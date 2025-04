Опасные эксперименты со здоровьем: врач объяснила, почему уринотерапия не лечит

Уринотерапия / © Credits

Что входит в состав мочи, почему витамины, которые она содержит, нельзя, а в некоторых случаях даже опасно принимать внутрь, рассказала врач-терапевт, гастроэнтеролог Клиники МЕДИКО Анна Васкес Абанто.

Почти сто лет назад британский натуропат Джон У. Армстронг написал книгу The Water of Life: A Treatise on Urine Therapy. В ней он пытался доказать, что человеческая моча, богатая минеральными солями, гормонами и другими полезными веществами, оздоравливает организм как единое целое. Армстронг проводил аналогии с органическим компостированием: если опавшие листья закопать в почву, то они станут удобрением для других растений. Соответственно и мочу человек может использовать повторно.

Это заблуждение прежде всего потому, что в моче содержатся конечные продукты обмена веществ: мочевина, мочевая кислота, белки, соли тяжелых металлов, аммиак, бактерии и т.д. Организму они не нужны. Если человек длительное время пьет свою мочу, это приводит к нарушению водно-солевого баланса, обезвоживанию, накоплению вредных веществ.

В моче действительно есть витамин С, витамины группы В: откуда они там берутся и насколько полезны? Суточная норма витамина С для взрослого составляет около 70-90 мг. В одном апельсине может быть от 50 мг до 60 мг аскорбиновой кислоты. Съев несколько апельсинов, яблоко, порцию салата, мы превышаем норму, поэтому организм выводит избыток витамина с мочой. Возвращать лишнее назад нет смысла.

Польза уринотерапии не подтверждена научно. Это не значит, что врачи просто отказываются верить в лечебные способности мочи. Это означает, что проводились рандомизированные контролируемые исследования, которые ее пользу не подтвердили. Доказательная медицина использует результаты научных исследований, полученные доказательства, анализируя их и направляя индивидуальное лечение каждого пациента. «Я пила мочу и мой иммунитет укрепился» — эффект плацебо, когда человек испытывает улучшение благодаря самовнушению, хотя само «лечение» не имеет активных терапевтических свойств.

Состав мочи у всех людей разный, потому что на него влияет питание, водный баланс, гормональный фон, работа почек, физическая активность, наличие хронических заболеваний.

В моче здорового человека содержится вода, мочевая кислота, мочевина, креатинин, аминокислоты. В моче человека, имеющего определенные нарушения, упомянутый выше аммиак, ацетон, соли тяжелых металлов, белки, остатки лекарства. Ее состав меняется на фоне стресса, интенсивных физических нагрузок, строгой диеты, приема лекарств или пищевых добавок.

Некоторые втирают мочу в кожу, чтобы ускорить заживление ран или снизить высокую температуру. В лучшем случае это не даст никакого результата, в худшем приведет к раздражению, контактному дерматиту или инфицированию раны, если у мочи есть патогенные бактерии.

Уринотерапию считают псевдонаучным методом лечения, однако, по мнению врача, ее следует рассматривать как элемент фольклора. Если часто болеете, имеете слабость и усталость или серьезно травмировались, обратитесь к терапевту.

Анна Васкес Абанто