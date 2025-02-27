Осциллопсия: офтальмолог объяснил, почему возникает иллюзия движения и что с этим делать

Осциллопсия – это симптом, связанный с нарушением стабильности зрительного восприятия, когда человек даже в состоянии покоя видит мир в движении. Чаще это состояние возникает на фоне нистагма, рассеянного склероза, инсульта, воспалением мозга и т.д.

Почему возникает осциллопсия и как лечится, рассказал офтальмолог высшей категории, офтальмохирург, кандидат медицинских наук, медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник.

Осциллопсия – это состояние, при котором возникает иллюзия движения или дрожание окружающих объектов как в состоянии покоя, так и во время ходьбы и вращения головы. Объекты могут колебаться, прыгать, вибрировать, крутиться, хотя по сути неподвижны.

Что провоцирует возникновение осциллопсии

Нарушение окуловестибулярного рефлекса, благодаря которому движения нашего тела и глаз скоординированы. Если человек поворачивает голову вправо, глаза фокусируются на находящемся справа. Если человек опускает голову вниз и смотрит, например, на свою обувь, глаза обращены вниз.

При осциллопсии эта связь нарушается на фоне:

нистагма – неконтролируемое движение глазами, которое замечают посторонние;

заболевание внутреннего уха;

воспаление мозга;

инсульта;

серьезной травмы головы;

рассеянного склероза;

повреждение нервов головного мозга;

употребление некоторых лекарств.

Осциллопсия сопровождается сильным стрессом, потому что кроме подвижности объектов, возникают такие симптомы как:

головокружение;

тошнота;

двоение;

мерцание, размытость зрения.

Самочувствие человека ухудшается, потому что он упускает возможность работать, читать, водить автомобиль. Некоторые пациенты боятся выходить на улицу, поскольку дезориентируются в пространстве.

Возникать возбуждение может постепенно или резко. Постепенное начало при развитие рассеянного склероза или болезни Паркинсона. Резкий связан с черепно-мозговой травмой, инсультом, вестибулярным невритом.

Лечится ли осциллопсия

В этом случае, по возможности, нужно определить причину, спровоцировавшую это состояние. осциллопсия – не самостоятельное заболевание, а сигнал организма о сбое в определенной системе или системах.

С офтальмологической точки зрения она чаще всего свидетельствует о развитии нистагма, который, однако, трудно поддается диагностике и лечению. Он может сочетать зрительное, неврологическое и вестибулярное нарушение, и в этом случае офтальмолог должен тесно сотрудничать с врачами других специальностей. Иногда причина остается неизвестной. Но первостепенная задача врача в любом случае – уменьшить имеющиеся симптомы и улучшить состояние пациента.

Медицинский директор клиники VISIOBUD Владимир Мельник

Берегите себя и свое зрение!

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