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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровый образ жизни
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Ошибки во время похудения: как избежать срывов и почему «сладкий день» может быть полезным

В нашем мире, где культ здорового образа жизни набирает все большие обороты, все больше людей пытаются изменить свои пищевые привычки. Однако даже самые искренние намерения не спасают от ошибок.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ошибки во время похудения: как избежать срывов и почему "сладкий день" может быть полезным

Ошибки во время похудения: как избежать срывов и почему «сладкий день» может быть полезным / © Credits

В откровенном интервью для YouTube-канала Марички Падалко врач-эндокринолог и диетолог Наталья Самойленко поделилась ценными советами, как похудеть без стресса и что делать, чтобы не сорваться на пути к цели.

Самые распространенные ошибки во время похудения

Хаотичное питание

Многие люди уверены: если их основные приемы пищи — «правильные», они на верном пути. Но между завтраком и обедом — яблоко, потом орешки, дальше — кофе с молоком и печеньем, а еще «фитнес» батончик или хлебец с отрубями. И так несколько раз в день. Кажется, ничего критичного. Но на самом деле все эти «перекусы» — это калории и инсулиновые всплески.

«Каждый прием пищи, независимо от размера, повышает уровень инсулина в крови. Если таких приёмов много — инсулин не успевает вернуться к базовому уровню. А именно его снижение необходимо, чтобы организм начал сжигать жиры», — объясняет Наталья Самойленко.

Иначе говоря, даже если вы едите «здоровое», но часто — похудение блокируется на гормональном уровне.

Недостаточные паузы между приёмами пищи

Правило «есть 5-6 раз в день» — не для всех. Особенно — не для тех, кто у кого инсулинорезистентность или избыточный вес. Чтобы тело начало сжигать жир, инсулин должен снизиться. А для этого нужна пауза — хотя бы 4 часа между приёмами пищи. Поэтому лучше — 3 основных приёма пищи без перекусов, чем 6 маленьких, но частых.

Ожидание «идеального поведения» и страх перед срывами

Похудение — это марафон, а не спринт. Однако многие ожидают от себя 100% дисциплины и воспринимают малейший «срыв» как поражение.

«Я не знаю ни одного человека, который не срывается. И я бы не называла это срывом. Это — реактивация метаболизма, которая даже может быть полезной», — говорит Самойленко.

Когда «срыв» — это часть плана

В спортивном и диетическом мире существует понятие «читмил» (от англ. cheat meal) — запланированный прием пищи, который выходит за рамки диеты. И он, как ни странно, может быть полезным.

Зачем нужен читмил

  • Останавливает метаболическую адаптацию: когда организм привыкает к дефициту калорий, он «тормозит» обмен веществ. Читмил дает ему «встряску».

  • Снижает пищевой стресс: избавляет от ощущения «вечного запрета», помогает сохранять психологический баланс.

  • Стимулирует жиросжигание: парадоксально, но после читмила люди часто видят минус на весах уже на следующий день. Это реакция организма на новый раздражитель.

Это как в спорте: если тренировать только одну группу мышц — прогресс остановится. То же самое с питанием. Читмил — это новый тип «тренировки» для обмена веществ. Поэтому если вы будете делать себе один «день конфет» в неделю, не стоит воспринимать его как срыв и корить себя.

«Цель здорового питания — не быть идеальным, а быть в балансе, быть гибким, уметь управлять собой, но и позволять себе слабости. И тогда питание не будет борьбой, а станет стилем жизни» — заключает Наталья Самойленко.

Ошибки — это часть процесса. Идеального питания не существует. Но вы можете избежать основных ловушек — хаотичных перекусов, чрезмерного самоконтроля — и заменить это четкой структурой, эмоциональной гибкостью и уважением к своему телу. А срыв? Это не поражение. Это просто новый виток на пути к себе.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: САМОЙЛЕНКО: «Мы худеем ВО СНЕ». Алкоголь и вес, гормон-убийца, вредные перекусы и мифы о ЕДЕ

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