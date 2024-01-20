Опущение верхних век: врач-офтальмолог рассказал, как птоз влияет на зрение

Глаза – зеркало души, а еще орган чувств, благодаря которому мы получаем 90% информации. Работаем, заботимся о себе и родных, имеем активный досуг и насыщенную жизнь. Считается, что птоз верхних век – исключительно эстетическая проблема, но на самом деле она имеет и офтальмологические "корни".

О причинах опущения век и возможных осложнениях для зрения при отсутствии эффективного и своевременного лечения рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Врожденный и приобретенный птоз

Птоз – это опущение или падение верхних век, обусловленное чрезмерным расслаблением или поражением мышц, удерживающих веки в вертикальном положении. Может быть врожденным и приобретенным.

Врожденный птоз возникает из-за дефекта мышц, неразвитости нервной системы, травмирования мышц во время рождения, наследственности. Также причиной может быть паралич глазодвигательного нерва, контролирующего мышцы лица, пораженный и не функционирующий должным образом. Это может привести к временной или постоянной потере движения и чувствительности в области лица.

Среди причин, провоцирующих развитие приобретенного птоза, я выделяю:

травмирование мышц или нервов, контролирующих поднятие век;

новообразования, прорастающие через мышцу, нарушая его работу;

старение – с возрастом мышцы и ткани глаз теряют тонус;

нервные расстройства: миастения гравис, ботулизм, полиневропатия и т.п.;

сахарный диабет;

миотит или воспаление мышц;

миопатия – группа нервно-мышечных болезней, приводящих к постепенному утончению и потере функции мышц;

инсульт;

осложнения после операций, проводившихся на глазах (лечение катаракты) или веках (коррекция возрастных изменений) и т.д.

Воздействие птоза век на зрение

Опущение век не только эстетическая проблема. В зависимости от того, насколько сильно опущены веки, могут возникать офтальмологические нарушения и болезни, являющиеся осложнениями птоза. В частности:

1. амблиопия или ленивый глаз – снижение остроты зрения из-за отсутствия полноценной связи между глазами и мозгом;

2. косоглазие – расстройство зрения, при котором одна или обе стороны отклоняются от зрительной оси по направлению к данному объекту;

3. астигматизм – заболевание, при котором роговица и/или хрусталик имеют неправильную, слегка приплюснутую форму – что-то вроде дыни или мяча для американского футбола. Поэтому лучи света фокусируются на сетчатке не в одной точке, а сразу в нескольких: одни – за или перед сетчаткой, другие – на сетчатке, создавая эффект "тумана" или удвоения;

4. хронический конъюнктивит – воспаление слизистой, то есть конъюнктивы, покрывающей поверхность глаза и внутреннюю поверхность век.

Также птоз ухудшает качество жизни, поскольку на сетчатку попадает меньше света, глаза быстро устают при чтении или работе за компьютером. Уменьшается поле зрения, особенно, если степень птоза полна. Еще есть частичный и неполный птоз, который наносит человеку умеренный дискомфорт. Но с течением времени, как правило, неполный трансформируется в полный.

Лечение птоза

Неполный и частичный птоз век можно лечить с помощью глазной гимнастики, местной физиотерапии, лекарственных препаратов, питающих нервную ткань и восстанавливающих чувствительность нервных окончаний.

Полный или врожденный птоз – только с помощью хирургического вмешательства – хирургии мышцы. Во время операции подтягиваются мышцы, отвечающие за поднятие век. Благодаря этому взгляд "раскрывается" и человек снова может полноценно читать, работать, учиться без зрительного переутомления и дискомфорта.

Метод лечения зависит от причины опущения век, которые нужно предварительно установить во время комплексного обследования. В некоторых случаях перед проведением операции целесообразно пройти курс физиотерапевтического лечения.

В любом случае опущение век – это серьезное нарушение, которое нельзя игнорировать не только из-за эстетической составляющей, но и потому, что оно может существенно ухудшать здоровье ваших глаз.

Берегите себя и свое зрение!

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