Осенний суперфуд: диетолог Наталья Самойленко рассказала о полезных свойствах тыквы

Тыква – мощная витаминная бомба осенью, а также суперягода, поражающая своей яркостью и количеством витаминов, говорит диетология Наталья Самойленко.

Тыква обязательно должна присутствовать в вашем рационе, ведь богата:

Витамин А

Тыква является одним из известнейших источников бета-каротина – мощного антиоксиданта, который организм превращает в витамин А.

Антиоксидантная сила бета-каротина также помогает бороться с процессами старения через защиту от ультрафиолетовых лучей, снимать воспаление, благодаря чему ваша кожа и тело в целом будут чувствовать себя более спокойными и счастливыми.

Витамин С

Кроме бета-каротина, в одной чашке тыквы содержится почти 20% рекомендованной суточной нормы витамина С, что может помочь быстрее выздороветь во время простуды.

Витамин Е

Также тыква богата витамином Е, железом и фолиевой кислотой – все они способствуют улучшению иммунной функции, ускорению заживления ран.

Калий

Насыщение мякоти калием имеет решающее значение для снижения АД, а нежареные и несоленые семена наполненные цинком и растительными стеринами помогут повысить уровень липопротеидов высокой плотности ("хорошего" холестерина) и регулировать показатели давления.

Аминокислоты

Тыквенные семена содержат триптофан, который помогает производить серотонин. Кроме хорошего настроения и радости, он является ключевым игроком для содействия крепкого и качественного сна.

Помните, что этот суперфуд в рационе здорового человека – это не совсем о тыквенном лате или мафине. Выбирайте более полезные варианты в виде запеченной тыквы, пюре, хумуса или супа.

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