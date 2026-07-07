Ошибка в уходе за полостью рта, которая может дорого обойтись здоровью

Ошибка при уходе за полостью рта / © Credits

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Чистить зубы «до скрипа» кажется хорошей привычкой. Однако слишком интенсивная чистка может принести больше вреда, чем пользы. Именно об этом пишет издание The New York Times , годами мы можем так энергично чистить зубы, словно оттираем ржавчину, пока не поймём, что больше всего от этого страдают десны.

По словам профессора пародонтологии Пенсильванской школы стоматологии Джозефа П. Фиореллини, даже люди, которые добросовестно ухаживают за зубами, часто недооценивают важность здоровья десен. И это проблема, ведь именно с них нередко начинаются серьёзные стоматологические заболевания.

По статистике, признаки заболеваний десен наблюдаются примерно у 42% взрослых в возрасте старше 30 лет. Такие инфекции могут привести к потере костной ткани и зубов, а также повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, респираторных инфекций и даже деменции.

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Самое важное при чистке зубов

Одним из первых проявлений заболевания десен является гингивит — воспаление, возникающее из-за скопления зубного налета вдоль линии десен. Его легко распознать, ведь десны краснеют, отекают и могут кровоточить во время чистки зубов или использования зубной нити.

Хорошая новость заключается в том, что гингивит можно не только предотвратить, но и полностью вылечить на ранней стадии. Для этого достаточно регулярно чистить зубы, пользоваться зубной нитью и не пропускать визиты к стоматологу.

Следует уделять особое внимание именно линии, где зуб переходит в десну. Рекомендуется чистить зубы два раза в день по две минуты и ежедневно пользоваться зубной нитью.

Щетку следует держать под углом примерно 45° к деснам, чтобы очищать поверхность как над, так и под их краем. Движения должны быть короткими и аккуратными, а не резкими.

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Подойдет как электрическая, так и обычная зубная щетка. Если вы выбираете ручную щетку, стоматологи советуют отдавать предпочтение мягкой щетине, ведь жесткая может травмировать десны.

Кровотечение — это не норма

Многие люди считают, что кровь при чистке зубов — это нормальное явление. На самом деле это не так. Здоровые десны не должны кровоточить.

Из-за дискомфорта люди часто начинают обходить стороной область у десен или вообще перестают пользоваться зубной нитью. Однако это только усугубляет ситуацию.

Напротив, именно эту зону нужно чистить особенно тщательно. Если же кровоточивость не проходит, стоит обратиться к стоматологу. Специалист поможет определить причину и покажет правильную технику чистки зубов и использования зубной нити.

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Когда десны «отступают»

Еще одна проблема — рецессия десны, когда ткани постепенно отступают от зуба и обнажают его корень. У него нет такой прочной защиты, как у коронковой части, покрытой эмалью, поэтому он гораздо более уязвим к кариесу.

Признаки рецессии легко заметить: зубы кажутся длиннее, обнаженная часть имеет другой цвет, а также может возникать чувствительность к холодному, горячему или даже во время чистки зубов. В таких случаях рекомендуется тщательно очищать межзубные промежутки с помощью зубной нити или маленьких межзубных щеточек.

Также могут помочь зубные пасты для чувствительных зубов или специальные средства с содержанием фтора, которые назначает стоматолог. Они укрепляют поверхность корня и делают её менее уязвимой для кариеса.

Если же рецессия значительная и грозит инфекцией или потерей зуба, врач может предложить пластику десны (пересадку тканей).

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Полезные привычки

Состояние десен зависит не только от зубной щетки. Курение значительно повышает риск развития заболеваний пародонта, поэтому отказ от этой привычки станет одним из лучших решений для здоровья полости рта.

Стоит обратить внимание и на питание. Существует связь между регулярным употреблением сладких напитков и заболеваниями десен. Именно поэтому стоит чаще выбирать обычную воду вместо сладкой газировки или соков с добавлением сахара.

Особое внимание здоровью десен следует уделять людям с сахарным диабетом. У них повышенный риск развития заболеваний пародонта, поэтому они должны сообщать стоматологу о своем диагнозе и проходить профилактические осмотры не реже одного раза в шесть месяцев.

Красивая улыбка начинается не только с белых зубов, но и со здоровых десен. Именно они поддерживают зубы, защищают их от инфекций и могут многое рассказать об общем состоянии организма.

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