоровья свойства, доктор утверждает, что красное вино содержит соединение под названием ресвератрол, которое мы видим в кожице красного винограда, арахисе и чернике.

Ресвератрол, чистый — не в красном вине, испытывается как потенциальное профилактическое средство для людей с риском рака кишечника, — говорит Джонс. Он проходит через желудок в толстую кишку, не подвергаясь изменениям в организме, и, как показали исследования, подавляет рост раковых клеток.

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