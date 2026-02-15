Опра Уинфри / © Associated Press

Для многих из нас фитнес — это рутина или очередное дело в списке «to do». Для Опры Уинфри — это настоящая страсть и стиль жизни, именно об этом она рассказала в интервью для TODAY with Jenna & Sheinelle. Она регулярно выходит на пешие прогулки, даже во время плотного графика поездок по миру. После двойной операции на коленях в 2021 году эта практика стала не только способом поддержания физической формы, но и символом восстановления и силы духа.

Шаг за шагом к здоровью

«Причина, почему я так люблю пешие прогулки, в том, что ты смотришь не на вершину холма, а на то, сколько уже прошел», говорит Опра в интервью. По ее словам, важно остановиться на середине пути и оценить свой прогресс — это мотивирует двигаться дальше.

Когда она начинала буквально со 160 метров и понемногу увеличивала дистанцию, то дошла до нескольких километров за прогулку. Каждый шаг — маленькая победа, которая напоминает, что тело можно восстановить, даже после сложной операции.

Пешеходная терапия для души

Прогулки на свежем воздухе не только укрепляют сердце и мышцы, но и помогают контролировать вес и эмоциональное состояние. Опра признается, что теперь не просыпается с мыслями о еде или весе, ведь «постоянный шум» в голове о питании исчез. Вместе с GLP-1 и силовыми тренировками это позволяет ей поддерживать форму без стресса и ограничений.

Силовые тренировки как основа

Опра сочетает пешие прогулки с силовыми упражнениями, которые чрезвычайно важны для женщин в возрасте 50+. С падением плотности костей поддержка мышечного тонуса становится ключевой для здоровья.

Опра Уинфри доказывает, что фитнес может быть не обузой, а источником радости, восстановления и уверенности. Пешие прогулки на свежем воздухе — это не только путь к физическому здоровью, но и напоминание, что стоит ценить свой прогресс.